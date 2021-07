Perheleirillä on aikaa ihmissuhteille

Sysmä (HS)

”Tämä on vieläkin kokeilua ja tuntuu, että ensi vuonna perheleiri saa taas uusia piirteitä. Ideana se näyttää onnistuneen hyvin. Kaikille on riittänyt toimintaa ja ikäistensä seuraa”, toteaa nuorisoneuvoja Osmo Haapasalo. Hän on pääohjaajana Lahden kaupungin raittiuslautakunnan järjestämällä perheleirillä Sysmässä.

Vanhimmat leiriläiset ovat yli 60-vuotiaita ja nuorimmat puolessa välissä ensimmäistä ikäkymmentään.

Ohjelmaa on mutta ei rasitukseksi saakka, ja leiriläiset keksivät myös itse tekemistä. Ryhmien väliset lentopallo-ottelut, luontopolkukilpailut, laulutunnit yms. vetävät koko leiriläisjoukon yhteen. Nuorimmille on oma leirikinokin, sillä alueelle on vedetty sähkö.

Yksi perheleirin merkittävimmistä anneista ovat ihmissuhteet. Monet lahtelaisperheet saavat uusia tuttavia ja koko Ieiriläisjoukko kokoontuu ainakin kerran ensi talvena illanviettoon.

Leirillä on myös sellaisia lapsia, joiden vanhemmat eivät ole päässeet mukaan työesteiden takia, mutta nämä "orpolapset" ovat löytäneet paikkansa suuresta leiriperheestä.

”Kaupunkilaisperhe on arkioloissaan harvoin koossa varsinkin, jos vanhemmat käyvät vuorotyössä. Mielestäni tällainen tervehenkinen leirielämä on myös perheen sisäistä eheyttä edistävää”, sanoi raittiuslautakunnan puheenjohtaja Eino Kock, joka toimii leirin isäntänä.

Tuomioja tyrmäsi EEC-kaavailut

Suomen kaavailtuun EEC-järjestelyyn on kansanedustaja Erkki Tuomiojan (sd) mielestä suhtauduttava kielteisesti. Puhuessaan sunnuntaina Harjavallassa Tuomioja sanoi jättäytymisen laajenevan EEC-vapaakaupan ulkopuolelle merkitsevän huomattavia ylimenokauden ongelmia, mutta niitä ei ole syytä kuitenkaan liioitella.

Tuomioja sanoi olevan vain kaksi vaihtoehtoa, joko vapaakauppasopimus Suomen hallituksen ilmoittamin edellytyksin tai jättäytyminen Länsi-Euroopan kapitalististen vapaakauppa-alueen ulkopuolelle ja voimakas suuntautuminen sosialististen maiden markkinoille. Työväenliikkeen keskeisten päämäärien — tuloerojen tasoittamisen, täystyöllisyyden ja välttämättömien sosialististen rakennemuutosten toteuttamisen kannalta kaavailtuun EEC-järjestelyyn on suhtauduttava kielteisesti.

Vaihtoehtoa ei Tuomiojan mukaan kuitenkaan pidä ymmärtää täydelliseksi siirtymiseksi sosialististen maiden markkinoille, vielä vähemmän liittymiseksi näiden maiden taloudelliseen yhteistyöjärjestöön SEViin. Neljännes kaupastamme tulisi edelleen tapahtumaan EEC:n kanssa. Mutta dynaamisin kasvu olisi suunnattava sosialististen maiden taholle.

EEC:n komission kanssa käydyissä neuvotteluissa on Tuomiojan mukaan tiettävästi syntynyt vaikeuksia mm. paperiteollisuuden jättämisestä ulkopuolelle ja EEC:n halusta puuttua Suomen idänkauppaan.

Jazzväki söi kuin linnut

Pori (HS)

Halpaa viiniä juomaksi ja savukalaa, mansikoita ja herneitä ruoaksi. Näillä eväillä tuli toimeen Porin jazz-festivaalien aikana useita tuhansia ihmisiä.

Porin Alkosta ostettiin festivaalien aikana pääasiassa neljää halpaa viiniä. Kaikkein eniten myytiin suomalaisia pöytäviinejä ja myöskin kahta ulkomaista punaviinilaatua.

