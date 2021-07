Neuvo halukkaille: älkää palatko

Oulu (Jaakko Pihlaja)

Suuri osa Ruotsissa työskentelevistä suomalaisista on halukkaita palaamaan takaisin kotimaahan mahdollisimman pian. Lukuisat lomamatkoille kotiin tulleet pohjoissuomalaiset ovat tiedustelleet työpaikkoja Suomesta.

Useimpien toiveet kariutuvat kuitenkin työnvälitystoimistoissa. Kotiseudulta työtä ei löydy ja etelässä on esteenä valtava asuntopula.

Uhkaavan työllisyystilanteen pahenemisen takia työvoimaviranomaiset ovat joutuneet pidättelemään muuttohalukkuutta. Neuvo hakijoille on: Älkää palatko, elleivät pysyvä työpaikka ja asunto ole tiedossa.

Ruotsin suomalaiset pyörivät uudessa kotimaassaan suurelta osin eristettyinä omissa ympyröissään. Ruotsissa on leipä, mutta sopeutuminen ruotsalaiseen yhteiskuntaan on jo kielenkin vuoksi vaikeata.

Suurimpana syynä halukkuuteen palata pidetään yleensä viihtyvyystekijöitä. Myös lasten koulutus nähdään vaikeaksi ongelmaksi. Menestymisedellytykset ruotsalaisessa koulussa ovat kielivaikeuksien takia heikot.

Monet ovat huomanneet myös reaaliansioiden tasoittuneen. ”Korkea elintaso” on korkea vain jos useampi perheen jäsen on ansaitsemassa.

Tupakkamainonnan sääntöjä kierretään

Tupakkatehtaat ovat ryhtyneet mainostamaan tupakkaa uusin keinoin, joihin ei tupakkamainontaa rajoittavassa sopimuksessa osattu varautua.

Ainakin yksi tupakkatehdas on lähettänyt nuorisotyöstä vastaaville henkilöille ja toimistoille äänilevyjä, joissa normaalin musiikin lomassa on puhuttuja, tupakkaa mainostavia paloja. Levyä on tarjottu käytettäväksi nuorten disco-illoissa.

Tehdas on samalla ilmoittanut maksavansa levyn soittamisesta seitsemän markkaa kerralta.

Toinen viime aikoina käyttöön otettu mainostusmuoto on tupakkamaistiaiset ravintoloissa, joissa tarjotaan 18 vuotta täyttäneille nuorille musiikkia ja tanssia.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja tupakkatehtaitten yhdistyksen välinen tupakan mainontaa rajoittava sopimus ei toimi odotetulla tavalla. V.t. hallitussihteeri Heikki Muttilainen tupakkamainonnan neuvottelukunnasta toteaa uusien mainonnan muotojen heikentävän sopimuksen tehoa.

Sopimuksen mukaan tupakan mainonta elokuvissa on kielletty, koska suuri osa yleisöstä on normaalisti nuoria. Samoin on kiellettyä mainostaa tupakkavalmisteita nuorisolehdissä. Tutkimusten mukaan nuorten lehtiä lukevista yli 50 prosenttia on alle kaksikymmenvuotiaita.

”Rajoitusten tarkoituksena on ollut estää tupakan tyrkyttäminen nuorille. Jos nyt soitetaan tupakkaa mainostavaa äänilevyä tai tarjotaan ilmaiseksi savukkeita paikoissa, joissa pääasiassa on nuorisoa, on sopimuksen merkitys kyseenalainen”, toteaa Muttilainen.

Kumpikaan uusista mainostustavoista ei riko sopimuksen pykäliä, mutta ovat vahvasti sen hengen vastaisia.

Efta tutkii Suomen tuonnintasausveroa

Euroopan vapaakauppajärjestö Efta tutkii parhaillaan, onko Suomen tuonnintasausvero Efta-säännösten vastainen.

