Etelä-Afrikka harjoittaa rotusortopolitiikkaa.

Mitä se on?

Sen voi sanoa esimerkiksi niin kuin eteläafrikkalaissyntyinen, nykyisin Lontoossa asuva Afrikka-asiantuntija Colin Legum on sanonut: ''Etelä-Afrikan väestö ei koostu luokista vaan kasteista: kaikki valkoiset ovat brahmaaneja ja kaikki mustat parioita. Tämä eroaa muista vähemmistövaltaan perustuvista poliittisista järjestelmistä siten, että se estää kokonaan ja pysyvästi niitä jotka eivät ole valkoisia kohoamasta riippuvuusasemansa yläpuolelle, huolimatta siitä kuinka lahjakkaita tai kuinka hyvin koulutettuja he ovat, kun taas se automaattisesti takaa yksinkertaisimmalle ja turmeltuneimmalle valkoiselle paikan valkoisten paratiisissa. Tämä ei ole mikään liioiteltu yleistys, vaan tarkka kuvaus Etelä-Afrikan järjestelmästä.” – –

Laillisesti toimineet mustien oppositioliikkeet on tukahdutettu jo aikoja sitten, ja valkoinen Etelä-Afrikka on varustautunut viimeiset 20 vuotta väkivaltaisen yhteenoton varalle, joka onkin hiljaa — mutta hyvin hiljaa — kytemässä. Valkoinen valta ei kuitenkaan kaadu vielä aikoihin.

Vaikka maailma on tuominnut rotuerottelupolitiikan niin teoista ei löydy katetta sanoille: länsieurooppalainen, ennen kaikkea englantilainen mutta myös pohjoisamerikkalainen, japanilainen ja suomalainenkin pääoma käy jatkuvasti kauppaa Etelä-Afrikan kanssa.

Näin siitäkin huolimatta, vaikka yhä selvemmin ymmärretään että kansainväliset taloudelliset pakotteet ovat ainoa keino vielä räjähtämättömän mutta sitäkin vaarallisemman konfliktin rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi.

Kuivuus kiusannut pahiten länsirannikkoa

Alkukesä on ollut normaalia vähäsateisempaa koko maassa. Kaivoja on kuivunut ja muutamissa kunnissa on vesipulan lieventämisessä jouduttu käyttämään apuna säiliöautoja. – –

Kaupunginpuutarhurin erityisenä huolena ovat tällä hetkellä puut Turussa. Puut ja pensaat eivät toivu kerran kuivuttuaan. Puitten suhteen on vaara pahin, koska niiden kastelu on säiliöautojen varassa. Pohjavesi on alhaalla eivätkä puut saa kosteutta ilmasta.

Rymättylän kunnalliskodin johtajatar Saarenpää kertoi oman kaivonsa tyhjenneen viikko sitten. Kunnalliskodissa on 30 metriä syvä kalliokaivo, mistä vettä riittää pihamaan kasteluunkin.

Kustavin Lomavalkamassa on veden puute ollut tosiasia. Päivittäin on jouduttu olemaan ilman vettä jopa neljäkin tuntia. Juuri asennettujen syväpumppujen odotetaan kuitenkin helpottavan tilannetta.

Pussitettu lähdevesi menee kaupaksi Tampereella. Ihmisten omat kaivot ovat tyhjiä tai vesijohtoveden makuun ei olla tyytyväisiä. Vettä haetaan myös luonnonlähteistä, sikäli kun ne eivät ole kuivina.

Jukalle kultaa ja kunniaa

Rostock (ADN)

Jukka Kuoppamäki voitti ensimmäisen palkinnon kultapokaalin Rostockin iskelmäkilpailuissa perjantaina. Kuoppamäen voittoisa laulu oli nimeltään Pikkumies. Lisäksi hän sai erikoispalkinnon kilpailun parhaasta tulkinnasta.

Toisen palkinnon sai puolalainen Zdzisława Sośnicka laulullaan Talo, jossa asun. Kappale Sininen pellava toi esittäjälleen neuvostoliittolaiselle Ojar Grinbergille kolmannen palkinnon.

Jazzjuhlilla liikaa vaimoja

Pori (HS)

Odottamattoman paljon kylkiäisiä soittajien mukana saapui järjestäjien pulmaksi Porin jazzjuhlille.

