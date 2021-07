Turkulaismannekiinit olivat valttia Yyterin rannoilla Porissa järjestetyissä hiekkarantojen kuningatarkilpailuissa.

Kauneimmaksi raati valitsi 18-vuotiaan turkulaismannekiini Anne Schäferin ja toiseksi perintöprinsessaksi tuli niinikään saman iän, ammatin ja kotikaupungin omistava Nitta Ekman.

Toiseksi kauneimmaksi katsottiin porilaistyttö Soili Hämeenmaa. 21-vuotias, optisella alalla työskentelevä perintöprinsessa oli ainoa mukaan uskaltautunut isäntäkaupungin edustaja.

Perinteellisestä missikaupungista Tampereelta ei tänä vuonna ollut yhtään yrittäjää mukana Yyterissä.

Missikisoja oli kerääntynyt aurinkoiselle rannalle seuraamaan kolmisentuhatta uteliasta. Kilpailujen juontajana toimi Niilo Tarvajärvi jo 15. kertaa.

Järjestyksessä 21. kisojen yhdeksänjäsenisen raadin jäsenistä viisi oli eri puolueiden kansanedustajia.

Asukkaita houkutellaan lähiöihin iskulauseilla

”Kuninkaallisten maisemien Hakunila.” ”Kerava tarjoaa terveellisen mannerilmaston.” ”Ostovoimainen yhdyskunta.”

Siinä rakentajien iskulauseita, joilla houkutellaan asukkaita uusiin lähiöihin.

”Asuntojen hintakilpailu puuttuu”, vastaa joukko Helsingin maalaiskunnan suunnittelijoita. Arkkitehtiliitto vaatii asuntotarpeella tapahtuvan keinottelun lopettamista.

Monet Helsingin seudun lähiöihin muuttavat kokevat uuden asuinpaikkansa ahdistavana. Rakentajat vaativat suuria tehokkuuksia päästäkseen tuottamaan korkeita betonitorneja. Ihmisiä niihin riittää. Helsingin seudulle tulee vuosittain uusia asukkaita noin 20 000.

Aluerakentajat pyrkivät hankkimaan suuria maa-alueita. Kuntia vaivaa puute rakennusmaasta, sillä vanhojen kaupunkien keisareilta ja kuninkailta kehityksen takeeksi saamat lahjamaat puuttuvat Helsingin ympäristöstä.

Kunnat kilpailevat uusista veronmaksajista. Kunnallismiesten innostus näkyi hyvin Helsingin seudun runkokaavaa varten laadituista väestöennusteista. Kuntien omat laskelmat ylittivät reippaasti seutukaavaliiton kokonaisennusteen.

Asukkaiden "kantokyky" on mitattu jo ennen kuin he ovat tulleet uuteen lähiöön. Vihkosessa "Etelä-Vantaa — vilkas keskus" kirjoitetaan mm. näin:

”Etelä-Vantaa on myös ’nuori’ yhdyskunta, yli puolet asukkaista edustaa ikäryhmää 20—39. Näin nuorekas ikärakenne on tietysti mitä edullisin ostovoiman kannalta.”

”Voimakkaan ostovoiman puolesta puhuu myös asuntojen omistussuhde, yli 80 prosenttia asunnoista on omistusasuntoja.”

Täplärapu korvaamassa ruttoista rapukantaamme

Rapurutto on aiheuttanut maassamme karkeasti arvioiden kymmenen miljoonan markan vientitappiot vuosittain. Rapukantamme häviämistä on pari vuotta sitten ryhdytty eliminoimaan istuttamalla kotimaisen ravun hylkäämiin vesiin amerikkalaista täplärapua.

Kokeilu on onnistunut, sillä koesukelluksissa on istutusvesissä tavattu runsaasti asuttuja ravunkoloja, kertoo lisensiaatti Kai Westman maatilahallituksesta.

Maatilahallitus koeravustaa täplärapuvedet ensi elokuussa, jolloin rapujen menestyminen lopullisesti selviää.

Täysikasvuisia täplärapuja istutettiin toissa kesänä kaikkiaan 5 000 kappaletta. Kokeilu aloitettiin, kun havaittiin, että rapurutto tuhoaa kotimaista rapukantaamme lähes kaikista parhaista rapuvesistämme.

Täplärapu on tuotettu Amerikasta, eikä se eroa kotimaisesta ravusta ulkonaisesti muutoin kuin saksien hangassa olevasta vaaleasta täplästä.

Täpläravun maku on myös samanlainen kuin kotimaisen ravun. Se on kuitenkin kotimaista rapua parempi siksi, että se on amerikkalaista alkuperää olevalle rapurutolle täysin immuuni.

Metropaukku rikkoi taas ikkunoita

Metropaukku särki jälleen maanantaina ikkunoita Helsingin Hakaniemessä. Metron työtunnelin räjäytystöissä kivet rikkoivat iltapäivällä autoliikkeen näyteikkunan ja viereisen porraskäytävän ikkunat Viherniemenkatu 9:ssä.

Sirpaleet viilsivät muutaman naarmun rakennusmestari Erkki Tornivuoren kasvoihin. Kivet iskivät myös rakennuksen seiniin koloja.

Työtunnelin rakennustyömaa on ympyröity aidalla. Kivenlohkareet lävistivät sen.

”Kaksi päänkokoista rosoista lohkaretta sinkoutui ikkunan läpi työskentelypaikkani vieressä”, kertoi neiti Harriet Sundström. ”Kun työmaan pilli soi ja varoitti räjäytyksestä, poistuin huoneesta ja houkuttelin myös rouva Terttu Vaahterikon mukaani. Lohkareet putosivat juuri tuolini kohdalle, onneksi olin poissa.”

Läskiä Lontoossa

Lontoon Mayfair-galleriassa saa elokuun alussa maailmankantaesityksensä poptaiteitaan ]a undergroundelokuvien tekijän Andy Warholin näytelmä Pork (Läski), jonka nuoren esittäjäjoukon värikkyys tuntuu enteilevän sähköistä menoa.

Elokuvat tänään

Koonnut Pasi Oikarinen

