The Doors. Ray Manzarek (vas.), John Densmore, Robbie Krieger, Jim Morrison.

Jim Morrisonin, 27, ilmoitetaan kuolleen viime lauantaina Pariisissa.

Morrisonin manageri Bill Siddons on kertonut palattuaan Pariisista Los Angelesiin, että Morrison haudattiin hiljaisuudessa Père Lachaisen hautausmaalle Pariisissa.

Kuolemansyyn arviot vaihtelevat. Uutistoimisto Reuter kertoo, että Morrison, joka oli asunut maaliskuusta lähtien vuokraamassaan huvilassa Pariisissa, oli saanut kylvyssä sydänkohtauksen, koska vesi oli liian kuumaa tai kylmää. Poliisin ilmoituksen mukaan ruumiissa ei ollut mitään väkivallan tai huumausaineiden merkkejä, painottaa Reuter.

Jim Morrisonin isä, Yhdysvaltain laivaston amiraali Steve Morrison ei myöskään pystynyt varmistamaan tietoja poikansa kuolemasta. Hän kertoi, ettei ole kuullut pojastaan aikoihin, mutta mikäli Bill Siddons väittää Jimin kuolleen, asia on niin.

Morrisonin kuolemaa ei ilmoitettu vielä virallisesti perjantai-iltana, mutta useat uutistoimistot kertoivat siitä varmana asiana.

Uutistoimisto AP kertoo Morrisonin lakimiehen kertoneen, että laulaja kuoli hiljaa nukkuessaan kotonaan Pariisissa sydänkohtaukseen tai keuhkokuumeeseen. Toisen tiedonantajan mukaan hän kuoli samoista syistä, mutta pariisilaisessa sairaalassa.

Siddonsin mukaan Morrison haudattiin salaa muutaman läheisen ystävän läsnä ollessa, koska haluttiin välttää sirkusta, joka puhkesi viime vuonna kahden muun eturivin amerikkalaisen rocklaulajan Janis Joplinin ja Jimi Hendrixin hautajaisissa.

Regatta täytti Hangon sataman

Hanko (Matti Pensala)

Pohjoisreimari ei ole roskakori. Se on merimerkki. Sitä ei ole asetettu väylän varteen siksi, että juodut viinapullot heitettäisiin sen hattuun. Näin tosin eräät veneilijät näyttävät luulevan.

Pohjoisreimari on kuin kori, joka avautuu ylöspäin. Sen tarkoitus on opastaa merellä liikkujoita. Sen tarkoitus ei ole palvella juotujen viinapullojen roskakorina.

Mitä liikkuu niiden veneilijöiden päässä, jotka heittelevät tyhjentämiänsä viina- ja olutpulloja pohjoisreimareiden koreihin matkalla Helsingistä Hankoon. Ilmeisesti ei mitään.

Jokakesäinen Hangon regatta alkoi perjantaina. Hangon purjehtijasatama on yhtä mastometsää. Yli 300 venettä täyttää sen kokonaan.

Päihdetutkimus kartoitti nuorten alkoholinkäyttöä

Helsingin ravintoloissa, diskoissa yms. huvipaikoissa ja baareissa on juopuneita nuoria eniten Kaartinkaupungin, Punavuoren, Hakaniemen ja Vallilan paikoissa. Niiden asiakaskunnasta lähes 50 prosenttia on juopuneita.

Nuorimmat juopuneet ovat Eiran, Hakaniemen, Lauttasaaren ja keskustan huvipaikoissa. Mm. Tavastia-Clubin, ”Marskin” Valion, Kit-Kat’in, DisCat’in ja Mondin juopuneet ovat keski-iältään 18—19-vuotiaita.

Muun muassa näihin johtopäätöksiin päädyttiin Nuorten palvelu ry:n päivystäjien Helsingissä tekemässä päihdetutkimuksessa.

Sadankomitea paheksuu sotilaskarkurin oleskeluluvan eväämistä

Sadankomitea paheksuu sitä, että sisäasiainministeriö on toistamiseen evännyt työskentely- ja oleskeluoikeuden Bruce Silveriltä, joka on ensimmäinen Suomeen pyrkivä Vietnamin sodasta kieltäytynyt amerikkalaissotilas.

”Sisäasiainministeriön hylkäysperusteenaan käyttämä viisumin puuttuminen on pelkkä keinotekoinen veruke — eihän pakolaisella maahan saapuessaan tavallisesti voi olla muodollisesti täydellisiä papereita, eikä tällaista täydellisyyttä muualla olekaan yleensä tämänlaatuisissa tapauksissa vaadittu”, Sadankomitea sanoo.

Piilofarmari on työväline

Nimimerkin ”Ratinpyörittäjiä mekin” vastaus tällä palstalla 8.7.1971 nimimerkin ”Mimmi ratissa” esittämään kysymykseen on pöyristyttävä malliesimerkki siitä, mihin täydellinen tietämättömyys ja typerä yleistäminen sekä niihin perustuva rääväsuisuus voivat johtaa.

