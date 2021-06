Ritva Oksanen on laulanut ison levyn rakkaudesta.

Rakkauden papittaren nimen saanut Ritva Oksanen, näyttelijä, on saanut aiheestaan ison levynkin kasaan. Levyn esittelyssä joku sanookin, että on enemmän kysymys innosta ja tahdosta kuin taidosta.

Muutamia hauskoja lauluja levyllä onkin, paitsi että Ritva itse eniten pitää juuri niistä, joihin hänellä on pienimmät mahdollisuudet.

Niinkuin me kaikki teemme luontaisten taipumustemme mukaan.

Ristiriitojen aika Ahvenanmaasta ohi

”Kriisin ja syvällekäypien ristiriitojen aika Ahvenanmaan asemaa koskevassa kysymyksessä on nyt lopullisesti ohi”, sanoi pääministeri Ahti Karjalainen puhuessaan sunnuntaina Ahvenanmaalla.

Hän viittasi päätökseen, jolla Ahvenanmaa ja Färsaaret saivat paikan Pohjoismaiden neuvostossa.

”Jo kauan on Ahvenanmaan itsehallinto myös meistä mantereen asukkaista ollut itsestään selvä asia ja myönteinen tekijä, joka on omiansa edistämään kokonaisuuden etuja”, Karjalainen jatkoi.

Raitiovaunuliikenne viettää merkkipäivää

Jo museossa olevien vanhojen raitiovaunujen kulkue sunnuntaina iltapäivällä sai helsinkiläisten vanhat muistot elpymään.

Liikennelaitoksen museosta Vallilan hallista tunnin kiertoajelulle lähteneet vaunut muistuttivat kaupunkilaisille merkkipäivästä, sillä maanantaina raitiovaunuliikenteen aloittamisesta on kulunut 80 vuotta.

Vaikka varsinainen merkkipäivä on maanantaina, esiteltiin vanhoja vaunuja jo sunnuntaina. Samoin televisiossa esitettiin raitiovaunuliikenteen historiaa kuvaava elokuva.

Tornio muisti maapallon litistäjää

Tornio (HS)

Sen kunniaksi, että maapallo 235 vuotta sitten todistettiin ankaran tieteellisen oppiriidan päätteeksi navoiltaan litistyneeksi, paljastettiin Torniossa monumentti.

Suomalais-ranskalais-ruotsalaisessa hengessä vietetty tilaisuus liittyi Tornion kaupungin 350-vuotisjuhlien sarjaan.

Taiteilija Olof Erikssonin suunnitteleman ja toteuttaman Lapin astemittauksen muistomerkin paljasti Ranskan Suomen-suurlähettiläs Gérard André.

Saljut tavoittelee ennätystä

Moskova (UPI)

Neuvostoliittolaisessa Saljut-avaruusasemassa olevat kolme kosmonauttia aloittivat sunnuntaina kolmannen viikkonsa ja Saljut kiersi 1 000. kerran maapallon.

Kosmonautit Georgi Dobrovolski, Vlaadislav Volkov ja Viktor Patsajev rikkoivat amerikkalaisten avaruudessaoloennätyksen ja alkoivat tavoittaa Sojuz 9:n kosmonauttien Andrian Nikolajevin ja Vitali Sevastjanovin hallussa olevaa maailmanennätystä.

NL:n avaruusmies löytyi Lontoosta

Lontoo (Reuter)

Neuvostoliittolainen huippuluokan avaruustiedemies, joka katosi Ranskasta viime kuussa, asuu salaa Englannissa virallisella luvalla.

Anatoli Fedosseievin arvellaan asuvan Lontoossa ystävien luona. Erään vahvistamattoman tiedon mukaan hän asuisi englantilaisen tyttöystävänsä kanssa.

Pariisista tulleissa tiedoissa Fedosseievia on sanottu Neuvostoliiton avaruustutkimuksesta vastaavaksi varaministeriksi ja länsimaiset asiantuntijat ovat luonnehtineet häntä Sojuz- ja Luna-avaruusohjelmien aivoiksi.

Lue resepti ja unohda se

Reseptit ovat kiehtovaa luettavaa. Ainakin minusta ne ovat. Resepteistä voisi laatia kokonaisen kirjallisuuden haaran. Samoin reseptin lukijoista. Pääryhmät olisivat tietenkin tosikot ja leikkimieliset. Minä kallistun vahvasti leikkimielisten puolelle.

Mikään ei ole niin kuolemanvakava kuin tosikkomainen ruuanlaittoja. Ellei sitten tosikkomainen reseptintekijä.

