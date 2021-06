Väkivaltaa luvataan kaikissa tämän kesän show-ohjelmissa. Frederik antaa ihmisille koko rahan edestä esiintymällä Kostajana.

Frederik lupaa, että ammutaan kovilla ja samalla esitetään myös otteita Jeesus Kristus Supertähdestä.

Niin kauan kuin muistan, ovat iskelmälaulajat eli artistit kertoneet haluavansa vaikuttaa yleisöönsä ja myös tuntevansa vastuuta.

Kyllä kai he vaikuttavatkin mutta miten? Onko mitään järkeä saada nuoriso huutamaan ääneen, sitten kerätä fyrkat ja häipyä seuraavaan paikkaan.

Juhannusmuistio

Juhannus on keskikesän juhla. Kirkollisena juhlana sitä on vietetty 400-luvulta lähtien Johannes Kastajan syntymän muistoksi.

Juhannuksen viettoon liittyy monia tapoja, jotka viittaavat pakanuuden aikaiseen valon ja hedelmällisyyden juhlaan.

Juhannuskokon tarkoitusta on selitetty monin tavoin: puhdistavaksi, pahoja henkiä karkottavaksi ja valoa sekä lämpöä lisääväksi.

Juhannusyöhön on kuulunut taikojen tekeminen ja sitä ovat harrastaneet varsinkin naimaikäiset tytöt saadaksensa kosijan.

Juhannusruuat

Juhannuksena tarjotaan perheelle normaalia juhlavampaa syömistä, sekä suolaista että makeaa.

Lohella, kuningaskalalla, hennoo harvoin herkutella; ehkä nyt juhannuksena kuitenkin. Ja vähätöinen karjalanpaisti jättää emännällekin aikaa nauttia mittumaarista.

Vietettiinpä juhannus sitten maalla tai kaupungissa, niin ruuanvalmistus on järjestettävä mahdollisimman vaivattomaksi. Tämä tietää etenkin juhannusvieraita odottavalle, että aatonaattona ja aattona on hihojen heiluttava tavallista ripeämmin.

Valmiiseen pöytään saapuvien olisi huomaavaista tiedustella emännältä jo hyvissä ajoin, miten he voisivat kantaa kortensa kekoon.

Kasvikset, hedelmät, säilykkeet ja kertakäyttöastiat ovat varmasti tervetulleita tuomisia. Tuore kahvileipä voi tuntuvasti helpottaa kestityshuolia.

Menoliikenne vilkkainta torstai-iltana

Juhannusliikenne tulee tänä vuonna olemaan erittäin vilkas.

Rautateitse lähtee pääkaupungista arviolta 70 000 ihmistä juhannuksen viettoon. Makuu- ja kiitojunapaikat on jo loppuun myyty keskiviikkona ja torstaina lähtevistä junista. Juhannusliikenteessä on kaikkiaan 11 lisäjunaa.

Finnair on asettanut kaiken kalustonsa ilmateitse matkustavien käyttöön. Joitakin hajapaikkoja saattaa vielä löytyä. Muuten on kaikki vuorot jo melkein varattu.

Linja-autoliikenne Helsingistä muualle Suomeen vilkastuu päivä päivältä ennen juhannusta. Lippujen myynti osoittaa, lisätäänkö linja-autovuoroja normaaleista. Matkahuollosta kerrottiin, että lisävuoroja kyllä riittää.

Yksityisautoliikenteen vilkkaimmaksi ajankohdaksi tulee torstai-ilta ja perjantain aamupäivä, arveltiin Liikkuvasta poliisista.

Erot hallitsivat kirjailijapuheenvuoroja

Pop-laulajaan vertasi tunnelmiaan englantilainen kirjailija Arnold Wesker astuessaan yleisön eteen kansainvälisessä kirjailijakokouksessa Lahden Mukkulassa.

Esiintyminen ja taitava mikrofonitekniikka todistivat, että kyseessä oli kuitenkin tottunut ja tunnettu näytelmäkirjailija. Wesker oli yksi kirjailijakokouksen avajaispäivän alustajista.

Ennen avajaisia kokouksen suomalaiset järjestäjät olivat ehtineet kaataa Mukkulan nurmikolle pystytetyn puhujapöntön. Raja-aidoista tahdottiin päästä irti.

