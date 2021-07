Aamuinen itätuuli jätti melkoiset mainingit Tammisaaren ajoon lähteneille matkan alkutaipaleella ja tämä aiheutti lukuisia keskeytyksiä.

Pahiten olosuhteet koettelivat luokan D veneitä, joista ainoastaan 16 lähteneestä 6 saapui maaliin. Osasyy veneiden keskeyttämiseen oli myös se, että polttoaine ei riittänyt näin pitkään kilpaan.

Reitin pituus oli ilmoitetusta poiketen n. 25 mailia pitempi ja tämä tuntui eräille olevan liian pitkä.

SM-luokassa piti alkukesän kilpailuja ylivoimaisesti hallinnut Pentti Pennanen kartanlukijanaan M. Pennanen kovinta vauhtia alusta alkaen ja voitti lähes kahdella minuutilla toiseksi tullutta Seppo Wetterstransia. Nämä kaksi jättivät muut kilpailijansa yli 12 minuutin päähän.

Yleiskilpailun voitosta käytiin ankara kisa kunnes haaveri pudotti kuvasta sekä Timo Mäkisen että Nils Häggblomin. Mäkinen otti alussa johdon, kannoillaan Häggblom sekä Turja. Luokkaa pienemmässä ajanut Jyväskylän Paavo Suomi ei hevillä antanut periksi vaan pysytteli tiiviisti kärkikolmikon tuntumassa aina loppuun asti.

Kuoppaisen Kytön selän jälkeen Turja siirtyi Mäkisen ohi ja piti johtopaikkaa kunnes joutui luovuttamaan sen takaisin Mäkiselle hieman ennen puoliväliä.

Toisen moottorin rikkoutuminen siirsi Turjan takaisin johtopaikalla, jota hän piti loppuun asti.

Mielenosoitus häiritsi puutarhajuhlaa Helsingissä

Kaksitoista nuorta joutui poliisiasemalle Yhdysvaltain lähetystön puutarhajuhlan häiritsemisen ja poliisin vastustamisen takia Helsingissä lauantaina.

Suuri joukko amerikkalaista lähetystöhenkilökuntaa ja kutsuvieraita oli USA:n sunnuntaisen kansallispäivän johdosta juhlimassa Itäisen puistotien varrella olevalla tontilla.

Klo 16.30 muutaman kymmenen nuoren mielenosoituskulkue lippuineen yllätti paikalla olleet poliisit.

Apuun hälytettiin useita poliisiautoja, ja iskulauseita huudettuaan ja hieman poliisien kanssa nahisteltuaan mielenosoittajat hajaantuivat.

Poliisista kerrottiin, että kiinni oli saatu 12 nuorta, pääasiassa tyttöjä. Kaikki päästettiin kuulustelujen jälkeen vapaiksi. Eräs poika oli joutunut asemalle lyötyään paikalla ollutta ylikonstaapelia nenään.

Varsinainen USA:n kansallispäivän johdosta järjestettävä mielenosoitus on ilmoitettu pidettäväksi vasta sunnuntaina Kaivopuistossa.

Kongressihotelli tuhoaa Ruissalon tammilehdot

Turku (HS)

Turun Ruissalossa avataan maanantaina uusi kongressihotelli. Hotelli nielee parhaimmillaan 222 henkeä upouusiin suojiinsa. Sitä mainostetaan hyväntuuliseksi kongressihotelliksi.

Hyvällä tuulella sen sijaan eivät ole Turun kasvi- ja eläintieteilijät, joille Ruissalo on ensiarvoisen tärkeä tutkimuskohde. Heidän mielestään ”sitä ei missään tapauksessa saisi muuttaa rahaksi”.

Ruissalon alue on keskieurooppalaisen tammilehtotyypin pohjoisin edustaja. Professori Paavo Kallio Turun yliopiston kasvitieteen laitokselta sanoo, että Ruissalo on paremmin säilynyt keskieurooppalaisen maisematyypin edustajana kuin Keski-Euroopassa konsanaan on tavattavissa.

