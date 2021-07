Pirkkalan päiväkäskyn kohtalon ratkaisee tuomiokapituli

Lahdentien 50 kilometrin tuntinopeusrajoituksesta eivät monetkaan autoilijat piittaa. Nopeasti huristavaan autojonoon on Kuriiritieltä tulevan vaikea ujuttautua. Risteyksen järjestelemättömyys johtuu siitä, että Lahdentien lopullisesti valmistuttua Kuriiritien liikenne katkaistaan tältä osin.

Helsingin maalaiskunnan alueella oleva kolmen kilometrin pituinen Kuriiritie on täynnä vaarallisia paikkoja: tasoylikäytäviä, ennalta arvaamattomia risteyksiä, huonokuntoisia siltoja.

Päällystetty tie on kapea, erittäin mutkainen ja mäkinen sekä vilkkaasti liikennöity. Vuosien 1969—70 aikana kolmen kilometrin tienpätkällä tapahtui 46 liikennevahinkoa, joissa useita henkilöitä menetti henkensä. – –

Kuriiritietä eli entistä Hakkilan yksityistietä Tikkurilasta päin ajavalle ensimmäinen vaarallinen paikka on Tikkurilan keskustassa oleva Kielotien risteys, jossa näkyvyys on huono ja liikenne vilkas. Jos risteyksestä selviää, on kymmenen metrin päässä pohjoisen pääraiteen tasoylikäytävä, joskin vartioitu, mutta silti varottava.

Tie jatkuu mutkaisena ja mäkisenä. Seuraava vaarallinen paikka on hiljainen teollisuusradan ylikäytävä.

Hiekkaharjuun menevien teiden risteykset ovat myös kolariherkkiä paikkoja. Risteysten jälkeen tie mutkistuu ja mäet ja nyppyläpaikat lisääntyvät.

Yhtäkkiä pöllähtää mutkassa vastaan Keravanjoen ylittävä Stenkullan silta, joka on erittäin vaarallinen ja kapea. Molemmin puolin siltaa on tie mustana jarrutus jälkiä. Silta on niin kapea, että rekka-auton kanssa samaan aikaan sille tuskin pyöräilijäkään mahtuu.

Seuraavana kompana rallipelissä on teollisuusradan ylikulkusilta, jota on sieltä täältä paikkailtu. Silta on Stenkullan sillan tavoin kapea ja vino. – –

Koska tie on valtion paikallistie, ei Helsingin maalaiskunta ole velvollinen korjaamaan tietä.

Ensimmäiset GT-lehdet maantiekartoista

Suomen tiekartta -sarjasta tehdään uutta laitosta. Lehdet 2 ja 4 ovat juuri ilmestyneet. Vanhempaan, kauttaaltaan vihreäsävyiseen karttaan verrattuna uusiin lehtiin on lisäksi merkitty peltoalueet, suot ja maaston korkeuskäyrät.

Peltoalueet on merkitty keltaisella, suot harmaalla poikittaisviivoituksella ja korkeuskäyrät oranssilla. Vanhemmassa tiekartassa nämä eivät esiinny.

Uudelle karttasarjalle on annettu autoiluhenkinen nimi GT-kartta.

”GT-kartasta autoilija näkee, millaista maasto on matkan varrella”, sanoi dipl.ins. Osmo Niemelä maanmittaushallituksesta. Niemelän mukaan uutta karttaa voidaan käyttää jopa seutukaavoitukseen.

Uudet lehdet peittävät lähinnä Uudenmaan Helsingistä itään, Turun ja Porin läänin, Hämeen ja Vaasan läänit.

Seuraavaksi matkailukaudeksi pyritään julkaisemaan lehdet 3 ja 7 Pohjois-Suomesta. ”Niitä kysytään enemmän kuin Itä-Suomen karttoja”, Niemelä sanoi.

Nimeä GT harkittiin maanmittaushallituksessa pitkään ”Onhan se kartalle aika radikaali”, Niemelä arveli. Siihen päädyttiin kuitenkin mainosmielessä — myynnin edistämiseksi.

