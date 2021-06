Romanian presidentti Nicolae Ceausescu: ”Suurten valtioiden sanelupolitiikkaa vastaan taisteltava”

Joulumaa sai juhannuksena oman haltijattarensa. Aurinkoneito valittiin juhannusyönä Pyhätunturilla. Neidon tehtävänä on toimia kesän ajan eräänlaisena koko Lapin pr-emäntänä matkailukohteissa ja juhlatilaisuuksissa.

Ensimmäinen aurinkoneito Marit Mustakallio ei nähnyt juhlayönään keskiyönaurinkoa, sillä sää oli pilvinen ja sateinen.

Juhannus pääsi tänäkin vuonna yllättämään monet kaupunkilaiset. Helsingissä kierteli katuja nälkäisten joukko, joka joutui ravintolalounaan sijasta tyytymään kioskien tarjoamiin nakkisämpylöihin ja lihapiirakoihin.

Kaikenlaiset tulet pääkokoista rakovalkeaan loivat tunnelmaa Seurasaaren juhannukseen. Uhkaavasta sateesta ja kylmästä ilmasta huolimatta oli juhannuksen juhlijoita yllinkyllin. Mukana oli myös paljon ulkomaalaisia seuraamassa vanhoja suomalaisia juhannusmenoja.

Tanssin ja kokkojuhlien lisäksi kuului juhannukseen perinteisesti myös uskonnollisia tilaisuuksia. Näistä suurin oli helluntailaisten kokous Hattulassa, siihen osallistui 30 000 henkilöä. Lisäksi vietettiin Kiteellä ensimmäistä Karjalan juhannusjuhlaa, johon osallistui 2000 vierasta. Liperissä oli Valon juhla, johon saapui yli 1000 ihmistä. Jyväskylässä osallistui Vapaakirkon juhlaan 4000 sanankuulijaa.

”Jussin” juhla sujui suuremmitta onnettomuuksitta. Silti puukko heilui monella paikkakunnalla tänäkin vuonna. Yksi kuoli puukotukseen ja kolme haavoittui. Viinaksien kuvaan kuulumista todistaa se, että yksi ihminen menehtyi alkoholimyrkytykseen pyhien aikana.

Eila Hiltuselle kultaa Firenzessä

Suomalainen kuvanveistäjä Eila Hiltunen on palkittu kultamitalilla Firenzen Fiorino Biennalessa Italiassa. Kuvanveistäjä Hiltunen osallistui Sibelius-monumenttinsa pienellä teräsmallilla, joka on hopeoitu ja istutettu graniittiselle luonnonkivialustalle.

Firenzen tämänkesäisessä Biennalessa oli erittäin runsaasti osanottajia.

Hoitajia Suomesta Tanskan sairaaloihin

Suomalaisista sairaanhoitajista toivotaan apua Tanskan sairaaloiden henkilökuntapulaan. Ensimmäinen ryhmä aloittaa työskentelynsä syksyllä.

Suomalaiset hoitajat eivät kuitenkaan saa samaa palkkaa kuin tanskalaiset kollegansa, ennenkuin he ovat oppineet puhumaan tanskaa.

Suomalaisten sairaanhoitajien koulutus on saman tasoinen kuin tanskalaistenkin. Tanskan sairaalahallitus pitää kuitenkin välttämättömänä, että ulkomaisen henkilökunnan on ensin suoritettava tanskankielen kurssi, ennenkuin he voivat aloittaa työskentelyn potilaiden parissa osastoilla.

Sairaanhoitajien lisäksi kärsivät Tanskan sairaalat pulaa sairaala-apulaisista ja siivoojista. Erään kööpenhaminalaisen sairaalan on ollut pakko sulkea useita osastoja kesän ajaksi, eikä niitä voida avata syksylläkään ellei saada uutta henkilökuntaa.

