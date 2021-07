Yli kolmekymmentä poliisia oli mielenosoittajia vastassa sunnuntaina Yhdysvaltain suurlähetystön luona. Kaivopuistoon järjestetty Vietnam-mielenosoitus sujui kuitenkin häiriöittä. Noin 500 mielenosoittajaa poistui rauhallisesti joukkokokouksen päätyttyä.

Mielenosoituskulkue lähti liikkeelle Senaatintorilta, jonne oli kertynyt melko paljon muutakin yleisöä. Moottoripyöräpoliisit keulassa ja poliiseja täynnä oleva koppiauto perässä marssi kulkue Kaivopuistoon. Reitti kulki Aleksanterinkadun ja Mannerheimintien kautta. Koko matkan ajan huusivat mielenosoittajat iskulauseita, joissa vaadittiin USA:ta pois Indokiinasta ja tuomittiin USA:n Vietnam-politiikka.

Kaivopuistossa piti pääpuheen Olli J. Ojanen Suomi-Vietnam-seurasta.

Puheessaan Ojanen käsitteli Yhdysvaltain hallituksen ja lehdistön välistä kriisiä sekä sen selostamista suomalaisessa lehdistössä. Se on Ojasen mielestä selostanut asiat yksipuolisesti ainoastaan Yhdysvaltain tietolähteitä käyttäen.

Suomalainen lehdistö piti salaisten asiakirjojen julkisuuteen tuloa skandaalina, vaikka skandaali oli itse asiassa se, että suuri yleisö huomasi sodanvastustajien väitteiden ja syytösten olleen koko ajan oikeita, sanoi Ojanen.

Ojanen valitti lehdistön myös kiinnittävän päähuomion mielenosoittajien ulkomuotoon ja vaatetukseen, eikä siihen asiaan, jota he esittävät.

Kokouksen lopuksi päätettiin lähettää solidaarisuussähke Etelä-Vietnamin väliaikaisen vallankumoushallituksen pääministerille.

Jätteet mullaksi muovikompostissa

Turku (HS)

Suomeen on tuotu uusi jätteenhävitysjärjestelmä. Clivusmultio on kompostiperiaatteella toimiva laite, johon jätteet putoavat suoraan keittiöstä ja käymälästä. Laite on lujitemuovia. Se muuttaa jätteet puhtaaksi mullaksi. Mitään kemikaaleja ei käytetä.

Tuuletus toimii lämpövirtausten voimasta, joten siihenkään ei tarvita ulkopuolista energiaa. Laitetta mainostetaan täysin hajuttomaksi. Se ei keksijänsä, diplomi-insinööri Ricard Lindströmin, mukaan tarvitse hoitoa. Asennuksen jälkeen se hoitaa itse itsensä.

Satatuhatta lomalaista Ruotsista

Erittäin suureksi on kasvanut matkustajaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä Ruotsin teollisuuslaitosten lomien alettua viikonvaihteessa. Turkuun ja Naantaliin saapuu päivittäin 8000—9000 matkustajaa.

Kaikkiaan on laskettu noin 100 000 ruotsinsuomalaisen saapuvan kotimaahansa loman viettoon. Suurimmat ruuhkat ovat tänä viikonloppuna samoin kuin seuraavanakin.

Suurin osa lomalaisista viipyy Suomessa 2—3 viikkoa. Paluuruuhka sijoittuu heinäkuun kymmenen viimeisen päivän osalle.

Vatikaanin leipomo lopetti toimintansa

Vatikaanin leipomo on suljettu 40 toimintavuoden jälkeen, ja paavi Paavalin sekä tuhansien muiden henkilöiden on syötävä muualla leivottua leipää. Sulkemisesta ei annettu virallista ilmoitusta, mutta Vatikaanin virkailijat saivat tietää asiasta luettuaan leipomon kaupan oveen kiinnitetyn ilmoituslapun.

Vatikaanin lähteet arvelivat, että leipomon sulkeminen saattaa merkitä muidenkin erikoispalvelusten loppumista Vatikaanissa.

Vatikaanin asukkaat ovat tähän saakka saaneet ostaa elintarvikkeita erikoiskaupoista huomattavasti halvempaan hintaan.

Kiina innosti suomalaisia jäämään tutkimusmatkalle

Kiinalaisten korkea elintaso, työteliäisyys ja ystävällisyys teki vaikutuksen ensimmäiseen suurehkoon suomalaisryhmään, joka on vieraillut Kiinan kansantasavallassa.

Parikymmentä Suomi—Kiina-seuralaista matkusteli lähes kuukauden Kiinassa erään sikäläisen järjestön kutsusta. Ryhmästä jäi neljä innostunutta suomalaista pitemmäksi aikaa Kiinaan. Näin mm. kirjailija Matti Rossi, joka ennen matkaa porautui kaikkeen mahdolliseen Kiinaa käsittelevään kirjallisuuteen ja suunnittelee nyt kirjan kirjoittamista.

Myös muille kolmelle avautui ”mielenkiintoisia tutkimusmahdollisuuksia” muutamaksi viikoksi. Tärkeintä oli, että saimme nähdä Kiinassa tapahtuneen valtavan edistyksen ja taloudellisen nousun. Kiersimme kansankommuuneissa ja suurimmissa kaupungeissa ja keskustelimme työläisten kanssa”, kertoi toinen matkalainen, teatterinjohtaja Kalle Holmberg.

Tärkeimpiä valtion ja puolueen johtajia ei tavattu, mutta sitä vastoin useita alueellisia johtajia. Vallankumoukselliseen kulttuuriin tutustuttiin teatterissa ja oopperassa.

Matkalaisten mielestä Kiinassa on osattu panna asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen. Kansa vaikutti iloiselta ja tyytyväiseltä ja eli ja söi suomalaisten mielestä hyvin. Erityisesti huomiota kiinnitti kiinalaisten aktiivinen liikunnan harrastus. Jo varhain aamulla kerääntyi ihmisiä puistoihin voimistelemaan.

Wilson aloitti EEC:n vastaisen kampanjan

Lontoo (AP)

Englannin oppositiojohtajan, labour-puolueen puheenjohtajan Harold Wilsonin uskotaan johtavan puoluettaan Euroopan talousyhteisöön liittymistä vastaan.

Konservatiivinen Edward Heathin hallitus päätti pari viikkoa sitten alustavat neuvottelut EEC-maiden ministerineuvoston kanssa.

Näissä neuvotteluissa päästiin yksimielisyyteen liittymisen yleislinjoista ja useimmista kiistanalaisimmista yksityiskohdista.

Wilson ei aikaisemmin ole selvästi ilmaissut kantaansa liittymiskysymykseen. Hän tosin käynnisti neuvottelut omalla hallituskaudellaan ja ajoi silloin voimakkaasti maataan talousyhteisön jäseneksi. Hallituksenvaihdoksen jälkeen hänen asenteensa muuttui. Hän ilmoitti, että lopullinen kannanotto on mahdollinen vasta kun liittymisehdot ovat tunnettuja.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone