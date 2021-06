Viihtyisä kesäkierros turistille, joka ei turhia vaadi

Tuija Verkkola

Venäjänkielisiä aakkosia. Ne olisi hyvä opetella, jos mieli saada mahdollisimman paljon irti naapurimaasta. Meni sitten laivalla, junalla tai autolla.

Silloin kadunkulmassa seisovalle on jotain hyötyäkin kädessä olevasta kartasta.

Silloin maanalaisella ajaminen on yhtä yksinkertaista Leningradissa kuin jossain Pariisissa tai Lontoossa.

Silloin Eremitaasistakin löytää helpommin ne osastot, jotka haluaa nähdä.

Silloin miljoonakaupunki alkaisi puhua muullakin kuin oppaan suulla.

Leningradiin pääsee tänä kesänä kahdella laivalla: Bore III:lla ja Saimaalla. Vain Saimaa poikkeaa myös Viipuriin ja tarjoaa nimensä mukaisen kanavamatkan.

– –

Missä määrin matkaa Saimaa-aluksella pitää onnistuneena, riippuu täysin siitä mukavuus- ja palvelutasosta, johon matkustaja on tottunut.

Meidän ryhmämme suurin osa vaikutti tyytyväiseltä.

Poliisien oma tietolehti salakieltä sivullisille

Lehti, jolla on Suomen tihein kirjeenvaihtajaverkko.

Lehti, jota ei voi tilata eikä liioin lainata.

Lehti, jonka ilmestymistä kymmenet tuhannet suomalaiset pelkäävät.

Lehti, jonka levikki on vajaat 2 500 kappaletta.

Mutta lehden vaikutusvaltaa ei silti kukaan epäile.

Lehden nimi on Poliisisanomat. Se on epäilemättä Suomen tarkimmin luettu lehti.

– –

Tiedotukset ja etsintäkuulutukset julkaistaan lyhennekielellä, johon päivittäin lehteä lukevat poliisimiehet ovat perehtyneet.

Sivullinen ymmärtää tekstistä vain henkilöiden nimet.

Raitiotieliikenne alkoi hevosvetoisilla rekibusseilla

Helsingin raitioliikenteen aloittamisesta tulee maanantaina kuluneeksi 80 vuotta.

Kuluneiden vuosien aikana on vaatimattomasta alusta lähtenyt julkinen liikenne kasvanut varsin laajamittaiseksi. Nykyisin raitiolinjoja on yhdeksän. Niiden yhteispituus on 100 kilometriä. Liikenteessä on 171 moottorivaunua ja 85 perävaunua.

Raitioliikenteen tulevaisuus oli pitkään epävarmaa. Sitä päätettiin ryhtyä tehostamaan pari vuotta sitten.

Helsingin kaupungin liikennelaitos on tilannut 25 nivelraitiovaunua, joista ensimmäiset saadaan liikenteeseen vuoden 1972 lopulla.

– –

Helsingin Raitio- ja Omnibus Osakeyhtiö aloitti hevosvetoisilla rekiomnibusseilla säännöllisen liikenteen ensimmäisellä raitiolinjalla 21. 6. 1891.

Viimeinen hevosraitiolinja katosi Helsingin katukuvasta vuonna 1902, jolloin raitioliikenne saatiin kokonaan sähköistetyksi.

Aborttien määrä kaksinkertaistunut uuden lain aikana

Raskauden keskeytysten määrä on kaksinkertaistunut koko maassa uuden aborttilain aikana. Laki on ollut voimassa seitsemän kuukautta.

Lääkintöhallituksesta kerrotaan, että elävänä syntyi vajaat kaksituhatta lasta vähemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna.

Uuden lain neljän ensimmäisen voimassaolokuukauden aikana oli abortin saaneista 43,7 prosenttia aviottomia äitejä. Vuoden 1969 vastaava luku oli 40,5.

– –

Uusi aborttilaki on ilmeisesti saanut naiset vähentämään ehkäisykeinojen käyttöä.

Abortista on jo tähän mennessä muodostunut syntyvyyden säännöstelykeino, sanoo Turun Yliopistollisen keskussairaalan naistenklinikan ylilääkäri Lauri Rauramo.

Vilppi ja näpistely yleistyy koulussa

Näpistelyt ja kaikenlainen pikkuvilppi tuntuu olevan yleisempää kouluissa kuin ennen. Näin sanovat kahden suuren helsinkiläisen kansakoulun johtajat.

He tietävät kertoa myös vakavammista häiriöistä: pienempiä ryöstetään ja pahoinpidellään, yhä useammat sniffaavat eli haistelevat kemiallisia liuotteita. Näpistely on yleistynyt yhä nuorempien oppilaiden keskuudessa.