Maailmaa jakavat rajat ja ristiriidat hallitsivat kuitenkin ensimmäisen kokouspäivän puheenvuoroja. Yksi avainkysymyksiä oli Euroopan ja muiden maanosien välinen kuilu.

”Iteppä tuo aina tulloo”

Suomussalmi (Hilkka Paakolanvaara)

Rintamaitten asukas tuskin kykenee käsittämään, mitä tie merkitsee Selkosen väestölle. Se on usein suoranainen elinehto, ja siitä kerrottiin paljon presidentti Urho Kekkoselle hänen toisena vierailupäivänään Kainuussa tiistaina.

Uusien teitten ansiosta myös tasavallan päämies voi nyt entisten patikkamatkojen sijasta vaivattomammin käydä ystäviään tapaamassa.

Pirttivaaralla oltiin iloisia, kun presidentti käynneillään muistaa aina myös Selkosen asukkaita. ”On niin korkeassa virassa, että saattaisi lähettää pienempiä herroja liikkeelle, vaan iteppä tuo aina tulloo”.

Huumausainerikokset kolminkertaistuneet

Poliisin tietoon tuli tilastokeskuksen saamien ilmoitusten mukaan kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana yli 76 000 rikosta.

Vastaavana aikana vuosi sitten oli rikosten määrä yli 10 000 enemmän. Tämä vähennys johtuu tilastokeskuksen mukaan siitä, että pysäköintivirheitä ei enää pidetä rikoksina.

Huumausainerikoksia tuli poliisin tietoon yli 1 100. Luku on yli kolminkertainen viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja lähes puolet koko viime vuoden huumausainerikoksien määrästä.

Pahoinpitelyt lisääntyivät myös viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna yli kolmella neljänneksellä.

Oikeuden jakoa Tammisaaressa

Jokin aika sitten Ingvar S. Melin väitti, että poliitikon kuva on muuttumassa yhä virkamiesmäisemmäksi; teknokraatit valtaavat tätäkin alaa.

Meillä Suomessa on erilaista. Teknokraatteja ei vielä ole näkynyt ja hauskaa riittää.

Oikeusministerimme Mikko Laaksonen on käynyt Tammisaaressa vastassa sisartaan, joka puolestaan on 8-vuotiaan vesselin äiti. Hänelle Mishka oli ostanut aidon Coltin näköisen vesipistoolin.

Tammisaaren torilla Mishkaa vastaan tuli äkämystynyt ja vähän vaikutuksenkin alainen ukko (en gubbe). Mies hyökkäili selvästi tulijaa kohti. Tämä otti pistoolin taskustaan ja painoi sen uhkailijan vatsaa vasten.

”Miksi sinä minua uhkailet!” kysyi ukko pelästyneenä.

”Minulla on oikeus, olen oikeusministeri”, sanoi Mishka.

Mies räjähti nauramaan ja unohti koko pistoolin. Olihan se hyvä vitsi, että mies kehtasi väittää olevansa ministeri.

Tavallisesta kansalaisesta juttu voi olla hyvinkin hauska. Ainakin se osoittaa, että oikeuden miehellä on huumorintajua.

Toisaalta taas näinä lakien uudistusaikoina osoittaa se ennennäkemätöntä rohkeutta oikeusministeriltä. Jos ukkelillakin olisi ollut pyssy ja hän olisi ehtinyt vetää ensiksi, olisi tilanne nyt toinen.

Metrohuolia muillakin

Rio de Janeiro (Los Angeles Times)

Liikenneruuhkien kyllästyttämät Rion asukkaat odottavat malttamattomina kaupungin 42 miljoonaa markkaa maksavan maanalaisverkoston valmistumista.

Odottelusta saattaa tulla pitkä.

Rion suurimpiin lukeutuva sanomalehti Jornal do Brasil kertoo, että tähän mennessä on saatu valmiiksi 400 metrin pätkä. Työtä on tehty viisi vuotta. Vajaan 20 km:n maanalainen valmistuu tällä vauhdilla vuonna 2026.

Koonnut Kari Lankinen

