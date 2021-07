Washington (Reuter)

Yhdysvaltain oikeusministeri John Mitchell sanoi torstaina, että hallitus aikoo asettaa syytteeseen kaikki ne, jotka rikkovat liittovaltion lakeja julkaisemalla luvatta puolustusministeriön salaisia asiakirjoja. Mitchell sanoi antamassaan lausunnossa, että kaikki tiet rikossyytteiden nostamiseksi ovat auki ja että oikeusministeriö jatkaa Vietnam-asiakirjojen julkaisemista koskevia tutkimuksiaan.

Kiistaa hallituksen ja sanomalehdistön välillä on ehditty luonnehtia merkittävimmäksi sananvapauden taisteluksi tällä vuosisadalla.

Korkeimman oikeuden päätös jonka mukaan New York Times ja Washington Post -lehdet saavat julkaista kokonaisuudessaan Vietnamin sodan kehitysvaiheita koskevat asiakirjat, on kirvelevä tappio hallitukselle, joka turhaan vetosi oikeuteensa suojella salaisuuksia. Yleisöllä on oikeus saada tietoonsa kiusallisetkin tosiasiat varsinkin kun ne eivät koske tämänhetkisiä sotilasstrategisia suunnitelmia vaan menneisyyden tapahtumia.

Vuosaaren silta siirtyi Helsingille

Vuosaaren silta ja eräitä alueita siirtyi Helsingin omistukseen torstaina allekirjoitetulla sopimuksella. Sillan on tähän asti omistanut Vuosaari-Säätiö.

Sillan ostamisesta on kaupunginvaltuusto tehnyt päätöksen jo vuonna 1967 ja Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt luovutussopimuksen kuluvan vuoden toukokuussa.

Luovutussopimuksen mukaan kaupunki korvaa Vuosaari-Säätiölle Vuosaaren sillan ja siihen liittyvän Vuotien rakennuskustannukset.

Lohjan rantatontit pois helsinkiläisiltä

Lohja (HS)

Lohjan kunnan rantatontteja on vuokrattu halvalla etupäässä helsinkiläisille huvilapaikoiksi. Vuokrasopimukset päätti Lohjan kunnanvaltuusto sanoa nyt irti ja muuttaa vuokraehtoja. Valtuutettujen mielestä pitäisi helsinkiläisten keinottelu estää uusilla ehdoilla.

Lohjan kunnan mailla on kaikkiaan 180 huvilalla vuokratontti, joista 160 on vuokrattu helsinkiläisille ja vain 20 kuntalaisille. Valtuutetut päättivät, että uudelleenvuokrauksessa annetaan kuntalaisille etusija. Kuitenkin päätöksen mukaan vuokrasopimukset uusitaan korotetuin hinnoin nykyisille huvilanomistajille, jos nämä niin haluavat.

Valtuusto päätti, että huvilatontit vähitellen muutetaan kunnan yleisiksi virkistysalueiksi. Suunnitelmaa aletaan toteuttaa mantereen puoleisista tonteista. Uusia rakennuksia ei tonteille ole saanut rakentaa kolmeen vuoteen.

Mussolinin marsalkansauva varkaalle

Ellei joku olisi kiinnittänyt huomiota pikkupoikaan joka leikki kadulla toisen maailmansodan aikainen kypärä päässään, ei poliisi olisi saanut tietää, että joku on varastanut Benito Mussolinin korkeimman upseerin marsalkansauvan Affilessa Italiassa.

Poliisit ilmoittivat että edesmenneen sotamarsalkka Rodolfo Grazianin, ”Afrikan leijonan” tyhjänä olevaan huvilaan on murtauduttu. Talosta on varastettu maalauksia, Afrikan sotaretken muistoesineitä, mattoja ja marsalkan sauva.

Huvila on ollut asumattomana v. 1955 lähtien, jolloin Graziani kuoli ja hänen sisarensa muutti Roomaan. Poliisit ilmoittivat saaneensa tietää murrosta vasta sen jälkeen kun joku oli ilmoittanut nähneensä pikkupojan leikkivän huvilan lähellä olevalla kadulla kypärä päässään. (UPI)

Fordin osakkeilla jättiläiskaupat

Yli kahden miljoonan markan kaupat Fordin osakkeilla järisytti torstaina heinäkuuhun hiljentyvää Helsingin arvopaperipörssiä.

Kauppa oli suurin mitä Fabianinkadulla on koskaan yhden yhtiön osakkeilla tehty.

Fordin osakkeet, joiden nimellisarvo on 600 markkaa, katsottiin suurkaupassa 4100 markan arvoisiksi. Fordin kurssi 4100 markkaa ei kuitenkaan ole tähänastinen huippunoteeraus. Kauppoja on ehditty solmia jo 4200 markan kappalehintaan.

Yhtiön osakkeita kohtaan tunnetun ennätysmäisen mielenkiinnon yhtenä syynä on parhaillaan käynnissä oleva osakemerkintä. Ostajat tuntuvat luottavan Fordin osakkeiden hyvän tuoton jatkuvuuteen.

Toissavuonna yhtiö säväytti pörssiä jakamalla osakkeille 35 prosentin osingon, joka oli siihen asti korkein. Viime vuoden osingonjaossa Ford kirjoitti jälleen historiaa jakamalla osakkeille 110 prosentin osingon: 20 prosenttia osinkona ja 90 prosenttia voitto-osuutena.

USA suunnittelee öljyn louhimista liuskekivivuorista

Washington (Washington Star Shirley Elder)

Yhdysvaltain liittohallitus aikoo ryhtyä tuottamaan öljyä valtavilta liuskekivivuorilta Coloradon-Wyomingin-Utahin alueella. Öljyä sisältävät liuskekiviesiintymät ovat olleet tiedossa 1900-luvun alusta lähtien.

Ongelmana on ollut, kuinka öljy saadaan poistettua niistä. Esiintymä on suurempi kuin maailman kaikki öljyvarat yhteensä.

Öljyä sisältävä liuskekivi on tiheää mustaa ainetta. Kun sitä käsitellään kemiallisesti ja lämmitetään yli 400 asteeseen, saadaan raakaöljyä.

Hallitus ryhtyy toimenpiteisiin öljyntuotannon aloittamiseksi. Yhdysvaltain hallitus omistaa melkein 80 prosenttia liuskekiviesiintymistä.

Suunnitelman aloittamista lykkää veden ja ilman saastumista koskeva tutkimus vielä puolellatoista vuodella.

Nailonpallolla karsitaan, nahkapallolla pelataan

Münchenin olympiakisojen koripalloturnaukseen osallistuvat maat pelaavat nahkapallolla kisoissa. Amsterdamin ja Augsburgin karsinnat suoritetaan kuitenkin nailonpallolla.

Asiasta teki päätöksen Rovaniemellä istunut Kansainvälisen koripalloliiton (FIBA) Euroopan ja välimerenmaiden kongressi.

Koonnut Jarkko Rahkonen

