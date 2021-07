Jukka Miettinen

Tiedotus kaikille niille kuumaverisille Volvo-kuskeille, jotka viime päivinä ovat jääneet toiseksi tummanvihreälle jeepinhökötykselle. Koe A-776: tämä auto on kauan kaivattu Range Rover, jonka V8-moottori kehittää 156 luupäätä ja karvan alle 160 km:n huippunopeuden ja sen mukaisen kiihtyvyyden.

Ja jotta katkeruuden kalkki tulisi piripintaiseksi: Range Rover on maastoauto ja maksaa 24 900 markkaa.

Range Rover maksaa Englannissa 22 900 markkaa ja sen halpa hinta Suomessa johtuu autoverottomuudesta. Se täyttää nimittäin vaatimukset nelivetoineen ja voimanulosottoineen.

Onneksi viranomaisemme olivat joustavia ja vapauttivat hyvin paljon farmariautoa muistuttavan Roverin autoverosta, sillä vaikeakulkuiset maastot ovat kuitenkin sen tärkeintä käyttöaluetta.

Riitaa oopperajuhlilla

Savonlinna (HS)

Jo ennen ensimmäisen oopperaesityksen alkua on Savonlinnassa täysi käryasetelma. Oopperalaulaja Kim Borgin voimakkaat kannanotot Lahden Oopperasta — amatööristä — on herättänyt pahaa verta juhlien kynnyksellä.

Borg täsmentää kuitenkin, ettei hän ole arvostelussaan tarkoittanut pelkästään Lahden oopperaa, vaan käsitellyt asiaa periaatteellisesti.

”Juhlaoopperan on välttämättä oltava sitä tasoa, johon vain ammatilliselta pohjalta ylletään. Nyt Savonlinnassa ei edes sanota, että Lahden Ooppera on amatööriyhdistys, ja se on mielestäni selvää vääränrahan tekoa.” Borgin mielestä tämä on väärin myös ammattilaisia kohtaan.

Lahtelaisen oopperayhdistyksen puheenjohtaja Aake Anttila vakuuttaa olevansa rauhallinen kaikesta etukäteishuomiosta huolimatta. Hänen mielestään Lahden Oopperan asia ei ole ryhtyä harjoittamaan itsekritiikkiä amatööriyden oikeutuksesta Savonlinnan juhlilla.

Täysin yksimielisiä tunnutaan kuitenkin oltavan siitä, ettei Savonlinnalla sen enempää kuin Suomellakaan ole varaa luopua oopperajuhlista. Niitä tulisi kuitenkin kehittää vastaisuudessa.

Hangon regatta sujuu paremmin kuin vuosiin

Hanko (Matti Pensala)

Hangon jokakesäinen purjehdusregatta on tällä kertaa historiansa suurin mutta samalla rauhallisempi kuin aikaisemmin. Majoitustilanne on vaikea, mutta yksityishuoneet ovat helpottaneet tilannetta.

Perjantaina alkaneessa ja tänään päättyvässä regatassa on kilpailijaveneitä melkein 300. Ruotsalaiset osallistuvat vuosi vuodelta enemmän.

Ruotsalaisia veneitä on kilpailussa mukana kaikkiaan 32 — lähinnä kansanveneitä ja vanhoja kuuden metrin luokkaveneitä. Muutenkin yhä useampi ruotsalaisvene suuntaa kulkunsa Suomen vesille, ja Ahvenanmaan saaristossa ne ovat ehdoton enemmistö.

Aikaisemmin Hangon väkiluku on keskimäärin kaksinkertaistunut regatan ajaksi. Nyt vieraita on odotettua vähemmän, noin 5 000.

Hotellit ja majapaikat ovat täynnä. Yksityismajoituksesta on saatu vuokralle noin 300 huonetta. ”Ilman niitä tilanne olisi toivoton”, sanoo Hangon matkailupäällikkö Kurt Karlsson.

Vanha Porvoo lahoaa jos kunnostus viipyy

Vanhan Porvoon historialliset kulissit kätkevät taakseen lahoavan kaupungin, jossa asutaan ilman alkeellisiakaan mukavuuksia.

Vanhan Porvoon kunnostamiseksi on tehty työtä vuosia. Nyt on Viimeisillään valmistumassa uusi kaava, joka pyrkii saamaan vanhan kaupunginosan 1700-luvun asuun. Samalla on yritetty antaa mahdollisuuksia asumistason nostamiseksi kohtuulliselle tasolle.

Kaava on kuitenkin vain ensimmäinen askel. Vanhan Porvoon pelastamiseksi ei ole olemassa yksityiskohtaisempaa suunnitelmaa. Eikä kaupunginosan entistäminen käy ilmaiseksi. Toistaiseksi urakalle ei ole löytynyt maksajia.

Ilomantsin metsäpalo riistäytyi sammuttajilta

Ilomantsi (HS)

Lauantaina iltapäivällä Ilomantsin metsäpalo riistäytyi sammuttajien käsistä ja tilanne oli palojohdon mukaan jo katastrofaalinen.

Tuli oli edellisenä yönä jo saatu rajoitetuksi 300 hehtaarin alueelle, mutta päivällä yltynyt tuuli yllätti väsyneet sammuttajat.

Heti puolen päivän aikaan syntyi suuri pyörre, joka nosti palavia oksia paloalueen ulkopuolelle. Kun miehiä jouduttiin siirtämään uusille paikoille, pääsi tuli uudelleen valloilleen entiselläkin paloalueella.

Karjalan Jääkäripataljoonasta Kontiorannasta hälytettiin miehiä ja kello 17 saatiin paikalle 200 uutta varusmiestä.

Ilomantsin nimismiehen komennosta koottiin kirkonkylältä 50 siviilin iskujoukko ja kauppaliikkeistä haettiin kaikki käytetyt moottorisahat, joilla ryhdyttiin tekemään metsään linjoja.

Taiteilijat esiin puolustusvoimissa

Puolustuslaitoksen organisaatiossa on useita erikoisyksikköjä. Ensisijaisesti ne ovat olemassa varsinaisen tehtävän, maanpuolustuksen, täyttämiseksi.

Mutta eräillä on muunkinlaisia velvoitteita: Urheilujoukot ovat mm. aivan erityisjoukkoja, joiden tehtävänä on ylläpitää ja kehittää edustusurheilijoiden kykyjä. Hyvä niin. Valtakunnan edustaminen kaikenlaisilla urheilukentillä maksaa kyllä vaivan. – –

Laitoksella on kyllä kykyä, taitoa ja tarmoa. Sen palvelukseen tulee vuosittain merkittävä määrä nimikuuluja taiteilijoita, joita pitäisi käyttää heille ominaisella tavalla. Erityisesti niitä heistä, jotka ovat halukkaita palvelemaan laitosta erityiskyvyillään.

Nyt on jo aika käydä toimeen ja muodostaa tiedotus- ja suhdetoimintayksikkö. Yksikkö, jonka tehtäviin kuuluu tuottaa ohjelmaa kaikilla aloilla kaikille välineille, järjestää näyttelyitä, tilaisuuksia, kilpailuja ja esiintymisiä sekä tuoda esiin kykyjä, taitajia ja puolustuslaitosta.

Pentti Palmu

Pääesikunnan tiedotustoimiston päällikkö

Koonnut Pasi Oikarinen

