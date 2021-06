Helsingin Nuorkauppakamari aikoo virittää Helsinkiä [yleisurheilun] EM-kisatunnelmiin. Eräänä näkyvimmistä toimintamuodoista se tarjoaa kielitaitoisten shopping hostessien, myymäläemäntien, palveluksia.

Kymmenien tuhansien turistien palveleminen ja opastaminen asettaa keskustan liikelaitokset tilanteisiin, joista omalla henkilökunnalla on vaikea selvitä.

Helsingin Nuorkauppakamari välittää myymäläemäntiä 10.-14.8. väliseksi ajaksi keskustan liikelaitosten palvelukseen.

Nuorkauppakamari on hankkinut tytöille yhtenäisen asun, joka hyvin erottaa heidät ihmisvilinästäkin. Koulutus ja tehtäviin opastus tapahtuu nuorkauppakamarilaisten ja hostess-liikkeiden yhteistyönä.

Metron työtunnelin alkupaukku laukaistiin

Hakaniemen metroaseman työtunnelin ensimmäinen louhintapaukku laukaistiin maanantaina. Tunneli valmistuu aikataulun mukaan helmikuun puolivälissä.

Työtunnelin ympäristölle aiheuttama haitta pyritään rajoittamaan pienelle alueelle. Häiriöitä vähennetään kattamalla tunnelin avoleikkausosa.

Tunnelin arvioitu käyttöaika on viisi vuotta. Tunnelin suunnittelussa on varauduttu myöhemmin rakennettavaan Merihakan väestönsuojaan.

Helsingin metron Hakaniemen aseman tilat louhitaan ja rakennetaan tunnelin kautta. Näin laajat työt vaativat tunneliin kaksikaistaisen ajoväylän.

Tunnelin kautta louhitaan varsinaista metrorataa noin 3,5 kilometriä.

Carole Kingin levy menestyy

Naiset ovat harvoin viime vuosina nousseet äänilevyjen myyntitilastojen huipulle. Amerikkalaiset soul-laulajattaret kuten Diana Ross ja Aretha Franklin ovat lähes ainoita vakituiseen menestyneitä.

Nyt on Carole Kingin singlelevy It's Too Late/ I Feel The Earth Move jo toista viikkoa listan huipulla.

Carole Kingin laulajanura on hyvin nuori. Hän on julkaissut tämän vuoden aikana kaksi lp-levyä: Writer: Carole King ja Tapestry.

Ensimmäinen ei herättänyt vielä ostajia, vaikka saikin innostuneet ja arvostavat lausunnot arvostelijoilta. Tapestry on ehtinyt näkyä jo Yhdysvaltain ja Englannin lp-tilastoissakin. Hitaan alun jälkeen levyn myynti on aivan viime aikoina kiihtynyt.

Carole Kingin ura pop-musiikin parissa on pitkänlainen. Runsaan kymmenen vuoden aikana hän on ehtinyt kirjoittaa lukemattomia menestysiskelmiä. Useimmat silloisen aviomiehensä Jerry Goffinin kanssa.

Kuusikymmenluvun amerikkalaisten iskelmäsäveltäjien sarjassa Goffin/King seisoo rinta rinnan Bacharach/Davidin ja Mann/Weilin kanssa.

Kostamus-hanketta esiteltiin UKK:lle

Kuhmo (Hilkka Paakkolanvaara)

Kostamus-suunnitelmaa esiteltiin eri yhteyksissä presidentti Urho Kekkoselle hänen maanantaina alkaneella kaksipäiväisellä Kainuun vierailullaan.

Alityöllisyydestä kärsivällä alueella hanke on herättänyt monia toiveita, mutta siitä huolimatta maakuntaa on edelleen kehitettävä, korostettiin Kuhmossa ja Suomussalmella.

Neuvostoliiton puolelta Kostamuksesta vuonna 1946 löydetyt laajat rautamalmiesiintymät ovat noin 25 kilometrin päässä Suomen rajalta Kuhmon korkeudella.

Alueella tehdään laajoja geologisia tutkimuksia ja tulevana 5-vuotiskautena on tarkoitus aloittaa Kontokki-järven rannalle kohoavan 45 000 asukkaan kaivoskaupungin rakennustyöt.

Pääministeri tyytyi katsomaan lehmiä sähköpaimenen takaa

Maarianhamina (Leena Saarinen)

Pääministeri Ahti Karjalainen ei hymy suupielessä annetusta lupauksestaan huolimatta lypsänyt lehmiä Ahvenanmaalla, vaan pysytteli vaimonsa Päivin kanssa turvallisesti sähköpaimenen toisella puolen.

Pääministeri vieraili maanviljelijä Arne Isakssonin tilalla kuulemassa ahvenanmaalaisten mielipiteitä maatalouden ongelmista. Isakssonin tilalla juotiin kahvit lounaan päälle, joka oli syöty Soltunan turistikeskuksessa.

Getan Soltunassa ihailtiin korkealta mäeltä avautuvia maisemia ja syötiin lohta, joka Ahvenanmaan yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajan Klas Eklundin mukaan oli pyydystetty Getan vesiltä erityisesti tätä tilaisuutta varten. – –

Kastelholman linnan vieressä sijaitsevassa Jan Karlsgårdenin ulkomuseossa pääministeri saunoi savusaunassa ja ui kylmässä vedessä.

Pääministeri Karjalainen ei pelkää kylmää vettä. Aamu-uinnilla hotelli Cikadan uima-altaassa hän sai houkutelluksi valtioneuvoston tiedotussihteeri Jukka Rusin veteen kehumalla vettä lämpimäksi, vaikka se sunnuntain kylmän ja sateen jäljiltä oli vain viitisentoista astetta.

Pasi Oikarinen

