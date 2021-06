Esko Pirinen

Heroiinista on tullut Yhdysvaltain Vietnamin armeijalle pelottava vihollinen. Se tappaa nykyisin yhden amerikkalaisen sotilaan päivää kohti; todennäköisyys kuolla heroiiniin alkaa olla suurempi kuin kuolla sissin luotiin.

Huumausaineiden käyttö on levinnyt sotilaiden keskuuteen kuin räjähdysmäinen kulkutauti, joka on repinyt samalla armeijan moraalin pahasti hajalle.

Melkein joka neljännen sotilaan on laskettu käyttävän säännöllisesti jotakin huumausainetta ja erityisesti heroiiniin useimmat ovat jääneet pysyvään riippuvuussuhteeseen.

On sanottu, että kysymyksessä on ”Yhdysvaltain armeijan viimeinen suuri tragedia Vietnamissa”.

Suurvaltojen moitteet johtavat ehkä suurempaan varovaisuuteen

Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen suomalaisille tiedotusvälineille osoittamat moitteet johtavat käytännössä tiettyihin rajoituksiin: kirjoittelussa on oltava varovaisempi ja toimittajilta vaaditaan suurempaa ammattitaitoa, uskovat jotkut Poliittinen kerho 70:n jäsenet.

Kerhon kansanedustajajäsenet keskustelivat siitä, olisiko supervaltojen äskeiset huomautukset ehkä tulkittavissa pyrkimykseksi kaventaa sananvapautta Suomessa.

Keskustelussa olivat mukana eduskuntapuolueiden kansanedustajat lukuun ottamatta Smp:tä, joka sanoi talvella irti tilapäisen edustajansa kerhosta.

Nyt keskustelivat kansanedustajat Ralf Friberg (sd), Pertti Salolainen (kok), Paavo Väyrynen (k), Terho Pursiainen (kd), Pär Stenbäck (r) ja Juhani Orrenmaa (lib).

Suomikin avustaa sulatejuustolla

Ankara (HS)

Kun presidentti Urho Kekkonen maanantaina aloittaa valtiovierailunsa Turkin pääkaupungissa, hänelle näytetään keskustan loistokkaat ja puhtaat länsimaiset rakennukset.

Ne ovat Ankaran kulissit. Kulissien takaa irvistää todellinen Turkki: valtaosa kansasta elää kuvottavan likaisissa slummiasunnoissa, joissa taudit pesivät ja joihin raha tulee vain kerjäämällä.

Yksistään Ankaran 1,3 miljoonaisesta väestöstä 800 000 asuu kaupungin slummiosissa.

Kurjuutta vastaan yritetään taistella itsensä YK:n johtamin voimin. Ja mukana on tietysti myös Suomi kansallisella aseella — sulatejuustolla.

”Sulatejuustoa syömällä ihminen saa proteiinia, joka on välttämätön aivojen kehittymiselle”, painottaa YK:n palveluksessa Ankarassa työskentelevä maisteri Esko Tikkanen.

Suomalainen ruokavalio sisältää automaattisesti tarpeeksi proteiinia. Toista on Turkissa: slummien asukkaat elävät pääasiassa pavuilla. Monet turkkilaiset ovat tuomittuja jäämään älyltään kymmenvuotiaan tasolle.

”Mielestäni avun antaminen juustona on paljon parempi kuin rahan jakaminen. Juusto antaa työtä suomalaisille ja aivot turkkilaisille. Lisäksi raha katoaisi eri välikäsiin, ennen kuin se ehtisi niille, jotka sitä tarvitsevat ja joille se on tarkoitettu”.

IPI tulossa aikuiseksi

Neljäs valtiomahti, tuo jo hiukan fraasilta maistuva nimitys lehdistöstä, on saamassa uutta vahvaa maustetta taustakseen.

Maanantaina Helsingissä alkava Kansainvälisen lehdistöinstituutin eli IPI:n yleiskokous on nimittäin kerännyt kokoon maahamme kaikkien aikojen suurimman ja merkityksellisimmän lehtimiesjoukon.

”Tämä on merkki myös eräänlaisesta kriisistä”, sanoo IPI:n varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Aatos Erkko.

