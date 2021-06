”Katso, voittaako Nenta Safari Raslukan tuossa ihan viimeisessä kaarteessa.” Ravikilpailut kestävät monta tuntia; siinä ajassa kaunis sää saattaa muuttua vaikka kuinka koleaksi. Ajurinmallinen popliinitakki suojaa rankallakin sateella ensimmäiseksi kastuvaa hartia-osaa. Popliinia on myöskin safarityyppinen huppujakku, joka on kietaistu farmarihousujen päälle. Kassi ja olkalaukku sopivat mainiosti raviradan huolettomaan tunnelmaan. Ja kumisaappaat.

Ei kesää, etteikö kylmää kautta. Ei kesää, etteikö viileitä iltoja, sateisia päiviä, tuulisia aamuja.

Siis kesäpuvustoon kuuluu ehdottomasti päällysvaate, joka suojaa kolealta tuulelta, tihkusateelta ja hiipivältä kosteudelta.

Erikoisesti kaipaavat kevyitä, mutta luotettavia päällysvaatteita ne ihmiset, jotka ovat valinneet harrastuksekseen vaikkapa penkkiurheilun tai ravien seuraamisen. Tuntikautinen ulkosalla oleminen saattaa sisältää sekä auringonpaistetta että sadekuuroja, tyyntä ja tuulta.

Silloin on paikallaan kiva popliini, tuo suomalaisen naisen kesäystävä numero yksi. Vanha kunnon päällysvaate, joka on pessyt tummansiniset ja tuohenväriset kasvonsa aivan viime vuosina melko ilahduttavasti.

Popliinista on tullut kevyt, muotoiltu, tyylikäs, huoleton joka paikan kesätakki.

Lantin verran harmia puhelinautomaatista

Markka tai viisikymmentä penniä eivät ole suurimpia rahallisia menetyksiä, joita voi tyhjän vuoksi kokea. Mutta kun se sattuu kiireisellä hetkellä puhelimessa ja lantti on ainoa, siitä kiukustuu.

Rahan voi saada takaisin, jos on niin viitseliäs, että perii sen puhelinyhdistykseltä ja tietää miten perintä tapahtuu.

– –

Silloin on soitettava numeroon 019 eli vikakonttoriin aivan heti ja ilmoitettava osoite, missä viallinen automaatti on ja että rahaa on mennyt. Rahansa saadakseen soittajan tulee ilmoittaa nimensä ja tarkka osoitteensa.

Suoritus lähetetään ilmoittajalle postitse, jos paikalle saapunut korjaaja toteaa rahanmenetyksen aiheutuneen automaatin viasta tai tukkeutuneesta rahakanavasta.

Niin yksinkertaista tämä on kun tietää.

Miesten hygienia lähes ala-arvoista

Miesten alapäänpesu ja koko sukupuolihygienia on huomattavasti heikompaa kuin naisten. ”Kestää vielä kauan, ennen kuin suomalainen mies oppii huolehtimaan intiimistä puhtaudestaan”, arvelee sukupuolitautien asiantuntija, lääketiet. lis. Sirkka-Liisa Valle.

Suurimpana syynä miesten huolimattomuuteen Valle pitää tietämättömyyttä. Miehet eivät tiedä, että myös esinahan alainen iho tulisi pestä mahdollisimman usein.

”Heille ei kukaan ole sitä opettanut eikä lika myöskään miehiä häiritse, sillä se ei edes haise kovasti”.

Miesten epäpuhtaus ei riipu iästä eikä sosiaalisesta asemasta. Niin insinööri kuin tehdastyöläinenkin voi olla likainen sukupuolielimistään.

Viljely ilman myrkkyjä ja väkilantoja vähäistä

Suonenjoki (Jouko Nenonen)

Biodynaaminen viljely — viljely ilman väkilannoitteita ja kasvinsuojelumyrkkyjä — yleistyy Suomessa erittäin hitaasti.

Ruotsissa tämä viljelymuoto on saanut jo melko laajaa kannatusta ja siellä näitä tuotteita kysytään nykyään paljon.

Helsinkiläinen toimitusjohtaja Raimo Antikainen toteaa ihmisen syövän liikaa myrkkyjä ruoan mukana. Muutama vuosi sitten hän osti Suonenjoelta maatilan ja aloitti tilalla mansikoiden viljelyn biodynaamisesti. Mansikoilla on ollut erittäin hyvä kysyntä.

Antikaisen mielestä biodynaamiseen viljelyyn pitäisi suhtautua nykyistä vakavammin.