Tähänastisten kannanottojen perusteella suomalaiset eivät kuitenkaan usko, että yksikään Efta-maista ryhtyisi vaatimaan kesäkuun alussa voimaan saatetun tuonnintasausveron purkamista. – –

Elintarviketeollisuus on jatkuvasti katkera valtiovarainministeriön tuonnintasausverosta tekemän päätöksen vuoksi. Toistuvista esityksistä huolimatta elintarviketeollisuuden ulkomaisia raaka-aineita ei ole vapautettu tästä uudesta lisäverosta, Elintarviketeollisuusliitosta todetaan.

Tasausvero kohdistuu erityisesti ravintorasva-, kala- ja hedelmänjalostusteollisuuteen sekä suklaa- ja makeistuotantoon, sanoo varatuomari Jorma Konttinen Elintarviketeollisuusliitosta.

Kekkosen kalaretki suuntautuu Islantiin

Kuudennen kerran lähtee tasavallan presidentti tänä vuonna ulkomaille, kun Finnairin kone lennättää hänet huomenna Islantiin lohenkalastukseen.

Kekkosen ohjelmassa on Islannin presidentin Kristjan Eldjarnin tapaaminen. Yksityisluontoinen vierailu Islantiin päättyy keskiviikkona.

Kekkosen matkaseurueeseen kuuluvat vuorineuvos Erik Tuomas-Kettunen, professori Pentti Halonen ja presidentin vanhempi adjutantti, kenraalimajuri Urpo Levo. Viimeksi Kekkonen oli Islannissa elokuussa 1957, silloin virallisella valtiovierailulla.

Speer hämäsi norjalaisia

Oslo (Hans Chr. Finstad)

Kun Norjan oikeusministeri erään oslolaisen katolisen papin tiedusteluun vastaten ilmoitti äskettäin, ettei Hitlerin entinen varusteluministeri Albert Speer ollut toivottu vieras Norjassa, oli Speer ehtinyt olla maassa jo jonkun aikaa.

Hän oli parhaillaan tunturivaelluksella erään norjalaisen hammaslääkärin ja tämän vaimon kanssa. Kun ministeriö ryhtyi tavoittamaan Speeriä, oli hän jo päättänyt vaelluksensa ja oli Oslon lähellä pappisystävänsä vieraana.

Oikeusministeriö oli näin saanut raskaasti nenälleen. Speeriä ei ehditty karkottaa maasta ennen kuin hän itse vapaaehtoisesti ilmoitti lähtevänsä. Lähtiessään Speer sanoi, että norjalaiset olivat ottaneet hänet vastaan niin ystävällisesti, että hän haluaa tulla vielä takaisin ja keskustella myös nuoren polven kanssa.

Speer tuli Norjaan tavallisella turistipassilla kesäkuun 25. päivänä. Jo talvella hallituksen vaihdoksen aikoihin oli Speerin tunteva pappi tiedustellut oikeusministeriöltä, oliko sillä mitään sitä vastaan, että Speer saapuu vierailulle maahan. Hän ei koskaan saanut vastausta tähän tiedusteluun.

Vähän myöhemmin tehty toinen tiedustelu toi vastauksen ministeriön ulkomaalaisosastolta ja siinä sanottiin, ettei Speer ollut toivottu vieras. Pappi ei ollut kuitenkaan kertonut Speerille mitään näistä tiedusteluistaan.

Vallankumous todennäköisin kehittyneissä länsimaissa

Uuskapitalismi ei ole lopettanut luokkataistelua ja tehnyt vallankumousta länsimaissa mahdottomaksi.

Onnistunut vallankumous tulee päinvastoin tuhat kertaa mahdollisemmaksi kehittyneissä länsimaissa kuin alikehittyneissä maissa — mikäli vallankumoukselliset oppivat käyttämään nykyaikaista teknologiaa hyväkseen.

Näin sanoi romanialainen professori Silviu Brucan torstaina. Hän esitelmöi Kansainvälisen rauhanakatemian kokouksessa Espoossa aiheesta ”Sosiaalinen muutos ja kansainvälinen järjestelmä”.

Koonnut Pasi Oikarinen