Kuninkaallisena metsästysmaana Ruissalo on säilynyt maanviljelykseltä vielä silloinkin kun muualla Varsinais-Suomessa tammimetsien puut käytettiin laivanrakennukseen ja metsät raivattiin pelloiksi. – –

”Länsipuolen lehtoalueelle on suunniteltu huvipuistoa Helsingin Linnanmäen tyyliin, mutta suunnitelma on onneksi haudattu, toivottavasti ikuisiksi ajoiksi”, sanoo professori Kallio. Huvipuistosuunnitelmien takana on ollut Turun kaupunki.

Hotelli Ruissalo tulee vetämään matkailijoita paitsi majapaikkoja tarjoamalla myös 250 hengen ravintolan avulla.

Espoon Hannusjärvi vain harvojen ilona

Etelä-Espoon ainoa järvi, Hannusjärvi, on sotilaallisen tiukasti vartioitu. livisniemeläiset kiroavat aitaa, joka estää heitä jalallaankaan astumasta rannalle.

Yhteensä 47 aseveljellä on oikeus Hannusjärveen. He pitävät aitaa pystyssä, ovat joutuneet rakentamaan uudenkin väkivalloin kaadetun ja rikotun tilalle. – –

Noin 25 vuotta sitten Hannusjärvi oli ainakin keskeltä erittäin syvä. Nyt pohjamuta on noussut niin, että järven syvimmällä kohdalla on enää vettä puolitoista metriä.

”Se on kyllä puhdasta. Monet ottavat siitä ruokavetensäkin. Me, aseveljet, olemme ostaneet käyttöoikeuden

Hannusjärveen. Se maksoi aikanaan tuhat markkaa”, aseveljien yhdistyksen puheenjohtaja Bruno Sahlberg sanoo.

”Helsinkiläiset kävivät aikaisemmin pesemässä rannassa autojaan ja uittamassa hevosiaan. Kun hankimme tontit, halusimme samalla ostaa käyttöoikeuden rantaan.”

”Iivisniemeläisillä ei ole oikeutta rantaan. Ja jos heillä olisi, viitisensataa lasta pilaisi hetkessä näin pienen järven. Se pilaantuisi aivan heti”, Sahlberg sanoo.

”Meidän takanamme on lääninhallituksen välipäätös ja kauppakirjat. Poliisi uhkasi repiä lukot porteista. Sanoin, että voitte heti tehdä sen, jos teillä on oikeus. Lukot jäivät paikalleen”, Sahlberg kertoo.

Tornionjoessa viimeinen uittokesä

Kuvat ja teksti: Jaakko Pihlaja - Tornionjokivarsi (HS)

Tornionjoki on selkeä raja kahden valtakunnan välillä. Ei kuitenkaan erottaja, vaan pikemminkin yhdistäjä. Raja, jota itse asiassa ei olekaan.

Väylän varren kansa on sama kansa, mentiinpä kummalle rannalle tahansa. Sama alkuperä, sama kieli, samat tavat ja perinteet.

Väylä on ollut elämän virta. Nyt se on hiljentymässä. Viimeisen kerran huilaa puu virran kuljettamana. Viimeisen kerran patoavat Kivirannan miehet lohelle pyytöään.

Väylä elää viimeistä kesäänsä. ”Minulla on tunne, että joki jollakin lailla kuolee, sen elämä tyrehtyy”, sanoo uittopäällikkö Åke Svensk, liki kolme vuosikymmentä Tornionjoella uittanut.

Neljä kärkkymässä haastajan tuolia

Osmo Kaila

Shakin MM-ehdokkaiden välieräottelut alkavat: Neuvostoliiton Tigran Petrosjan kohtaa Moskovassa maanmiehensä Viktor Kortshnoin ensimmäisessä pelissä lähipäivinä ja Yhdysvalloissa Robert Fischer pelaa Denverissä avajaispelinsä Tanskan Bent Larsenin kanssa ensi tiistaina.

Välieräottelut ovat 10-pelisiä. Tasapelin sattuessa pelataan voitosta-jatkoon-hengessä enintään neljä lisäpeliä, minkä jälkeen turvaudutaan arpaan.

Välieräotteluiden voittajat kohtaavat 12-pelin loppuottelussa, jonka voittaja haastaa sitten maailmanmestari Boris Spasskin.

(Spasski voitti shakin maailmanmestaruuden 17. 6. 1969, kun Tigran Petrosjan tuona 40-vuotispäivänään ilmoitti suostuvansa tasapeliin 23. pelissä ilman jatkoa.)

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone