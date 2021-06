Kesähäiden tunnelma halutaan säilyttää

Kirkkohäät, pitkät valkeat puvut ja hunnut ovat yhä muodissa. Häiden tunnelmallinen ja muistettava luonne halutaan säilyttää, vaikka toisaalta niistä ei enää suurta kansanjuhlaa tehdäkään. Ja juhannus on suosittu yhteisen elämän aloituspäivä, kuten ennenkin.

Nyt halutaan olla romanttisia. Morsian valitsee röyhelöhihaisen rimssuhelmamekon ja kauniita kukkia. Päähän pannaan joko se perinteinen uudistettu huntu tai sitten veikeä lierihattu. Tai vain sorea kukkakoriste, kukin makunsa mukaan.

Selvästi voi havaita, että takkipuvut ja lyhyet mekot ovat jäämässä syrjään vihkiasua valittaessa. Kaivataan vähän vapaampaa, mutta silti juhlavaa asua suureen hetkeen. Välttämättä se ei ole valkoinen, mutta melkein aina pitkä.

Vuokrapuvuilla on menekkiä varsinkin kesäaikaan. Pukuvuokraamot uusivat kuitenkin varastoaan melko harvoin. Aivan muodikkaita pukuja niistä ei juuri saa.

Vuokrattu puku tulee jonkin verran halvemmaksi kuin omaksi ostettu samantason vaate. Pitkistä puvuista velotetaan vuokraa sadan markan molemmin puolin aina kahteensataan markkaan ja ylikin. – –

Helsingin seudulla vihitään kuutisentuhatta paria vuodessa. Pääkaupungista ja sen liepeiltä vihkiparit suosivat Vanhaa kirkkoa. Saksalaista kirkkoa, Espoon kivikirkkoa, kappelia, Puotilan entistä viljamakasiinia ja Otaniemen kappelia sekä Östersundomin kirkkoa. Näissä kirkoissa vihitään jopa parisataa paria vuodessa.

Seurasaaren museokirkko on niin ikään kärjessä tavanomaisesta poikkeavana. ”Se on muotia”, sanoo museon intendentti.

Avioliitot vähentyneet tilastoissa

Avioliittoja solmitaan nyt vähemmän kuin esimerkiksi 1960-luvun alku- ja keskivaiheilla: Käännös laskusuuntaan sattuu vuosien 1967—68 kohdalle.

Lasku johtuu osittain siitä, että suuret ikäluokat ovat tuohon mennessä jo solmineet avioliiton. Toisaalta suhteellinenkin määrä vaihtelee ajoittain.

Vuonna 1960 avioitui 32 834 naista. Tilastot laaditaan naisten naimisiin menon mukaan.

Nousu jatkui tasaisena vuoteen 1967, jolloin avioliiton solmi 41 273 naista. Seuraavana vuonna luku oli 40 251 ja viime vuonna ennakkolaskelmien mukaan 40 504.

Helsingistä lähtö vilkkaampaa kuin vuosiin

”Vilkkaampaa kuin useaan vuoteen”, kerrottiin Helsingin linja-autoasemalta torstai-iltapäivän liikenteestä.

Linja-autoaseman alue oli täynnä matkustajia kasseineen, jonoina matkaan lähteviä pikavuoroautoja ja liikennettä ohjailevia poliiseja. Poliiseja oli sijoitettu myös lähikatujen kulmiin pitämään bussien reitin vapaana.

Monelle paikkakunnalle lähti busseja toistakymmentä autoa käsittävä kolonna, jolloin poliisiauto edellä ajaen saattoi jonon messuhallille.

Sankakokko Kannakselta Seurasaaren pääkokkona

”Tuokaa tulta tullessanne, kämäriä käydessänne, kekäliä kengässänne”, kehotetaan vanhassa inkeriläisessä kokkovirressä.

Vanhaa talkoohenkeä noudattaen on Seurasaarisäätiö pystyttänyt Helsinkiin lähes viisikymmentä kokkoa juhannuksen taikayötä valaisemaan.

Kokot vanhaan aikaan olivat kylän nuorten miesten rakennelmia. Taidokasta kokkoarkkitehtuuria edustaa myös Seurasaaren pääkokko. Se on tänä vuonna 35 metriä korkea sankakokko. Pääkokkoa ”vartioi” kaksi pienempää sankakokkoa.

Kokon perustana on pohjaltaan neliönmuotoinen puukehikko, joka suippenee huippua kohti. Kehikko täytetään jätepuilla ja risuilla ja koristellaan lehvillä. Sankakokko on peräisin Kannakselta.

Riita rahasta aloitti Virginialaisen vierailun

Musta lierihattu, sikari suussa, tummat lasit, paranneltu preerian ahava kasvoilla — niin saapui Suomeen torstaina ”Virginialainen” eli tv-näyttelijä James Drury.

Kaikkein ensimmäiseksi lentokentällä Virginialainen ja hänen managerinsa Howard Rubin joutuivat kiistaan suomalaisen järjestäjän kanssa — rahasta.

