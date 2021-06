Jos maistraatin viranomaiset suovat, nähdään Ryhmäteatterin huoneistossa 5. linja 3:ssa ensi maanantaista alkaen kesäistä lauluiltaa nimeltä Eletään pienillä palkoilla.

Maanantaina suoritetaan nimittäin huoneiston lopullinen tarkastus ja mikäli varauloskäytävä, ilmastointi- ym. olosuhteet tyydyttävät viranomaisia, voi teatteri aloittaa varsinaisen toimintansa.

Kesäinen lauluilta sisältää vanhoja ja uusia työväenlauluja ja kupletteja sekä kansanarkistosta löydetyn Eetu Ollikaisen pienoisnäytelmän Se mies.

Laulujen tekstit ovat osaksi vanhojen nimimerkkien kuten H. Käpälämäki tai Setä ja Aamen. Kai Chydenius ja Kim Kuusi ovat säveltäneet iltaa varten myös Elvi Sinervon runoja, Aulikki Oksasen ja Petri Revon tekstejä.

Lauluillassa soittavan, laulavan ja näyttelevän työryhmän muodostavat Riitta-Liisa Helminen , Irma ja Timo Martinkauppi, Ilkka Kylävaara ja Kari Paukkunen.

"Periaatteena pitäisi olla se, että ryhmän jäsenet saisivat edes jonkinlaista palkkaa kuukausittain. Nyt joutuvat kaikki hankkimaan tulonsa ryhmän ulkopuolella tehtävillä töillä ja tekevät sitten melkein ilmaiseksi työtä ryhmässä", sanoo Taisto-Bertil Orsmaa.

Alunperin kesäksi ajateltu, nyt syksyyn siirtynyt oli ryhmän dramatisointi ruotsalaisesta sarjakuvakirjasta Historiebok. Tämän kriittisen historiankuvauksen ovat ottaneet tehdäkseen nyt myös tukholmalaiset Narren-teatterilaiset.

Suur-Helsinki -ajatus kuoli ymmärtämättömyyteen

Haave suur-Helsingistä on haudattu. Muistokirjoituksessa pitäisi ylipormestari Teuvo Auran mukaan lukea, että aate kuntaliitoksilla synnytetystä jättiläiskaupungista kuoli ymmärtämyksen puutteeseen.

”Me olemme esittäneet näkökohtamme hyvin perusteltuina. Kun emme saa sille ymmärtämystä, on todettava että ajatus on historiaa. Sen päivä voi tulla joskus myöhemmin, mutta ei tällä vuosikymmenellä”, Aura sanoo. – –

Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan hyöty on siinä, että se estää valtakunnan ydinalueen hallintopulmien räjähtämisen. Näin sanoo sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Arno Hannus.

Keskellä monisolmuista hallinnollista tilannetta varsinaiseen työhön siirtyvän toimikunnan merkitys punnitaan vasta, kun se piakkoin joutuu nenätysten ensimmäisten suurten yhteistyökysymysten kanssa. Silloin nähdään, antavatko jäsenkunnat toimikunnalle valtaa vai muodostuuko siitä vähintään 400 000 markkaa vuodessa maksava leikkikalu.

Nivelvaunut kiskoille 1973

Ensimmäiset uudet nivelraitiovaunut saapuvat Helsingin liikenteeseen vuoden 1973 syksyllä, jolloin niitä on 10—13 kappaletta.

Loput vaunut uudistetaan vuosina 1974—75. Raitiovaunumatkustajien määrän arvellaan lisääntyvän, kun uudet vaunut saadaan liikenteeseen.

Päijänteestä vettä 1978

Helsingin nykyiset raakavesivarat käyvät riittämättömiksi vuonna 1978. Tuolloin aloitetaan veden johtaminen Päijänteestä. Suunnitelman kokonaiskustannukset ovat 150 mmk.

Atomivoimala Vuosaareen

Helsingin sähkölaitoksen menoihin on taloussuunnitelmassa varattu lähes miljardi markkaa. Tästä on uusien voimaloitten osuus puolet. Kymmenvuotiskauden lopussa rakennetaan Vuosaareen atomivoimala.

Suurin taloudellinen paine osuu kuitenkin lähivuosiin. Parhaillaan on käynnissä Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen, Hanasaari B:n lämmitysvoimalaitoksen ja Kampin sähkötalon rakentaminen.

Vihkisormus hääkakussa

Lontoolainen rouva Esther Martin huomasi vasta leivottuaan hääkakun, että hän oli pudottanut vihkisormuksensa siihen sekoittaessaan sen aineksia.

Tilanne oli pulmallinen, sillä rouva Martin, oluttuvan omistajan puoliso, ei halunnut tuhota luomustaan. Eräs oluttuvan asiakkaista, röntgenteknikko Tony Egan keksi ratkaisun ja ehdotti, että kakku vietäisiin läpivalaistavaksi.

Rouva suostui tähän. Egan vei kakun laboratorioonsa ja röntgensäteet paljastivat sormuksen piilevän noin puolentoista tuuman syvyydessä hedelmien ja pähkinöiden alla.

Rouva Martin suoritti ”leikkauksen” sormuksen poistamiseksi ja kuorrutti kakun uudelleen. (UPI)

Chrysler Mitsubishin osakkaaksi

Tokio (AP-DJ)

Japanin hallitus antoi perjantaina Chrysler Corp:lle lopullisen luvan hankkia omistukseensa 35 prosenttia Mitsubishi Motor Corp:sta. Yhtiöt aloittivat neuvottelut vuonna 1968.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun ulkomaisen yhtiön on sallittu investoida japanilaiseen autoteollisuuteen, joka on maan tarkimmin suojeltuja talouselämän aloja.

Japanin viranomaisten hyväksymän sopimuksen mukaan Mitsubishi toteuttaa kolme osakepääoman korotusta, jotka Chrysler merkitsee kokonaan.

Koonnut Jarkko Rahkonen