Lähes kaikkien soittajien mukana oli joukko joukko tyttöystäviä, joihin ei osattu etukäteen varautua. ”Majoituksen kannalta on hieman hankalaa. Kyllä muusikotkin ovat sitä mieltä, etteivät ylimääräisinä tulleet vaimot voi majoittua enää loppukiireessä kovin mukavasti. Ja he ovat helposti suostuneet yhteismajoituksiin”, sanoi Porin Jazz:66:n hallituksen jäsen Risto Ennekari.

Ensimmäisenä festivaaliyönä oli joku pistänyt päänsä Kirjurinluodon sillan lipunmyyntikojun seinään, ovea avaamatta.

Omituista hintapolitiikkaa

Lentämisen muututtua seikkailusta arkipäiväiseksi matkanteoksi on lentolipun ostaminen puolestaan muuttunut seikkailuksi

Kova kilpailu on näet pakottanut lentoyhtiöt tarjoamaan alennuksia hyvin omituisin ja sattumanvaraisin perustein ammatin, iän, sukupuolen yms. perusteella — ja pian kaiketi myös silmien värin ja kengännumeron mukaan.

Liikennelentoyhtiöt ja niiden järjestö IATA syyttävät vaikeuksista tilauslentoyhtiöitä, jotka houkuttelevat matkustajia halvoin hinnoin.

Ainakin yksi suuri kansainvälinen yhtiö on jo alkanut sijoittaa tilauslentomatkustajia tavallisille reittilennoille. Samassa koneessa voi siis istua vierekkäin kaksi samaan kohteeseen menevää matkustajaa, joista toinen on maksanut ns. täyden hinnan ja toinen vain murto-osan siitä. On jo korkea aika siirtyä keinotekoisen korkeasta hintatasosta kysynnän ja tarjonnan määräämiin hintoihin.

Sininen tie melkein valmis

Viitasaari (HS)

Kansainvälinen Sinisen tien 10-vuotisjuhlakongressi järjestetään ensi vuonna kesäkuussa Viitasaaren Ruuponsaaressa.

Tällä hetkellä on Sinisestä tiestä suurin osa valmiina. Tien kokonaispituus Atlantilta Värtsilään on noin 1300 kilometriä. Kokonaisuudessaan on tästä hankkeesta valmiina sen Ruotsin ja Norjan puoleiset osat.

Suomen puoleisista osista on ainoastaan Kyyjärven ja Tervon välinen osuus rakentamatta. Suomessa on mukana kolmisenkymmentä kuntaa sekä suuri joukko liikeyrityksiä. On kestänyt ehkä liian kauan, ennen kuin liike-elämä on huomannut Sinisen tien merkityksen.

Jätevedet järveen vain vuoteen 1974 asti

Jyväskylä (STT)

Katselmuskokousten toimitusmiehet suosittelevat Itä- Suomen vesioikeudelle, että Lievestuoreen tehtaalle annettaisiin lupa laskea jätevesiä Lievestuoreenjärveen vain vuoden 1974 loppuun.

Tähän mennessä olisi myös saatava valmiiksi koko Päijänteen alueen vesiensuojeluohjelma nimenomaan puunjalostusteollisuuden osalta.

Ellei vuoden 1974 loppuun mennessä edistytä puhdistustekniikassa, on mahdollista, että koko Päijänteen alueen ja siis myös Lievestuoreen puunjalostusteollisuuden tuotantoa joudutaan rajoittamaan.

Kirjava tunnelma Manilan joukkohäissä

Kolmesataa paria vihittiin äskettäin avioliittoon joukkohäissä, jotka järjestettiin Manilan 400-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä.

Viranomaiset sanoivat, että pareja piti alun perin olla 400 — yksi jokaista Manilan olemassaolon vuotta kohti — mutta jotkut ilmeisesti jänistivät viime hetkessä.

Näkymiä tilaisuudesta:

— Erään morsiamen puolivuotias poika imi ahnaasti äitinsä rintaa koko seremonian ajan.

— Jotkut pareista riitelivät niin äänekkäästi, että viranomaiset pelkäsivät heidän käyvän toistensa kimppuun.

Pariskunnat oli varustettu numerolapuilla, jotta sukulaiset ja kirkon viranomaiset eivät olisi sekoittaneet heitä toisiinsa.

Ambulanssimiehistöt joutuivat hoitamaan neljää paria, jotka pyörtyivät ennen vihkimistä.

Nuorin morsian oli 14 vuoden ikäinen, vanhin sulhanen 63. Joukkohäiden kunniaksi oli leivottu yli kaksi metriä korkea hääkakku. (UPI)

Koonnut Jarkko Rahkonen