Yllättäviin pienikokoinen Drury oli pukeutunut vaaleaan cowboy-puseroon ja vihreisiin housuihin.

Drury ja Rubin sekä tamperelaisen ohjelmatoimiston edustajat pitivät salaperäistä neuvotteluaan lentoaseman VIP-huoneessa. Neuvottelu oli oven läpi kuuluneista äänensävyistä päätellen varsin kiihkeä.

Ohjelmatoimiston edustaja Pauli Lehtinen kertoi neuvottelun jälkeen, että siellä oli keskusteltu esiintymismatkan käytännön järjestelyistä.

Tähti ja hänen managerinsa olisivat vai halunneet palkkionsa heti, mutta Lehtisen kertoman mukaan Suomen Pankki on antanut määräyksen palkkion maksamisesta vasta esiintymisen jälkeen. – –

Virginialainen tuotiin Suomeen esiintymään juhannusjuhlilla. Häntä lennätetään helikopterilla viidessä eri paikassa.

Esiintymistään hän itse kutsui ”esittäytymiseksi”: ”Ei minulla ole mitään showta! Sanon: ”Hello, terveisiä Amerikasta!”

Valtuusto valitsi äänin 42–34 metron peruslinjan Helsingissä

Kuuman ja kitkerän kamppailun jälkeen sai Helsingin kaupunginvaltuusto vihdoin ratkaistuksi kuukausia kestäneiden todistelujen ja voivottelujen jälkeen metrolinjan sijainnin Helsingin keskustassa.

Valtuusto valitsi äänin 42–34 toteutettavaksi ns. peruslinjan eli Hakaniemestä rautatieaseman kautta Kampille kulkevan metrolinjauksen. Vaihtoehtona oli kaupunginhallituksen ehdottama ns. Esplanadi B-linjaus, jossa metrorata olisi kulkenut Kauppatorin ja Erottajan kautta Kampille. Tämän linjauksen taakse asettui 34 valtuutettua.

Peruslinja saa tuekseen keskustassa vielä yhden lisäaseman, joka tulee rakennettavaksi Kluuviin johonkin Pitkänsillan ja rautatieaseman väliseen maastoon.

Alkuperäisissä suunnitelmissa tätä asemaa ei vielä ollut, mutta kaupunginvaltuusto katsoi sen yleisönpalvelun kannalta olevan tarpeellinen.

Hyssyttely ei paranna rappioalkoholisteja

”Rappioalkoholistit juovat työkseen tenua. Heille tenupurkki tai vinettopullo on arvo-omaisuutta. Pelkkä ymmärtäminen, säälittely ja hyssyttely ei heitä paranna. Poliisin kova linja on vain realismia. Se tähtää ympäristön- ja maisemansuojeluun, saastumista vastaan”, kirjoittaa komisario Reino Orasmala lehdessä.

Orasmalan mukaan nuo ”laitapuoleneläjät — asunnottomat alkoholistit” näyttävät ottaneen paljon vapauksia olla noudattamatta sääntöjä. Tämä erikoisasema on heille myönnetty sillä perusteella, että he työnteon sijasta ovat alkaneet työkseen juoda tenua, Orasmala kirjoittaa.

”Sanotaan, että he ovat sairaita ja yhteiskunnan on huolehdittava sairaistaan. Jokainen meistä kyllä tulee sairaaksi, jos alkaa elää siten kuin he elävät, mutta olkoon niin, että he ovat sairaita”, myöntää Orasmala. – –

Orasmala kirjoittaa, että muita kansalaisia on suojeltava eri vapautta nauttivien terrorilta. Poliisin kovaa linjaa Orasmala luonnehtii seuraavasti: ”Nykyisin puhutaan myös paljon ympäristöjä maisemasuojelusta saastumista vastaan: meidän paheksuttu linjamme tähtää myös tähän päämäärään”.

Orasmala luettelee koko joukon rikkeitä, joihin rappioalkoholistit syyllistyvät. Näitä ovat: puiden varastaminen nuotioon, nuotion pitäminen kaupungissa on kiellettyä, ryöstönkaltaisten anastusten tekeminen.

Orasmala sanoo, että tenu-ukot vievät toisiltaan tenupurkkeja tai vinettopulloja. ”Edelleen puliukot meluavat ja kiroilevat kovaan ääneen, kerjäävät ja pummaavat. Näistä kaikista samoin kuin irtolaisuudesta on säädetty rangaistus.”

Sdp kaavailee taideministeriä

Taideministeriä vaatii sosiaalidemokraattinen puolue taidepoliittisessa ohjelmaluonnoksessaan.

Opetusministeriöön olisi perustettava taideministerin alainen taiteiden osasto.

Taiteen keskustoimikunnalle ja valtion taidetoimikunnalle olisi ehdotuksen mukaan järjestettävä mm. budjettikysymyksissä keskusvirastoa vastaava vaikutusvalta.

Koonnut Pasi Oikarinen