Kirjurinluodolla näkyi siellä täällä hernepalkojenkuoria, mansikkaropposia, joista mansikat oli syöty, ja myöskin savukalan kuoria.

Liikevaihto festivaalivieraiden takia oli Porissa verrattain vähäinen.

”Ne syövät niin kuin linnut, ja osa laihimmista näyttääkin linnuilta”, totesivat muutamat torimyyjät.

Donneria kosiskellaan Ruotsiin ja Englantiin

Jörn Donneria on viime aikoina kosiskeltu kovasti ulkomaille ohjaamaan. Sekä Ruotsista että Englannista on kyselty, voisiko hän lähteä jo tämän vuoden aikana tekemään elokuvaa mainittuihin maihin.

Ruotsissa on selvinnyt jo aihekin, kyseessä on erään lakimiehen tosiasioihin pohjautuvan tekstin filmatisointi. Kirjan nimi on Hopea-arkki ja aiheena Pohjois-Ruotsissa levinnyt uskonnollinen lahkolaisliike. Mikäli neuvotteluissa päästään sopimukseen, lähtee Donner jo syksyllä Ruotsiin ja elokuva valmistuu talven aikana.

Englannissa on mahdollisuus elokuvantekoon myös tämän vuoden puolella. Jörn Donner ei kuitenkaan vielä paljasta aihetta tarkemmin, sillä hän lähtee vasta parin viikon kuluttua Lontooseen neuvottelemaan filmauksesta.

Jos näistä filmeistä tulee tosi, sanoo Donner jättäviinsä Suomessa suunnittelemansa filmin teon myöhempään. Alun perin hänellä oli tarkoitus aloittaa syksyllä elokuva, jonka työnimenä on Hellyys. Se käsittelee naisen ja miehen välistä suhdetta.

Konstan viulu soi jo Kaustisilla

Kaustisen neljännet kansanmusiikkijuhlat ovat epävirallisesti jo alkaneet. Sunnuntaina vieraili Kaustisella Helsingin NMKY:n orkesteri. Kapellimestarina toimi trumpettitaiteilija Lauri Ojala.

Konsertin vaikuttavin osa oli Konsta Jylhän Vaiennut viulu, jonka George de Godzinsky on sovittanut sinfoniaorkesterille. Konsta Jylhä itse oli solistina.

Yleisöä konsertissa oli yli 600. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat alkavat virallisesti maanantaina ja kestävät seuraavaan sunnuntaihin.

Irti tupakasta shokkikäsittelyllä

Seattlessa USA:ssa on kehitetty uusi shokkihoitomenetelmä sellaisia henkilöitä varten, jotka haluavat lopettaa tupakanpolton, mutta ovat epäonnistuneet aikaisemmissa yrityksissään.

Erikoisrakenteiseen tuoliin sidotulle potilaalle annetaan sähköshokkeja käsivarsiin kiinnitettyjen elektrodien välityksellä. Hoitohuone on täynnä haisevia tupakannatsoja ja kuvia syövän runtelemista keuhkoista.

Sievä, säälimätön naishoitaja antaa lieviä sähköiskuja jotka koettelevat enemmän hermoja kuin aiheuttavat kipuja tupakoitsijoiden käsivarsiin joka kerta kuin he imaisevat savukkeestaan.

Viisipäiväistä hoito-ohjelmaa täydennetään ryhmäterapialla. Ne potilaat, jotka ovat selviytyneet hoidosta sanovat tulosten vastaaviin täysin odotuksia.

43-vuotias Carl Bugge sanoi polttaneensa aikaisemmin kolme rasiaa savukkeita päivässä 26 vuoden ajan. Hän ei ole koskenut tupakkaan siitä lähtien. ”Minusta tuntuu yhtä hyvältä kuin olisin saanut miljoona dollaria”, sanoi hän.

”Mikään aikaisempi keino ei onnistunut. Nukahdin usein tulitikut kädessäni. Poltin savukkeen juuri ennen kuin vaivuin uneen ja seuraavan heti kun oli herännyt.”

”Nykyisin en tunne enää mitään tarvetta sytyttää savuketta — en edes kun vaimoni polttelee edessäni — enkä usko koskaan tuntevanikaan"” sanoi Bugge.

Koonnut Jarkko Rahkonen