Kysymys on vielä yksittäistapauksista, mutta ne ovat selvästi oireita vakavammasta ongelmasta: lasten oikeuskäsitteet ovat pelottavasti hämärtymässä.

Laiva kuin 13-kerroksinen talo

Helsingin Katajanokan ilmeen muuttanut norjalainen loistoristeilijä Nordic Prince saa lopullisen punaisen värin viiteen kertaan pohjaansa Valmetin uivalla telakalla.

Nordic Prince on yhdessä sisarlaivansa Song of Norwayn kanssa näyttävin Valmetin telakalla olleista aluksista.

Keväisestä metallilakosta huolimatta Wärtsilän Hietalahden telakan rakentama alus on ainoastaan muutaman päivän myöhässä alkuperäisestä aikataulusta.

Mick Jagger Ned Kellynä

Englantilainen ohjaaja Tony Richardson on valmistanut vaikuttavan elokuvan Ned Kellystä, nuoresta henkipatosta, jolla Australiassa on samantapainen romanttinen maine kuin Englannissa Robin Hoodilla ja amerikkalaisten Jesse Jamesilla.

Elokuvan päähenkilöt ovat eläneet 1860-luvulla niillä seuduin, missä myös filmi kuvattiin.

Pääosaa Nedinä esittää popmuusikkona kuuluisa Mick Jagger, joka noin vuosi sitten nähtiin meillä ensimmäisessä suuressa elokuvaosassaan ”Performancessa”.

Mutta vasta tässä hän osoittautuu todella huomattavan luokan näyttelijäksi: hellittämättömänä kapinallisena, joka sekä eli että kuoli ”kuin Kelly” ja toivoi — elokuvan mukaan — kohtalollaan osoittavansa, mitä nurja ja epäoikeudenmukainen kohtalo tekee ihmiselle.

Juudan leijonan keisarillinen Etiopia on nuoren Afrikan jähmettynyt sydän

Lauri Karén, Addis Abeba (HS)

Maapallo on litteä, aurinko pyörii sen ympäri, ja kun kahdeksas vuosituhat sen luomisesta alkaa vuonna 2508, maapallokakku vinksahtaa ympäri tappaen elävät ja herättäen kuolleet.

Saattaa olla vaikea uskoa, että vielä tänä vuonna meidän ajanlaskuamme olisi olemassa maa, jossa opetetaan tällaista. Melkein mahdotonta on tajuta, että maa, joka ylpeilee kolmetuhatvuotisella valtiollisella itsenäisyydellään, olisi samalla myös kolme vuosituhatta melkein koskemattomana säilynyt museo.

Mutta uskoa täytyy, sillä Etiopia on olemassa.

– –

Mitä tapahtuu hetkellä, jolloin vanhan Juudan leijonan aika päättyy ja sisäiset ja ulkoiset paineet räjähtävät päivänpolttavaksi todellisuudeksi?

Maansa nopeata nykyaikaistamista kaipaavat etiopialaiset sekä toivovat että pelkäävät sitä hetkeä.

Jokainen tietää, että sen täytyy tulla.

Hatut ja myssyt

Luulen, että ravintolan portsari voi olla paras ihmistuntija. Jokainen mies antaa hänelle hattunsa ja siinä ne sitten ovat hänen hyllyllään kuin tiivistetyt elämäkerrat.

Hattu on miehelle kuin lippu laivalle. Se on hänen henkinen tunnuksensa, aineellistunut persoonallisuus.

Kuitenkaan asia ei ole niin yksinkertainen kuin luulisi. Päähineen joskus aikoinaan oltua jonkinlainen osa univormusta tai yksinomaan statussymboli on se nykyisenä ”vapauden aikana” muuttunut hyvin paljon vaikeammin tulkittavaksi.

– –

Oman lukunsa muodostavat itsepetospäähineet. Esimerkiksi herra, jonka vatsa on varttunut huomattavaksi kumpareeksi, voi antaa partansa kasvaa ja asettaa päähänsä neulotun myssyn, jota hän pitää lähes silmillään. Tällöin hän muuttuu Hemingwayn tapaiseksi voimahahmoksi.

Jos maksa vain kestää viskiä, voi tämä uusi elämänmuoto muodostua paljon tyydyttävämmäksi kuin jatkuvalla laihdutuskuurilla oleminen, joka on luonnostaan lihavalle miehelle yhtä paljon itsepetosta kuin myssypersoonallisuus.

Koonnut Kari Lankinen

