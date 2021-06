Pariisi (Lauri Karen)

Kulttuuriarvojen puolustajien viimeinen sitkeä barrikaditaistelu Pariisin kuuluisien keskushallien pelastamiseksi sortui tiistain vastaisena yönä Pariisin kaupunginvaltuuston päätökseen, jolla puskutraktorien armeija päästetään jälleen kerran valloilleen murskaamaan inhimillisen kaupungin historiallisia jäänteitä.

Pariisi, joka on jo uhrannut Seinen entiset romanttiset rantatiet autoliikenteen Molokille, on tuominnut valtuutettujensa 53 äänellä 37:ää vastaan myös viihtyisän hallialueen viidennelle tasavallalle niin tyypillisen rakennuskeinottelun alttarille.

Elegantit valurautarunkoiset lasipaviljongit, jotka rakennettiin Napoleon III:n aikana 1850-luvulla Pariisin ruokatavarahalleiksi, katoavat ikuisiksi ajoiksi. Kaikkein kuuluisimman eli ns. Baltard-paviljongin kohtalonhetki koittaa jo torstaina, jolloin sen lyöminen maahan alkaa.

Porvoonjoki täynnä miltei laimentamatonta jätevettä

Porvoo (Salme Neva)

Bäckaksessa, Porvoonjoen suistossa uitiin vielä muutama vuosi sitten. Mutta ei uida enää. Vesi kihisee kolibakteereja. Joessa loiskii miltei laimentamatonta jätevettä sanovat asiaintuntijat. Viimeksi otetuissa näytteissä kolibakteereita havaittiin 48 000 ja streptokokkeja 20 kappaletta sadassa millilitrassa vettä.

Kaupungininsinööri on sitä mieltä, ettei Porvoo yksinään ole suistoa pilannut. Huolimatta siitä, että kaupunki on yli kuusisataa vuotta työntänyt törkynsä puhdistamattomana jokeen. Tutkimus osoittaa Porvoon syyllisyyden olevan vain 26 prosenttia.

Puhdistuslaitos Porvooseen on luvassa 1974.

Neuvostokirjailijat tiukalla linjalla

Moskova (UPl Henry Shapiro)

Neuvostoliiton kirjailijaliitto vaati tiistaina 40. kongressissaan tiukkaa pysymistä kommunistipuolueen linjalla ja kehotti tuomitsemaan erimieliset kuten Nobel-palkinnon saaneen kirjailijan Aleksandr I. Solzenitsynin.

Kongressin ensimmäisen istunnon Kremlin marmoripalatsissa avasi runoilija Nikolai Tihonov, joka Neuvostoliiton hallitsevan troikan läsnäollessa vakuutti neuvostokirjailijoiden olevan ideologisesti kuuliaisia puolueelle ja ylläpitävän läheisiä suhteita kansaan.

Kommunistipuolueen johtaja Leonid Brezhnev, pääministeri Aleksei Kosygin ja presidentti Nikolai Podgornyi kuuntelivat ja osoittivat suosiotaan neljälle kokouksen tärkeimmälle puheelle, joissa julistettiin ehdoton sota kommunismille vierasta kirjallisuusfilosofiaa vastaan.

Taas paljastus

Boston (AP)

Yhdysvallat suunnitteli miltei kaikkien joukkojen vetämistä pois Vietnamista viiden vuoden aikana. Suunnitelmia tehtiin vuosina 1962—1964. Tiedot ovat Pentagonin salaisesta Vietnam-raportista ja ne julkaisi amerikkalainen sanomalehti Christian Science Monitor tiistaina.

Lehti kertoo edelleen, että ”vaikka suunnitelmat olivatkin hyvin tehtyjä, ne hylättiin maaliskuussa 1964 äkillisten tapahtumien vuoksi”. Näillä tapahtumilla raportti tarkoittaa presidentti Kennedyn murhaa ja Etelä-Vietnamin presidentti Diemin murhaa sekä presidentti Johnson astumista Yhdysvaltain presidentin virkaan.

Pelko pois

Tietokoneiden valtaantulo pelottaa monia. Ehkä seuraava tieto helpottaa.

On laskettu että noin sadalta toimistovirkailijalta menisi sata vuotta jotta he pystyisivät tekemään yhtä kaamean virheen kuin tietokone sekunnin murto osassa.

Siinä sitä on lohtua jokaiselle.

SPR:n työleiri Kokemäellä

Suomen Punaisen ristin järjestämä kuudes kansainvälinen nuorison työleiri alkoi Kokemäellä Räisälän kansanopistossa.

Leiri on siitä harvinainen, etteivät muiden maiden punaiset ristit järjestä vastaavia leirejä nuorisolle. Leiriläisten työkohteina Kokemäellä ovat kunnan sosiaalilautakunnan osoittamat suurperheiden asunnot.

Leirille osallistuu nuoria Ruotsista, Tanskasta, Saksan liittotasavallasta, Englannista. Sveitsistä, Jugoslaviasta, Itävallasta, USA:sta ja Suomesta. Kaikkiaan heitä on saapunut Kokemäelle noin 40. (STT)

Huomispäivän ongelma — ydinjätteiden hautaaminen

Suomessa samoin kuin kaikkialla maailmassa joudutaan perustamaan radioaktiivisten sauvojen hautausmaita, tarkoin aidattuja alueita, jonne kukaan ei pääse, professori Ilmo Hela kertoi tiistaina Jyväskylän kesän ympäristöfuturologian kongressissa.

Radioaktiivisten jätteiden lopullinen hävittäminen on professori Helan mukaan ihmiskunnan suuri tulevaisuuden ongelma, johon ei Suomessakaan vielä ole riittävästi varauduttu.

Atomivoimaloissa käytetyt mutta yhä radioaktiiviset sauvat varastoidaan kymmeneksi vuodeksi, minkä jälkeen niiden energia voidaan käyttää uudelleen hyödyksi.

Ydinhautausmaita on jatkuvasti huollettava, koska jätesäiliöt tulevat ajan mittaan radioaktiivisiksi ja ne on vaihdettava. Tällaisia hautausmaita on tulevaisuudessa ympäri maapalloa ja myös ympäri Suomea siellä täällä, professori Hela sanoi.

