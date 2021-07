Kokonainen huvilayhdyskunta tyhjeni 18 kilometrin päässä Hyvinkään kaupungista, kun tieto kolme ihmishenkeä vaatineista surmatöistä tuli asukkaiden korviin.

”En minä sano, missä se ranta on, miksi turhaan pakenijaa neuvomaan”, sanoi asiasta kertova hyvinkääläinen. Hän totesi, ettei naisväkeä saanut pysymään millään huviloissa.

"Meilläkin jäi äkkilähdössä kellarin ovet auki", mies kertoi. Pelko hallitsi Hyvinkään ympäristöä muutenkin. – –

Poliisin toimet maanantaina olivat miltei yksinomaan yleisöltä tulleitten vihjeitten tarkistamista. Vihjealue ulottui Helsingin satamasta aina Kuopioon asti.

Korkeatasoinen suurhotelli Otaniemeen

Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta (TKY) suunnittelee 250 huoneen korkeatasoisen suurhotellin rakennuttamista lähivuosina ravintola Dipolin yhteyteen Otaniemeen.

Hotellihanke aiotaan toteuttaa kahdessa osassa: ensimmäinen rakennusvaihe käsittää 100 ja toinen 150 yhden hengen korkeatasoista huonetta.

Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on noin neljä, viisi miljoonaa markkaa. Toinen vaihe on saman suuruinen, joten kokonaisarvio nousee kymmeneen miljoonaan markkaan. Dipolin rakentaminen maksoi 12 miljoonaa.

Ensimmäinen rakennusvaihe valmistuu aikaisintaan vuoden 1973 lopulla.

Arvokkaita muinaislöytöjä esiin Martinlaakson radan linjalta

Huopalahden—Martinlaakson radan alle jääviltä kivikautisilta asuinpaikoilta on löydetty nuorakeramiikka- ja varhaiskampakeramiikkapalasia, kvartsi-iskoksia, palaneita luita, liedensijoja sekä kivikirveen palanen, kertoi muinaistieteellisiä kaivauksia johtava hum.kand. Paula Purhonen.

Kaivauksia suoritetaan parhaillaan Helsingin kaupungin ja maalaiskunnan rajalla Malminkartanon ja Kaarelan alueilla. Löydöt ovat Purhosen mukaan varsin arvokkaita.

”Kivikautiselta asuinpaikalta olemme löytäneet jäännökset ainakin kolmesta liedestä. Suurin osa asuinpaikasta on jo ehtinyt tuhoutua hiekanoton takia. Kaikki hiekkakuopan reunat kaivetaan nyt ja tutkitaan”, kertoi hum.kand. Purhonen.

Raivaustyöt aloitettiin kesäkuun alussa. Helsingin maalaiskunnan myöntämä 40 000 markan määräraha loppuu elokuun puoliväliin mennessä.

Tarkoituksena on saada alue tutkituksi ennen Huopalahden—Martinlaakson radan rakennustöiden alkamista.

Yhdysvallat rikkoi Geneven sopimuksen

Pentagonin salainen tutkimus kertoo, että Dwight D. Eisenhowerin hallituksen kansallinen turvallisuusneuvosto päätti muutamia päiviä Geneven sopimuksen solmimisen jälkeen vuonna 1954, että sopimus oli ”onnettomuus” kirjoitti New York Times maanantaina.

Neuvosto hyväksyi tämän jälkeen joukon toimia joilla pyrittiin estämään kommunistien vaikutusvallan laajeneminen Vietnamissa, ja nämä toimet merkitsivät tutkimuksen mukaan sitä, että Yhdysvalloilla oli ”suora osa Geneven ratkaisun lopullisessa rikkomisessa”.

Tämä arvio sotii sitä useiden Yhdysvaltain hallitusten toistamaa väitettä vastaan, että ainoastaan Pohjois-Vietnamia voitaisiin syyttää Geneven sopimusten kalvamisesta, sanoo New York Times.

Kööpenhaminan pornokerhot suljetaan

Kööpenhamina (Ib Björnbak)

Poliisi sulkee Tanskan kuuluisat pornokerhot. Samanaikaisesti ovat viranomaiset aloittaneet sodan pornografian viejiä vastaan.

Viimeksi kuluneen vuoden aikana on poliisi sulkenut noin 60 pornokerhoa, mutta samaan aikaan on tilalle syntynyt uusia yrityksiä. Nyt on kuitenkin päätetty sulkea viimeisetkin eli 35 yhä toimivaa laitonta pornokerhoa Kööpenhaminassa.

Pornokerhot toimivat kuin yhdistykset. Se merkitsee sitä, että niillä täytyy olla pysyvä asiakasmäärä tietyistä sosiaaliryhmistä ja tietyiltä asuinalueilta. Sitä paitsi pitäisi kunkin olla liittynyt jäseneksi vähintään vuorokausi ennen kuin heillä on oikeus tilata paikka yhdistyksen tilaisuuteen.

Kuitenkin on osoittautunut, että noin 80 prosenttia filmiesitysten ja näytösten katsojista on ulkomaisia turisteja, mikä ei täytä yhdistyslainsäädännön vaatimuksia.

Loikkari yritettiin kaapata

Tukholma (Reuter)

Neuvostoliittolainen nuorukainen pyysi maanantaina turvapaikkaoikeutta Ruotsista.

Puolen päivän aikaan yritti kolme miestä kaapata nuorukaisen mukaansa kadulta. Ohikulkijat pelastivat hänet miesten käsistä. Poliisin mukaan kaappausta yrittäneet kuuluvat Neuvostoliiton Tukholman lähetystön henkilökuntaan.

Miehet ehtivät lyödä nuorukaisen katuun ennenkuin ohikulkijat ennättivät apuun. Kolme miestä pakenivat jalan, kun ohikulkijat puuttuivat asiaan.

Läheisyydessä olleet poliisit tulivat paikalle kysymään miehiä kuljettaneen auton ajajan henkilöllisyyttä. Hän esitti venäläisen diplomaattipassin ja sai lähteä paikalta. Kolme miestä nähtiin myöhemmin saman paikan lähellä toisessa autossa, joka oli myöskin merkitty lähetystön tunnuksin.

Kaappausyrityksen kohde kertoi poliisille, että hän oli tullut Ruotsiin viime kuussa Neuvostoliiton viisiottelujoukkueen tulkkina.

Koonnut Pasi Oikarinen

