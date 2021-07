Kunnallinen valvonta alkaa elokuussa

Kunnalliset pysäköinninvalvonta-apulaiset eli ”lappuliisat” ilmestyvät Helsingin katukuvaan elokuun 2. päivänä. Kaupungin palvelukseen valvonta-apulaisia on nyt otettu 27 ja kolme valitaan myöhemmin.

Valvonta-apulaiset ovat parhaillaan viikon kestävällä kurssilla, jossa heidät koulutetaan tehtäväänsä. Koulutus tapahtuu esitelmien, keskustelujen ja ryhmätöiden muodossa, lisäksi on järjestetty kiertoajelu kaupungilla.

Kurssin opettajina toimii useita sekä poliisilaitoksen liikennetoimiston että Helsingin kaupungin edustajia.

Helsingin valvonta-apulaisten lisäksi kurssilla on kuusi turkulaista, kaksi espoolaista ja viisi lahtelaista lappuliisaa.

”Kovin naisvoittoiselta tämä kurssi näyttää, sillä kaikkiaan 40 osanottajan joukossa on vain yksi mies”, totesi maisteri Aarno Kaustia kaupungin henkilöasiankeskuksen koulutusosastolta.

Pysäköinninvalvonta-apulaisten viininpunaisia virkapukuja ei Helsingissä kuitenkaan nähdä heti elokuun alussa, sillä niiden toimitus on viivästynyt kesälomien vuoksi. Puvut saadaan käyttöön vasta elokuun loppupuolella. Alkuaikoina lappuliisa on tunnistettavissa rintamerkin perusteella.

Jokaisella valvonta-apulaisella on myös erityinen valokuvalla varustettu virkamerkki.

Avajaistantsuissa ulkomaista menoa

Kaustinen (HS)

Yksi mieliinpainuvimmista tilaisuuksista oli Kaustisella heti ensimmäisenä yönä. Ja mikä uutta: menosta vastasivat täysin vieraat. Skottilainen säkkipilliyhtye ja itävaltalainen kansanmusiikkiryhmä saivat yleisön mukaan avajaistantsuissa.

Samalla ne osoittivat, kuinka yhteistä kansanmusiikkiperinne eri maissa voikaan olla.

Hieman kummastellen kuunteli avajaistantsujen yleisö skottilaista säkkipilliryhmää, joka saapui Kaustiselle Hawickista. Tämä ryhmä on vain pieni osa suuresta säkkipilliyhdistyksestä nimeltä The Massed Border Pipe Bands.

Taalainmaan pelimannit ovat olleet Kaustisen juhlien suosituimpia esiintyjiä jo kahtena aikaisempanakin vuonna, ja saapuivat taas mukaan.

Neuvostoliitosta on mukana itäkarjalainen kanteleyhtye, yksi Neuvostoliiton vanhimmista konserttiyhtyeistä. – –

Suomenruotsalainen kansanmusiikki on neljänsien Kaustisen kansanmusiikkijuhlien erikoisaiheena. Valintaa tehdessä on muistettu sitä, että monet kansansoittajat ovat tulleet muualle juuri ruotsalaisalueiden kautta.

Mafian valta sortumassa Dolcin ”vallankumoukseen”

Olemme toteuttaneet Länsi-Sisiliassa rauhanomaisen vallankumouksen. Aluetta hallitsi 15 Mafian miestä ennen kuin paljastimme poliitikkojen ja järjestäytyneiden rikollisten väliset suhteet ja otimme vallan talonpoikien käsiin. Nyt kansa tiedostaa mistä sen kurjuus johtui ja luottaa omaan työhönsä, kertoo Suomessa vierailulla oleva Danilo Dolci.

Kirjailija, kansanjohtaja, väkivallan vastustaja ja entinen arkkitehti Dolci on elänyt Italian köyhimmässä osassa Sisiliassa lähes 20 vuotta. Hän on Mafian vihaama uudistaja, joka on auttanut talonpoikia järjestäytymään, painostamaan viranomaisia ja rakentamaan teitä ja patoja.

Dolci on tuominnut viranomaisten, kirkon ja Mafian kolmiliiton, ja hänet on kerran yritetty tappaa ampumalla. Hänen mielestään olisi toden teolla ryhdyttävä tutkimaan Mafiaa, joka ei ole pelkästään sisilialainen vaan kansainvälinen rikollisjärjestö.