Suomi käyttää kiellettyä sotamyrkkyä

Jokakesäinen kasvillisuuden tuhoaminen hormonivalmisteisilla vesakonhävitteillä on alkanut voimalinjoilla eri puolilla Uudenmaan lääniä. Ulkomailla tutkitaan parhaillaan näiden hävitteiden vaarallisuutta ja niiden käyttö Vietnamin sodassa on kielletty.

Suomessa käytetään vesakonhävitteitä, joihin sisältyy eläimille, mm. mehiläisille ja kaloille, vaarallisia aineita. Nämä aineet aiheuttavat sikiövaurioita hiirille, ja on väitetty niiden voivan vaikuttaa myös ihmisen sikiöihin.

Suomessa levitetään maastoon ja tienvarsiin vuosittain yli 100 tonnia tuhoaineita, jotka on kielletty Ruotsissa ja amerikkalaisten sotatoimissa Vietnamissa.

Tämän kesän aikana saataneen ulkomailta tutkimustuloksia, jotka kertovat, ovatko 2.4,5-T ja 2,4-D -hapot todella ihmisille vaarallisia.

Asutettiinko Pohjois-Suomi turhaan

Pohjois-Suomi on vähitellen autioitumassa: muuttoliike Ruotsiin nousi esim. viime vuonna kahden prosentin lukemiin eri kuntien väestöstä.

Kehityksen juuret ovat viime sotien jälkeisessä asutuspolitiikassa, toteaa Oulun yliopiston maantieteen laitoksen esimies, professori Uuno Varjo.

Silloin sijoitettiin mm. siirtolaisia pohjoisen kylmille tiloille, ja tällaista uudisasuttamista on jatkettu viime vuosiin asti. Tilat ovat osoittautuneet elinkelvottomiksi, seurauksena on väestönpako.

Ellei jotakin tehdä ja pian, on koko Pohjois-Suomen asuttaminen ollut turhaa, sanoo kirjoittaja.

Stadion täytti odotukset

Helsingin olympiastadionin, tulevan EM-kisanäyttämön uudet tartanpäällysteiset radat vihkaistiin tiistai-illan kansainvälisissä ”Kesäkuun kisoissa”.

Urheilijat olivat radasta yksimielisiä: huippuluokkaa. Myös kisojen järjestäjät olivat tyytyväisiä. Yleisömäärä, runsaat 5 000, täytti odotukset ja alle kierroksen juoksumatkoilla ei syntynyt ennätyksiä.

Jos ennätyksiä olisi syntynyt, ne olisivat jääneet hyväksymättä. Stadionin radat ovat vielä viimeistelyä vailla. Sveitsiläiset maalarit antavat radalle loppusilauksen, maalaavat rataviivat. He ryhtyvät työhön käsiksi vasta ensi maanantaina.

Kivikauden asumus jää radan alle

Kaksi esihistoriallista tutkimuskohdetta, kivikaudelta ja pronssikauden lopulta olevat asuinpaikat, jäävät Huopalahden—Martinlaakson rautatien alle Helsingin kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan rajalla.

Muinaistieteellisen toimikunnan esihistoriallinen osasto on ryhtynyt kiireellisesti tutkimaan aluetta. Radan rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä.

”Rataa ei rakenneta ennen kuin alue on tutkittu”, sanoo fil. tri Ville Luhto muinaistieteellisen toimikunnan esihistorialliselta osastolta. ”Muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolain nojalla. Niitä ei saa hävittää ennen kuin tutkimukset on suoritettu.”

”NYT rikkonut vakoilulakia”

Washington (UPI)

Yhdysvaltain hallitus pyysi tiistaina oikeutta antamaan määräyksen, jolla voitaisiin estää New York Timesiä julkaisemasta lisää salaisia asiakirjoja Vietnamin sodan syntyvaiheista.

Hallituksen edustajan mukaan artikkelisarjan julkaiseminen on vastoin vakoilulain määräyksiä.

Ulkoministeri William Rogers piti artikkelien julkaisemista ”erittäin vakavana ongelmana”, jolla saattaisi olla monitahoisia vaikutuksia Yhdysvaltain ja muiden maiden välisiin suhteisiin.

New York Times kirjoitti tiistaina etusivullaan, ettei se lopeta vapaaehtoisesti artikkelisarjan julkaisemista, koska ”tutkimuksen tietojen julkistaminen on tämän maan etujen mukaista”.

Times aloitti sarjan julkaisemisen sunnuntaina ja tiistaina lehdessä oli kolmas osa.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone