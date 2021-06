Isättömiä perheitä Helsingin seudulta on koolla Karkkilassa. Lapset istuvat hiekkalaatikossa tai pelaavat palloa ja korttia sillä aikaa kun äidit keskustelevat vaikeuksistaan psykologin ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Tietoja, terapiaa ja virkistystä tarjoavan leirin järjestivät Mannerheim-liiton Uudenmaan piiri yhdessä Yksinhuoltajien yhdistyksen ja Eronneiden liiton kanssa.

Toinen viikon mittainen leiri päättyi lauantaina ja toinen alkoi heti sen jälkeen. Leirit olisivat olleet avoinna myös yksinäisille, mutta heitä ei ollut ilmoittautuneiden joukossa. Äideistäkään ei ollut tungosta. Pyrkijöitä oli nelisenkymmentä ja kummallekin leirille kutsuttiin 15 äitiä lapsineen.

Leireistä tiedotettiin varovaisesti, koska toiminta on kokeiluluontoista.

Siikalan entisen kansakoulun suojissa on kolmenlaisia yksinäisiä äitejä –aviottomia, eronneita ja leskiä. Useimmilla on taloudellisia huolia. Keskusteluissa on pyritty selostamaan yhteiskunnan tarjoamia lakisääteisiä palveluksia. Vastaajina ovat olleet muun muassa tuomari, lääkäri ja lastensuojeluviraston virkailija.

Aivopesun lisääntyminen haavoittaa kansanvaltaa

Yhteiskunnan monimutkaistuminen ja ihmismielten tietoinen manipulointi eli aivopesumahdollisuuksien lisääntyminen mm. tehokkaan tiedonvälitys- ja mielipidekoneiston avulla ovat yllättävää kyllä tehneet kansanvaltaisesta järjestelmästämme melko haavoittuvaisen. Näin sanoi pääministeri Ahti Karjalainen puhuessaan sunnuntaina Seinäjoella. – –

Karjalainen sanoi tehneensä joskus epämiellyttävän havainnon, että maaseudun-kaupungin välisen ristiriidan ylläpitäjinä ja virheellisten käsitysten levittäjinä suurelta osalta esiintyvät sekä maaseudun että kaupunkien hyväosaisimmat ihmiset.

”Korkeaa palkkaa nostava kaupunkilainen on ensimmäisenä kademielellä vertailemassa itseään hyvinvoivaan suurtilalliseen, kun taas suurtilallinen itselleen lisää saadakseen on etunenässä kadehtimassa palkansaajien hyvää asemaa. Varmaankin rikas kadehtii enemmän rikasta kuin köyhä köyhää.”

Enemmistö ry huolestunut puistojen tuhoamisesta

Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry on huolestunut parhaillaan käynnissä olevien ajoratojen levitystöiden puistoille ja jalkakäytäville aiheuttamista vahingoista.

Yhdistys esitti lauantaina, kävely-AIeksin avajaisten vuosipäivänä, kaupunginhallitukselle asiaa koskevan julkilausuman, jossa se myös kiirehtii Aleksin muuttamista pysyvästi kävely- ja raitiovaunukaduksi.

Erottajan kukkalaatikot tulevat pian takaisin

Erottajan asvalttimäkeä Helsingissä kaunistavat kukkalaatikot tuodaan lopullisesti paikoilleen tällä viikolla. Ne asetetaan mäen keskellä olevalle korokkeelle nosturilla jonakin yönä, kerrotaan kaupunginpuutarhasta.

Laatikot olivat jo välillä paikoillaan, sillä ne piti sovittaa viistoon alustaan. Nyt ne ovat taas kaupunginpuutarhassa, missä niihin on jo pantu mullat ja kukkataimet.

Solzhenitsynin uusi kirja julki Ranskassa

Pariisissa on julkaistu venäjän kielellä neuvostoliittolaisen kirjailijan Aleksander Solzhenitsynin uusi teos ”Elokuu 1914”. Kustantajan mukaan kirja käsittelee venäläisten joukkojen ensimmäisen maailmansodan alkupäivinä kärsimiä tappioita.

Nobel-kirjailijan uusin teos on saatujen tietojen mukaan kielletty hänen kotimaassaan.

Kustantajan mukaan teos on julkaistu Ranskassa Solzhenitsynin luvalla, ja siinä on kirjailijan oma jälkikirjoitus ”ulkomailla 1971 painettua venäjänkielistä laitosta varten”.

Jos julkaisuoikeus ja jälkikirjoitus ovat aitoja, on kysymyksessä ensimmäinen kerta, kun Solzhenitsyn on antanut luvan painaa teoksiaan, joita ei ole aiemmin julkaistu Neuvostoliitossa.