Teknillinen seura: Yleisradion monopoli lakkautettava

Suomen teknillinen seura pitää tarpeellisena, että Yleisradion lisäksi myös muut yritykset voivat hoitaa radio- ja televisiolähetyksiä.

Radiolainsäädännön uusimistoimikunnan mietinnöstä antamassaan lausunnossa seura sanoo, että esim. paikallisten, yleishyödyllisten laitosten radioasemat voisivat olla tarpeen.

Seura katsoo, että valtioneuvoston tulisi edelleen myöntää luvat televisio- ja ääniradiotoimintaan. Yleisradioneuvoston valinnasta olisi laissa säädettävä siten, että siitä tulee selvästi yleisradion ulkopuolinen parlamentaarinen yleisradiotoimintaa valvova elin.

Radiolupamaksuja ei seuran mielestä tulisi periä laitekohtaisina vaan maksujen tulisi kytkeytyä vastaanottimen käyttöön.

Slummipelkoa Matinkylässä

Luonnonläheiseksi 12 000 asukkaan ihanneyhdyskunnaksi suunnitellusta Espoon Matinkylästä on alueen valmistuessa tulossa 35 000 asukkaan betonilähiö.

Matinkylää suunniteltaessa puhuttiin 100 000 kerrosneliömetristä. Hakan ja Espoon kauppalan välisellä esisopimuksella kerrosneliömäärä nostettiin 200 000 neliöön.

Vuonna 1968 tehtiin lisäsopimus, joka korotti rakennusoikeuden 340 000 neliöön ja lopulta puhuttiin jo 450 000 kerrosneliömetrin rakentamisesta.

Rakennusoikeuden korotuksen myötä sai myös alunperin matalaksi ketjutalotyyppiseksi suunniteltu asuinalue suunnitelmissa rinnalleen 15-kerroksiset tornit.

Eräät jo alueella asuvat nimittävät vielä valmistumassa olevaa asuntoaluettaan slummiksi. Espoon kauppalanhallitus on saanut puitavakseen 69 matinkyläläisen allekirjoittaman muistutuksen, jonka on synnyttänyt pelko tiheään asuttuja betonikyliä kohtaan.

Matinkylin asukkaat pelkäävä 15-kerroksisten talojen tuovan mukanaan tihentyneen asutuksen sosiaaliset haitat, luonnon katoamisen ja nuoriso-ongelmat.

Pienten valtioiden rooli kasvanut

Bukarest (Erkki Pennanen)

Pienten valtioiden merkitys kansainvälisessä politiikassa riippuu siitä, kuinka päättäväisesti ne haluavat toimia imperialistisen sanelu- ja voimapolitiikan sekä toisten valtioiden sisäisiin asioihin sekaantumisen lopettamiseksi, sanoi Romanian presidentti ja puoluejohtaja Nicolae Ceausescu juhannuspäivänä Helsingin Sanomille Bukarestissa myöntämässään erikoishaastattelussa.

Presidentti Ceausescu antoi pitkään aikaan seikkaperäisimmän haastattelun Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajalle tiistaina alkavan virallisen Suomen-vierailun merkeissä.

Noin 25 minuuttia kestäneessä haastattelussa painopiste oli kansainvälisen politiikan kysymyksissä ja alkavassa Suomen vierailussa. Presidentti Ceausescu korosti voimakkaasti pienten valtioiden oikeutta ja velvollisuutta taistella suurempien valtioiden sanelupolitiikkaa vastaan. Siitä riippuu mikä merkitys pienillä valtioilla on nykypäivän ja tulevaisuuden maailmassa.

Presidentti Ceausescu ilmaisi selvemmin kuin kenties missään aikaisemmassa yhteydessä Romanian tavoitteet Balkanin maiden yhteistyön tehostamiseksi ja väkivallan käytön kieltävän sopimuksen solmimiseksi. Tavoitteena on ”yhteistyö, joka tekee mahdottomaksi imperialististen maiden sekaantumisen Balkanin asioihin”, sanoi Ceausescu.