Tosikkomaisen reseptintekijän tuntee oitis, kun lukee hänen ruokaohjeitaan. Vai mitä sanotte, että jossakin vaaditaan 3 ½ kananmunaa, 8 herkkusientä, 5 pippurinmarjaa, 1 ¾ tl suolaa. Eikö se nyt ole jo mahdotonta?

Minä olenkin omaksunut varsin passelin käytännön reseptien opiskelemisessa. Silmään annetun ohjeen läpi. Sitten tungen keittokirjan takaisin hyllyyn tai paiskaan lehden pois. Ja alan tehdä sitä annosta.

Sillä eikö olekin vain niin, että resepti on eräänlainen yleisohje. Idea, josta saa ahaa-elämyksen, kimmokkeen. Ruuan laittaminen on käsittääkseni vain askare siinä missä moni muukin. Jos ruokaohjeita seuraa ihan tunnontarkasti, voisi samalla myös kaikki elämänsä toiminnat laatia tarkkojen mittojen, painojen ja annostusten asteikkoon. Esimerkiksi:

Sauna tuoreen vihdan kera

1 keskikokoinen sauna, mieluimmin savu

2 uunillista koivupuita

1 padallinen kuumaa vettä

1 rasia tulitikkuja

Kourallinen sytykkeitä

Froteepyyhe kullekin nauttijalle, samoin suuri tuore vihta

Kuulostaisi möykkymäiseltä, mitä?

Savolaiset halveksivat haltiattaren titteliä

Kuopio (HS)

Suomen aurinkoöiden haltiattaren titteli ei kiinnostanut savolaisia tyttöjä. Sunnuntaina Puijolla järjestettyyn valintatilaisuuteen ei kolmesta ennakkoilmoittautumisesta huolimatta saapunut ketään.

Paikalla olivat vain Kuopion matkailijayhdistyksen toiminnanjohtaja Leo Soininen ja Kristiina Himberg Kuopion matkailupalvelusta sekä kourallinen yleisöä.

Myös kisojen juontaja, näyttelijä Markku Riikonen joutui lähtemään tyhjin toimin pois.

Kuopiossa olisi pitänyt valita Itä-Suomen edustaja juhannusyönä Pyhätunturilla pidettävään kilpaan, missä Joulumaan kannatusyhdistys valitsee Suomen aurinkoöiden haltiattaren.

Pääpalkintona on 3000 markkaa ja joulumaan puku.

Torilla

Helsingin kauppatoria on viime aikoina kehuttu julkisesti paljonkin. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että toreja on muissakin kaupungeissa ja niissä yleensä parempaa huulenheittoa kuin etelän paikoissa. Kuopion torillakin on moni ollut kuolla nauruun eikä Jyväskylässäkään torilla ikävää ole.

Viktor Klimenko huvittelee kauppatorilla lauantaisin.

”Tulen juuri Belgiasta, jossa tehtiin televisio-ohjelmaa. Minulla on kauheasti töitä, syksylläkin jo taas filmauksia.”

Klimenko leviää ulkomaille hyvää vauhtia. Venäläisyys suvussa auttaa sekin eksotiikan syntymiseen laulavan kasakkahahmon ympärille.

Parhaat ripustimet

Maamme tekstiilikauppiaat ovat valinneet vuoden parhaat vaateripustimet mannekiinien lukuisasta joukosta.

Kärkeen tulivat Lenita Airisto-Melin, Anna-Liisa Ruotsi, Sirpat Suormaa ja Rydman sekä Virpi Miettinen.

Miehiäkään ei unohdettu ja iki-ihana Tapani Rahkola tuli valituksi. Arto Nilssonillakin pelaa tällä alueella paremmin kuin nyrkkeilykehässä. Kari Lehtonen, Pekka Sahenkari ja Caesar von Waltzel valittiin myös edustavimmiksi.

Tähän ei voi paljon lisätä. Uutinen on aivan täydellinen.

Elämä piloilla

Rakkaus, niin hyvää kuin se onkin, saattaa koitua myös tekijälleen vahingoksi. Love Storyn kirjailijan, professori Erich Segalin elämän se on turmellut.

”Kutsuille en kohta uskalla mennä, koska en enää osaa vastata naisten siellä tekemiin hätkähdyttäviin ehdotuksiin. Koneessa lentoemännät hierovat itseään minua vasten, kotiin tullessani en koskaan tiedä minkä hameniekan löydän sinne kätkeytyneenä.”

Meille elokuva ei vielä ole tullut, mutta aihe on niin loppuun puitu, että melkein voi jättää näkemättä koko ihanuuden.

Koonnut Kari Lankinen