Tampere (HS)

Pirkkalan kirkosta poistetun päiväkäskytaulun kohtalo on tällä hetkellä Tampereen tuomiokapitulin käsissä. Pirkkalan kirkkovaltuusto päätti, että taulu on palautettava kirkkoon. Päätöksestä on nyt valitettu. Tuomiokapituli ratkaisee kiistan saatuaan vielä selvityksen kirkkovaltuustolta.

Pirkkalan kirkkoherra Erkki Pennanen poisti kirkkonsa seinältä Mannerheimin päiväkäskyn Suomen äideille. Kirkkovaltuusto päätti äänin 12—3, että taulu on palautettava paikalleen. Tätä ennen asiaa oli käsitelty kirkkoneuvostossa ja siitä oli hankittu lausunto kirkkoneuvos Mauno Saloheimolta.

Kirkkovaltuustossa asiaa käsiteltäessä oli puheenjohtajana tuomiorovasti Oskar Paarma. Päätöksestä on tehty kaksi valitusta tuomiokapituliin.

Toisen valituksen ovat jättäneet kolme kirkkovaltuuston jäsentä ja toisen kirkkoherra Pennanen. Molemmissa valituksissa todetaan, ettei taulusta päättäminen kuulu kirkkovaltuustolle vaan kirkkoherralle, koska taulu on julistuksellinen eikä niinkään esineen luonteinen.

Tuomiokapitulin on kirkkolain mukaan pyydettävä kirkkovaltuustolta selitys asiasta. Sitä varten Pirkkalan kirkkovaltuusto joutuu kokoontumaan jäävittömän puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtajana on jälleen tuomiorovasti Paarma.

Päiväkäskytaulu on toistaiseksi kanttorilan seinällä. Taulu voidaan palauttaa kirkkoon vasta, kun on olemassa lainvoimainen päätös asiasta. Tämä saataneen alkusyksystä.

Raamattuja takavarikoitiin NL:n tullissa

Pari sataa raamattua ja muuta uskonnollista kirjallisuutta takavarikoitiin länsisaksalaiselta turistiseurueelta tiistaina Vaalimaan Neuvostoliiton puoleisessa tullissa.

Takavarikoinnin aikaan tullissa olleen suomalaisseurueen jäsenet kertoivat, että suurin osa Neuvostoliittoon menevästä länsisaksalaisesta seurueesta oli tullattu, kun erään turistin matkatavaroista löytyi paperiin käärittyjä raamattuja. Tällöin koko seurue tullattiin uudelleen, ja uskonnollista kirjallisuutta löytyi isot pinot.

Suomalaisten Neuvostoliitosta tulevien turistien kertoman mukaan länsisaksalaiset eivät päässeet jatkamaan matkaa Neuvostoliittoon eivätkä palaamaan takaisin Suomeen. Länsi-Saksan kaupallisesta edustustosta ei kommentoitu tapahtunutta.

Talo katosi varkaiden mukana

Murtovarkaat, jotka tunkeutuivat Jardin Street numero kymmeneen Lontoossa veivät mukanaan koko talon aina keittiön pesuallasta myöten.

Neljä miestä hajotti viisihuoneisen koottavan puutalon vajaassa tunnissa ja kuljettivat sen pois kuorma-autolla.

Naapuritalossa asuva rouva Kathleen Cameron kertoi: ”Miehet työskentelivät kuin mielipuolet. Heidän vasaransa suorastaan lensivät ja minusta oli epätavallista, että jotkut työskentelivät niin vimmatusti pitämättä edes teetaukoa. Mieleeni ei kuitenkaan juolahtanut, että he aikovat varastaa koko talon.” (UPI)

Terveyssiteiden mainontaa televisioon

Mainos-Televisio kokeilee terveyssiteiden, tamponien ja muiden intiimiin Hygieniaan liittyvien tuotteiden mainontaa elokuun alusta vuoden loppuun saakka. Tältä kokeilulta saatavien kokemusten perusteella päätetään, onko mainontaa syytä jatkaa myös myöhemmin.

Mainos-television käsityksen mukaan tämä terveyssiteiden, tamponien ja muiden vastaavien tuotteiden mainonta on yhtä luonnollista kuin esim. saippuan mainonta. Koska nämä tuotteet koetaan jossakin maassa arkaluontoisiksi, on niiden mainonnalle kuitenkin rajoituksia. (STT)

Koonnut Jarkko Rahkonen