”Siksi, että nykyisin ollaan paremmin tietoisia niistä ongelmista, joita maailmassa esiintyy ja luotetaan enemmän siihen, että IPI:n kaltainen järjestö pystyy vaikuttamaan niihin paremmin kuin ennen.”

IPI on tulossa pian täysi-ikäiseksi; järjestö täyttää tänä vuonna jo 20 vuotta. Jäsenmäärä on kasvanut koko ajan ja järjestön toiminta on aktivoitunut huimasti.

Uriah Heep

Uriah Heepin Salisbury on menestynyt jo suomalaisillakin levymarkkinoilla. Englantilainen Uriah Heep seurailee samaa polkua kuin mm. Deep Purple ja Black Sabbath kulkevat: kova rocksound ja sinfoninen pop sulautuvat toisiinsa.

Salisburyn nimimelodia kestää runsaat 16 minuuttia. Juttu pysyy kohtalaisesti kasassa ja etenee esteettömästi monien tyylilajien kautta hamaan helvetin pauhuun. Välillä on kestettävänä huomattavan pitkäveteisiä jaksoja, mutta kaunista ja selkeätä on eksynyt väliin, niin että jaksaa loppuun.

Minä olen kyllä aina ollut sitä mieltä, ettei rakkaudesta kannata laulaa kolmea minuuttia enempää kerrallaan.

Levyn muissa lauluissa on yllättävänkin hyviä melodioita. Erityisesti Park ja akustiselle kitaranohjalle rakentuva Lady In Black ovat raikkaita kokonaisuuksia. Laulusolistin ohut korkea ääni lisää taivaallisuuden tuntua.

Häkkinen sai osan Killy-filmissä

Suomalainen nopeuslaskija Kalevi Häkkinen on saanut sivuosan amerikkalaisessa hiihtoelokuvassa.

Pääosaa siinä esittää ranskalainen alppihiihtäjä Jean-Claude Killy.

Häkkinen esittää elokuvassa alppijääkäriä. Hän on tällä hetkellä yksi maailman johtavista nopeuslaskijoista. Kotoiselta ammatiltaan Häkkinen on maanviljelijä.

Häkkinen sai alppijääkarin osan elokuvassa sattumalta tavattuaan harjoitusmatkallaan elokuvan ohjaajan George Englandin.

Elokuvan tuottaa amerikkalainen Warner Bros -yhtiö.

Toto-kuume nousussa

Totalisaattoripelin kasvu kiihtyy raviradoilla. Toukokuun kokonaisvaihto oli 1 461 174 markkaa.

Vastaavat luvut viime vuonna olivat 794 133 markkaa. Pelipäiviä oli suunnilleen sama määrä, joten kasvu oli 84 prosenttia.

Pelkästään Käpylän, Lahden, Forssan ja Porin radoilla pelattiin toukokuun aikana enemmän kuin vuonna 1967 koko vuoden aikana Suomessa. Kokonaisvaihto oli neljä vuotta sitten 1,2 miljoonaa markkaa.

Vaihto näyttää vain lisääntyvän, sillä kesäkauden suurravit ovat vielä edessäpäin.

Kaappasiko FBI Timothy Learyn?

Alger (AP)

Maanpakoon lähtenyt amerikkalainen LSD-profeetta Timothy Leary on ilmeisesti kaapattu viime kuussa Sveitsissä, kun hän oli matkalla Algeriasta Tanskaan luennoimaan eräässä tilaisuudessa, paljasti muuan Learyn ystävä lauantaina Algerissa.

Ystävä kertoi, että Leary on todennäköisesti kaapattu Zürichissä toukokuun 4. päivänä, kun hän on laskeutunut kentälle Swissairin matkustajakoneesta. Learyn vaimo Rosemary oli mukana matkalla, ja hän on myös kateissa.

Erään tanskalaisen viikkolehden mukaan kaappaajat saattavat olla Yhdysvaltain liittovaltionpoliisin FBI:n agentteja.

––

Leary, joka on etsintäkuulutettu Yhdysvalloissa, sai lokakuussa 1970 poliittisen turvapaikan Algeriasta. Silloin hän kertoi ryhtyvänsä yhteistyöhön niin ikään Algeriassa oleskelevien Mustien panttereiden kanssa.

Koonnut Kari Lankinen