Kirjan julkaisseen Editeurs Reunis -yhtiön johtaja Jean Morozov sanoi lauantaina, että teos oli historiallinen romaani ja tragedia. Se käsitteli venäjän armeijan ensimmäisen maailmansodan alkupäivillä Itä-Preussissa kärsimiä tappioita.

Nordek kariutui Suomen asenteeseen

Tönsberg (NTB)

Norjan Norden-yhdistyksen vuosikertomuksessa todetaan varauksettomasti, että Suomen asenne oli suoranainen syy Nordek-neuvottelujen kariutumiseen. Asia herätti melkoista huomiota, kun yhdistys sunnuntaina piti kokouksensa Tönsbergissä.

Kokous valitsi uudelleen yhdistyksen puheenjohtajaksi johtaja Henrik Grothin. Työväenpuolueen nuorisojärjestön edustaja Terje Olsen sanoi, että hänen on suhtauduttava varauksin tähän kohtaan järjestönsä puolesta. ”Neuvottelujen kariutumisen syistä vallitsee erimielisyyttä, ja mielestäni on epätavallisen yksipuolista leimata Suomi syntipukiksi”, hän sanoi.

Hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen valittu Reidar Danirisen sanoi puheessaan, ettei kukaan kai koskaan tosissaan uskonut Nordek-neuvottelujen onnistumiseen.

Työväenpuolueen suurkäräjäryhmän puheenjohtaja Guttorm Hansen sanoi, että itse Nordek on nyt kuollut, ja taloudellisen yhteistyön on nyt löydettävä muita muotoja, jotka kaikki, myös pohjolan ulkopuolella olevat maat voivat hyväksyä.

Hän tähdensi, ettei Norjan sisäisiä ongelmia voida ratkaista Euroopassa ja että Euroopan yhdentyminen vaatii toimenpiteitä, jotka vahvistavat pohjoismaista yhteistyötä.

Synnytysennätys 32 minuutissa

Sydney (UPI)

Nuori australialainen äiti teki sunnuntaina lääketieteen historiaa synnyttämällä yhdeksän lasta, joista seitsemän jäi eloon, Paddingtonin Kuninkaallisessa Naistensairaalassa.

Synnytys kesti 32 minuuttia. Lääkärit sanoivat, että he eivät tunne toista tapausta lääketieteessä, jossa seitsemän lasta olisi jäänyt henkiin synnytyksessä.

Kaksi lapsista, molemmat poikia, syntyivät kuolleina ja lääkärit sanoivat niiden olleen kuolleina jo jonkin aikaa. Seitsemästä eloonjääneestä kahden vointi on heikko.

Lasten äiti on rouva Geraldine Brodrick, 29, Canberrasta. Hänen miehensä on lihan tukkumyyjä Len Brodrick. Parilla on ennestään kaksi tytärtä, Belinda, 5 ja Jacqueline, 4.

Synnytys tapahtui noin kaksi kuukautta laskettua aikaisemmin ja lääkärien mukaan lapset painoivat puolesta kilosta kiloon.

Lääkärit sanoivat rouva Brodrickin nauttineen hedelmällisyyslääkkeitä ja että hänen odotettiin synnyttävän ainakin kuusi lasta heinäkuun lopussa tai elokuun alussa.

Bahrein ja Qatar pian itsenäisiksi

Beirut (AP)

Persian lahdella sijaitseva emiirikunta Bahrein aikoo julistautua itsenäiseksi tämän viikon aikana hajottaen siten alueelle suunnitellun arabiliiton, kertoi libanonilainen lehti Al Anwar sunnuntaina.

Lähdettä mainitsematta lehti ilmoitti myös alueen toisen ruhtinaskunnan Qatarin julistautuvan lähiaikoina itsenäiseksi.

Molempien valtioiden oli määrä yhdessä seitsemän muun Persian lahden emiirikunnan kanssa, jotka kaikki ovat Englannin suojelualueita, muodostaa yhteinen liitto. Tästä aiheesta ne ovat käyneet keskusteluja jo helmikuusta 1968 alkaen tuloksetta.

Bahrein, jonka asukasluku on ruhtinaskunnista suurin, vaati suhteellisesti suurempaa äänivaltaa ehdotetun liiton päättävissä elimissä.

Muut puolestaan pelkäsivät, että Bahrein olisi saanut liitossa liian suuren vallan niiden kustannuksella. Lehti paljasti, että Bahreinin itsenäisyysjulistus on odotettavissa 15.—20. kesäkuuta välisenä aikana.

Qatarin julistukselle lehti ei antanut tarkkaa päivämäärää.

Bahreinin on ollut määrä julistautua itsenäiseksi jo viime helmikuusta lähtien, mutta englantilaisten neuvosta se on toistaiseksi pidättäytynyt tästä.

