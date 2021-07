Hangon regatan loppunäytös

Hanko, (HS)

Hangon aurinkoinen ja kevyttuulinen regatta on saatu päätökseen ja mahtavat vene-eskaaderit suunnanneet kotoisemmille vesilleen itään ja länteen.

HSF:n vuosikilpapurjehduksessa olivat radat oikeat, mutta tuulet heittivät jonkin verran ja aiheuttivat muutamia ihmeellisiä nousuja kärkeen ja putoamisia sieltä. Näissä tuulissa pääsivät ruotsalaiset viimeinkin voiton makuun Suomen kansan venekilpailuissa.

Regatan päätöspäivän ja samalla HSF:n vuosikilpapurjehduksen veneet saatiin matkaan kohtalaisen mukavissa lounaistuulissa. Maraskarin alla olleella lähtölinjalla hermoiltiin ja lähtöjä jouduttiin kutsumaan takaisin. Kun veneet painuivat joukolla väen väkisin ennen paukkua yli maalilinjan.

Tuulet näyttivät hyviltä ja rata oli oikea, mutta tuulitaskujen ja heittojen vuoksi syntyi merellä muutamissa luokissa todellinen karuselli.

Palokuntapojilla Napapiirin leiri

Kansainvälinen palokuntapoikien leiri alkoi sunnuntaina Rovaniemen maalaiskunnan Pohtimolammella.

Leirille osallistuu lähes 800 palokuntatyössä mukana olevaa poikaa ja nuorta Itävallasta, Ruotsista, Saksan liittotasavallasta ja Suomesta.

Suomen palontorjuntaliiton ja Lapin läänin palokuntaliiton yhteisesti järjestämän kuusipäiväisen Napapiirin leirin suojelijana toimii maaherra Martti Miettunen.

Leiriohjelmassa pannaan pääpaino palokuntakoulutukseen, johon jokaisella pojalla on mahdollisuus osallistua ja saada omalle ikäkaudelleen sopivassa muodossa palomiehen perustiedot ja -taidot. Kaikkiaan järjestetään 22 erilaista kurssia 70 kouluttajan ohjaamana.

Läänejä ja ruotsinkielistä palokuntaliittoa edustavat poikajoukkueet kilpailevat leirillä Suomen mestaruudesta kaluston käsittelyssä ja palokuntatiedoissa. Voittajajoukkue on kutsuttu alustavasti Saksan liittotasavallassa kesällä 1972 pidettävälle leirille vieraaksi.

Pohtimolammelle on leiripäiviksi pystytetty radioamatööriasema, jonka kutsu on OH 9 FBC.

Pettymys Tehin matkustajille

Lahti (HS)

Lahden ja Jyväskylän välillä liikennöivän kantosiipialus Tehin kaikki kulkuvuorot on peruutettu toistaiseksi alukseen tulleen moottorivian vuoksi.

Moottori vioittui lauantaiaamuna Vesijärvellä noin kymmenen kilometrin päässä Lahdesta ja Tehi hinattiin nimikkolaituriinsa Lahteen. Yhtiö on ilmoittanut, että kaikki maksetut matkaliput lunastetaan takaisin.

Sunnuntain lehdissä ollut ilmoitus ei kuitenkaan tavoittanut kaikkia matkustamaan aikoneita.

Cliff Richardille laulajan palkinto

Englannin säveltäjäin ja sanoittajain kilta valitsi maan parhaaksi laulajaksi Cliff Richardin. Palkinnon lähetteessä mainittiin, että huomionosoitus annettiin hänelle palveluksista Englannin musiikkielämälle.

Toisen palkinnon sai Beatle George Harrison. Hänen kirjoittamansa kappale Something katsottiin vuoden parhaaksi.

Nykyään kolmekymmenvuotias ja silmälasipäinen Cliff Richard on keskittynyt entistä enemmän evankelioimistyöhön. Hän on saarnannut Billy Grahamin rinnalla ja yhä suurempi osa hänen esiintymisistään tapahtuu kirkoissa.

Palkinnon saamisen yhteydessä Cliff Richard sanoi, että kaikkinaiset mystiset itämaan uskonnot ovat nykyään muotia, mutta jos hän mainitsee nimen Jeesus, kaikki nolostuvat ja pitävät häntä teeskentelijänä. (AP)

Pele närkästynyt huhuista

Rio de Janeiro, (Reuter)

Brasilian jalkapallotähti Pele on närkästynyt siitä painostuksesta, jolla häntä yritetään saada jatkamaan maajoukkueuraansa kenties vielä seuraaviin MM-kisoihin asti.

Jäähyväisinä Pele on luvannut pelata yhden pelijakson Itävaltaa vastaan sunnuntaina ja viikkoa myöhemmin Jugoslaviaa vastaan.

”Jos painostus vielä jatkuu, sanon hyvästit myös Santosille ja koko ammattilaisjalkapalloilulle. Mikäli pelaaminen huvittaa, sitä voi harrastaa myös amatööritasolla”, Pele sanoi.

Hänen sopimuksensa Santosin kanssa kestää vielä kaksi vuotta.

”Mutta puolikasottelut 11. ja 18. heinäkuuta ovat ehdottomasti viimeiset Brasilian edustuspaidassa”.

Vietnam maksanut Yhdysvalloille lähes biljoonan

Washington (Reuter)

Vietnamin sota on maksanut Yhdysvalloille lähes 200 miljardia dollaria (n. 830 miljardia markkaa) ja saattaa vakavasti heikentää amerikkalaista yhteiskuntaa, sanoi senaattori William Fulbright antaessaan julkisuuteen kongressin ulkoasiainvaliokunnan selonteon Kaakkois-Aasian konfliktin vaikutuksista.

Muista sodan tuhoista selonteossa mainittiin mm. että, 827 000 amerikkalaista, etelävietnamilaista ja niiden liittolaisten sotilasta, on saanut surmansa tai haavoittunut yli miljoonan etelävietnamilaisen siviilin lisäksi. Edelleen mainittiin, että kemikaalein on tuhottu elintarvikkeita sellaiset määrät, että niillä olisi vuosittain ravittu 600 000 ihmistä. Sodan seurausta on myös Saigonin 600 prosentin inflaatio.

Suudelmat eivät menneet kaupaksi

Englantilaisneitoset Christine Strelis ja Jennie Willis ovat menettäneet uskonsa Upminsterin nuoriin miehiin. Tytöt tarjoutuivat suudeltaviksi viiden pennyn (50 pennin) kertahinnasta tukeakseen erästä hyväntekeväisyyskeräystä Upminsterin messuilla, mutta ansaitsivat yhteensä vain 45 pennyä. (UPI)

