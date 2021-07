Rio de Janeiro (UPI)

Brasilialaisten on vieläkin nipistettävä itseään uskoakseen asian. Mutta päivä päivältä asia käy selvemmäksi ja selvemmäksi: Kuningas Pele siirtyy syrjään maajoukkueesta.

Brasilian kansan elämässä kriisi on yhtä suuri kuin vallankumous tai maanjäristys. Brasilian jalkapallo ei koskaan enää ole entisensä.

Mutta Kuningas eli Edson Arantes do Nascimento, nyt 30-vuotias, on päättänyt ripustaa numero 10 maajoukkuepaitansa naulaan heinäkuun 18. päivän jälkeen, jolloin Brasilia pelaa Maracana-stadionilla Jugoslaviaa vastaan.

Pele sanoi kuitenkin jatkavansa kotijoukkueessa Santosin riveissä pelaamista vuoteen 1974 asti.

Jos koskaan on ollut jalkapallossa tähteä se on Pele. Brasilia on ainoa maa joka on voittanut MM-tittelin kolmasti ja Pele on mukana kaikissa näissä turnauksissa.

Elohopeakiistaan pian ratkaisu

Lääkintöhallitus antaa tämän viikon aikana ratkaisun pitkään jatkuneeseen kiistaan kalojen elohopeapitoisuudesta.

Professori Risto Pätiälä kertoi ratkaisun noudattelevan pääkohdiltaan keväällä asiantuntijakierrokselle lähetettyä muistiota. Tarkempia tietoja hän ei tahtonut kuitenkaan vielä antaa.

Lääkintöhallituksen elohopeamuistio herätti viime keväänä asiantuntijapiireissä ihmetystä. Eniten hämmästeltiin muistion elohopeasuositusta. Lääkintöhallitus piti nimittäin syöntikelpoisena sellaista kalaa, joka sisältää elohopeaa kaksi kertaa niin paljon kuin Ruotsissa ja Japanissa syömäkelvottomaksi määrätty kala. Ratkaisussa päädytään todennäköisesti ns. suosituslinjaan.

Kalasäilykkeitä myyntikieltoon

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt kieltää kahden turskanmaksasäilykkeen myynnin Suomessa. Kiellon syynä ovat tutkimukset, joiden mukaan säilykkeet sisältää siinä määrin DDT:tä, että ne ovat ihmisravinnoksi kelpaamattomia.

Paperitehtaita ei sovi pysäyttää jätekiellolla

Lappeenranta (HS)

Kolmen eteläkarjalaisen teollisuuslaitoksen, Joutseno-Pulp Oy:n, Oy Hackman Ab:n ja Oy Kaukas Ab:n, merkitys on niin suuri, ettei tehtaiden toimintaa voi pysäyttää kieltämällä niiltä jätevesien laskeminen Saimaaseen, sanovat jätevesiä koskevan katselmustoimituksen toimitusmiehet.

Toimitusmiesten mukaan edullisin ratkaisu Saimaan saastumisen hoitamiseksi on puhdistettujen jätevesien johtaminen Suomenlahteen.

Jätevesiasiaa tutkineiden toimitusmiesten lausunnossa sanotaan, että puunjalostusteollisuuden jätevedet ovat aiheuttaneet Saimaassa niin suuria haittoja, että jätevesien laskemiseen voidaan tässä vaiheessa myöntää vain lyhytaikainen lupa. Luvan voimassaoloaikana täytyisi tehdä kaikki mahdollinen Saimaaseen kohdistuvan jätevesikuormituksen pienentämiseksi.

Morsian ei sanonutkaan ”tahdon”

Vieraat odottivat ja tarkkailivat Miss Italiaa, Mara Palvarinia, kun tämä seisoi alttarin äärellä sulhasensa vierellä. Pappi oli juuri kysynyt haluaako hän sulhasensa laillisesti vihityksi aviomiehekseen.

Mara Palvarini ei sanonut mitään. Pappi odotti vielä hetken, yritti hymyillä ja kääntyi sitten ilmoittamaan seurakunnalle, ettei pariskunta ollut solminut avioliittoa.

Myöhemmin neiti Palvarini selitti vieraille, että hän halusi yhä mennä naimisiin arkkitehti Mario Pacchionin kanssa, mutta hän oli huomannut liian myöhään, ettei hän voisikaan osallistua Miss Universe -kilpailuihin avioliiton solmittuaan.

”Kaiken huipuksi sadat vieraat olivat jo saaneet hääkutsun, vastaanotto oli järjestetty ja olin saanut kasoittain lahjoja. Oli liian myöhäistä tuottaa pettymys ystävillemme, joten päätimme tehdä näin.”

Kun palaan Yhdysvalloista kilpailujen jälkeen, pidetään häät, mutta hyvin hiljaisesti, kertoi Mara Palvarini.

Housut pois keikareilta Ugandassa

Kampala (AP)

Ugandan hallituksen yritykset saada alastonta Karamojan heimoa käyttämään vaatteita näyttävät kaikuvan kuuroille korville.

Koillisessa Ugandassa asuvan heimon jäsenet ovat käyttäneet iloisesti syntymäasuaan ympäri vuoden siihen saakka, kun maan presidentti Idi Amin äskettäin vieraillessaan alueella kertoi heille, ettei heidän tapana enää ole viimeisen muodin mukaista.

”Tapa esiintyä alastomana ei ole heidän oman eikä maan edun mukaista”, sanoi presidentti.

Muutamat muotitietoisimmat karamojalaiset ottivat presidentin sanat todesta, mutta heimon vanhoillisimmat jäsenet esittivät vastalauseensa housujen käyttäjille mm. teurastamalla näiden karjan.

Eräällä heimon alueella muodin seurailijat saivat syödä housunsa rangaistukseksi.

Viime kuussa presidentti Amin lähetti tiedotusministeri William Naburrin kertomaan epäluuloisille heimolaisille, ettei alueella äkkiä puhjennut koleraepidemia ollut seurausta vaatteiden käyttämisestä.

Maan viranomaiset lupaavat kovempia otteita alastomuusaktivisteille.

Pääseekö prinssi olympialaisiin

Barcelona (UPI)

Espanjan prinssi Juan Carlos voitti maansa mestaruuden louhivene-luokassa ja sai urheilupiirit arvailemaan, nimitetäänkö hänet olympiajoukkueeseen.

Prinssi, jonka generalissimus Franco on valinnut seuraajakseen, voitti Fortune-purrellaan seitsemännen ja ratkaisevan osakilpailun.

”Jos aion osallistua purjehtijana olympialaisiin, on minun todistettava, että olen eräs parhaista espanjalaisista alalla.” prinssi sanoi, kun häneltä udeltiin osallistumiskysymystä.

Taannoin Juan Carlos sanoi vierailevalle Münchenin kisojen järjestelykomitean puheenjohtajalle Willi Daumelle olevansa halukas osallistumaan kisoihin. Tuolloin jäi kuitenkin epäselväksi, puhuiko prinssi mahdollisuudesta osallistua olympialaisiin kilpailijana vaiko tavallisena katselijana.

Koonnut Jarkko Rahkonen