Kirjoitelma piilofarmareiden kuljettajista vilisee sanontoja ”varas”, ”pahat ja paatuneet varkaat”, ”varastavat kanssaihmisiltään”, ”veropinnareitten halveksittava joukko”, joista päätellen kirjoittaja on vaikeasti häiriintynyt henkilö, joka on pikaisen psykiatrisen avun tarpeessa.

Pakettiautoilla eli piilofarmareilla liikennöivät maanviljelijät, kauppiaat, edustajat, asentajat ja asuntoperävaunujen omistajat sekä viikonloppuisin huviloilleen kulkevat liikemiehet, insinöörit, arkkitehdit, juristit jne., joille piilofarmari on tarjonnut mahdollisuuden hankkia verraten edullisesti ns. perheen toinen auto tavarankuljetuksia varten, voinevat lohduttautua sillä, että nimimerkin ”Ratinpyörittäjiä mekin” kaltaisia herääjiä vastaan tarjoavat rikoslain 7. luvun säännökset kunnianloukkauksesta toki ainakin jonkinlaisen suojan.

Mikäli kirjoittaja on syyntakeeton, tulee kysymykseen mielisairaslain säännösten soveltaminen.

Kasvatuksellisesti on kirjoittajan neuvo haukkua toisia tiellä liikkua ”oikein häikäilemättömiksi varkaiksi” mitä arveluttavin. Voihan käydä niin, että lapsi, joka omaa vain rajoitetun arvostelukyvyn, ottaa mainitunlaisen herjauksen täydestä ja turhautuu samalla tavalla kuin em. nimimerkki.

Ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus, 90 km/h, josta on oltava näkyä merkintä pakettiauton takaosassa, on luonnollisesti ehdoton.

Piilofarmari, mutta ei varas

Urheilun mestari nauttii suurempaa palkkaa NL:ssa

Luokitellut urheilijat ovat suosikkiasemassa Neuvostoliitossa. Esimerkiksi urheilun parissa työskentelevät urheilun mestarit saavat 10 ruplaa korkeampaa palkkaa kuin muut.

Urheilukoulujen ja liikuntatieteellisten korkeakoulujen pääsykokeissa luokitellut urheilijat ovat etusijalla.

Koko Neuvostoliittoa käsittävät urheilunimitykset ja -luokitukset on otettu käyttöön vuonna 1935. Jokaisella yli 60 Neuvostoliitossa harrastettavalla urheilumuodolla on omat luokitusvaatimuksensa.

Urheilunimityksiä on kolme: Kansainvälisen luokan urheilun mestari, Urheilun mestari ja shakissa ja tammessa lisäksi Neuvostoliiton suurmestari.

Nimitys Kansainvälisen luokan urheilun mestari on otettu käyttöön vasta viime vuosina. Se myönnetään ainoastaan niissä urheilumuodoissa, jotka kuuluvat olympialaisten kilpailuohjelmaan tai joissa pidetään kilpailuja EM- ja MM-tasolla.

Tartan on kallis ja liukas

Helsingin Olympiastadionin uusi tartanpäällyste on saanut muutamat asiasta innostuneet kiihtymään. Varsinkin päällystyksen liukkaus sateella on tuohduttanut mieliä.

Rakennusmestari Kauko Kolma on tällä hetkellä tartanin vannoutunut vastustaja.

”Fastrac on oikea päällys urheilukentälle. Se on kaksi ja puoli kertaa kestävämpi kuin tartan, se on huomattavasti halvempi (89 markkaa neliö), eikä ole liukas.”

Kolma ei näe fastracissa huonoja puolia. Fastrac on neopreenipohjainen valmiste, joka ruiskutetaan yleensä kumiasfaltin päälle. Tartan on polyestertuote.

Molemmat päällysteet ovat amerikkalaisia. Kolmas rekortan, on käytännössä sama kuin tartan mutta saksalainen.

Kolma epäilee vahvasti kulissientakaista peliä. ”Kuinka tällainen munaus olisi muuten mahdollinen”, hän pohtii.

Kibbutsilapsista itsenäisiä ja tasapainoisesti kehittyneitä

Kibbutseissa kasvaneissa lapsissa itsenäisyys on hyvin silmiinpistävä luonteenpiirre. He ovat yleensä vapaampia estoista kuin tavallisten perheiden lapset.

”Kibbutsilapset ovat tasapainoisesti kehittyneitä sekä henkisesti että ruumiillisesti. Perheessä kehittyneiltä saattaa helposti joku persoonallisuuden osa jäädä jälkeen muiden kustannuksella. Esimerkiksi henkinen kehitys on edennyt nopeasti ja fyysinen puoli edistynyt hitaammin”, sanoo kasvattajaopettaja Liisu Hannikainen.

Liisu Hannikainen on työskennellyt Israelissa noin kahdeksantoista vuotta Jerusalemissa sijaitsevassa Suomen lähetysseuran koulussa ja oppilaskodissa.

Nykyisin hän on poikien oppilasasuntolan hoitaja. Hänen kiinnostuksensa kohteita ovat kristittyjen yhteistyöhankkeet Israelissa ja kibbutsikasvatus.

Koonnut Pasi Oikarinen