”Olemme usein joutuneet paljastamaan poliitikkojen ja Mafian välisiä suhteita. Jo 154 sisilialaista on uskaltautunut todistamaan Mafiaa vastaan oikeudenkäynneissä. Eräitä todistajia on uhkailtu ja joillakin on ollut vaikeuksia työpaikan löytämisessä”, Dolci kertoo.

Dolci on vangittu ja joutunut oikeuteen monta kertaa, ja katolinen kirkko on tuominnut hänet Palermon arkkipiispan, kardinaali Ruffinin suulla.

”Asioita ei silti pidä yleistää. Sisiliassa on muutamia pappeja, jotka kannattavat muutosta – tosin hyvin vähän. Yksi iäkäs pappi todisti oikeudessa Mafiaa vastaan. – –

Sisilian maatalous on erittäin takapajuista ja kärsii kovasta kuivuudesta. Dolcin suurimpiin saavutuksiin kuuluu suuren Jato-joen padon ja keinokastelujärjestelmän aikaansaaminen. Hän sai viranomaiset ryhtymään rakennustöihin järjestämällä nälkälakkoja, marsseja ja laittomia työkampanjoita.

Etelä-Afrikalle aukeamassa tie olympialaisiin

Afrikkalaiset ei-valkoiset ja valkoihoiset voivat vapaasti kilpailla keskenään Etelä-Afrikassa. Tämän tiedon vahvisti oikeaksi maassamme vieraileva Etelä- Afrikan yhdyskuntasuunnittelun ja yleisten töiden ministeri Blaar Coetzee.

Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) apartheid-komitean puheenjohtaja Erik von Frenckell oli aikaisemmin saanut nämä tiedot Etelä-Afrikan olympiakomitealta, mutta hän ei halunnut julkaista niitä ennen virallista vahvistusta.

Kaupunginjohtaja von Frenckellillä on nyt avaimet käsissään, kun KOK:n piirissä ryhdytään pohtimaan Etelä-Afrikan mahdollista kutsumista takaisin kansainväliseen olympialiikkeeseen.

Apartheidpolitiikkansa takia Etelä-Afrikka suljettiin pois Meksikon olympialaisista.

Noin kymmenen päivää sitten sai kaupunginjohtaja von Frenckell Etelä-Afrikan olympiakomitealta kirjeen, jossa ilmoitettiin Etelä-Afrikan värillisten järjestöjen nimenneen edustajansa olympiakomiteaan.

Edustajat oli myös hyväksytty komitean jäseniksi. Etelä-Afrikan hallitus on antanut luvan järjestää värillisten ja valkoisten kesken molemmille avoimia kansainvälisiä kilpailuja, joihin myös katsojat pääsevät ihonväristä riippumatta.

Lahti luopuu vesakkomyrkyistä

Lahti (HS)

Lahden kaupunki on päättänyt ensimmäisenä kuntana maassamme lopettaa vesakkomyrkkyjen käytön niihin mahdollisesti sisältyvien haittavaikutusten vuoksi.

Vesakontorjunta-aineita on käytetty jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan eri puolilla maapalloa ja mitä on pidetty vaarattomina ja ympäristöystävällisinä torjunta-aineina. Kuitenkin viime aikoina ne ovat tutkijapiireissä aiheuttaneet eriäviä käsityksiä niiden vaarallisuuteen kohdistuvien olettamusten vuoksi aineita on tutkittu sekä niiden käyttöä käsitelty useissa kansainvälisissä elimissä.

Maailman terveysjärjestö WHO päätyi marraskuussa siihen tulokseen, että käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole aiheellista suosittaa jäsenmaille torjuntavalmisteiden käytön rajoittamista.

Juha Väätäisen julma kiri kaatoi Suomen ennätyksen

Juha Väätäisen ensikiri Suomessa tällä kaudella oli rautainen. Hän kiersi Vuosaaren kumiasfalttirataa sellaista kyytiä, että Mikko Ala-Leppilampi joutui katselemaan Julman Juhan paidan selkämystä koko kierroksen.

Julma Juhan kierros kesti vajaat 54 sekuntia. Koko matka (3000 metriä) kesti 7.56,4.

