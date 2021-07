Pori (Vesa Veikkola)

Ensimmäisten vihmovien vesipisaroiden kastellessa Kirjurinluodon vehmasta nurmikkoa ja kaukaisen jyrinän saatellessa telttojaan pystyttäviä nuoria olivat Porin jazz-juhlien järjestäjien kädessä olevat lippupinkat huvenneet pelkiksi kannoiksi.

Avauspäivän järjestelyt vedettiin läpi tutulla rutiinilla, vaikka järjestäjät pitävät osanottajien joukkoa kaikkien aikojen suurimpana ja nimekkäimpänä. Jo perjantaina oli sormituntuma, jonka mukaan tänä vuonna Porissa saavutetaan uusi yleisöennätys.

Avauspäivän ohjelman aloittivat Peter von Bagh ja Atte Blom pitämällä esitelmän elokuvamusiikista. Musiikkiesitelmä oli merkki tänä vuonna Porin jazz-juhlien yhteyteen kootuista musiikkia koskettelevista tapahtumista.

Ensimmäisen konsertin yhteislyseolla aloitti Nordic Big Band, jossa pohjoismaiset muusikot esiintyivät suurella kokoonpanolla.

Yhteislyseon konserttisarjaa jatkettiin kello 19 Red Mitchell kvartetilla. Samassa tilaisuudessa esiintyi Michael Smith.

Viimeisessä konsertissa esiintyi nimekäs Herbie Hancockin sekstetti.

Kello 22 aloitettiin avauspäivänä jamit kolmessa eri ravintolassa. Esiintyjinä olivat mm. Heikki Sarmannon kvintetti Hacke Björkstenin ja Herbert Katzin sekstetti sekä DDT Jazzband jonka solistina oli Jussi Raittinen.

Ravintoloiden ohella pidettiin suuret jamit Kirjurinluodon kuplahallissa, jossa esiintyi Doke Harjulan sekstetti sekä Ted Curson.

Neljässä paikassa aloitetut jamit olivat osana tänä vuonna kokeiltavaa yritystä järjestää mahdollisimman monipuolisia tilaisuuksia myöhäiseksi yöksi.

Nixon kohtaa Mao Tsetungin

San Clemente (Reuter)

Presidentti Richard Nixonin odotetaan tekevän historiallisen vierailunsa Kiinaan jo paljon ennen ensi vuoden toukokuuta. Valkoisen talon virkailijoiden mukaan matka saattaa tapahtua jo tämän vuoden puolella.

Viranomaisten mukaan puhemies Mao Tsetung ei ole vierailun virallinen isäntä, koska hänellä ei ole mitään virka-asemaa hallituksessa, mutta Valkoinen talo odottaa Nixonin ja Maon tapaavan toisensa. – –

Monien maiden johtajat odottavat presidentti Richard Nixonin tulevan Kiinan matkan olevan toiveita herättävä askel maailman rauhaan ja tasapainoon ja vaikuttavan rauhan mahdollisuuksiin myönteisesti erityisesti Indokiinassa.

Olutmerkin myyminen voi maksaa miljoonan

Uuden olutmerkin markkinoiminen maksaa. Mainosteollisuus houkuttelee janoisia jopa miljoonan markan kampanjoilla, kun merkkiä tehdään tunnetuksi valtakunnallisesti.

Kilpailu on kovaa ja uusia etikettejä syntyy kuin sieniä sateella. On Seitsemää Veljestä, Pubsia, Bockia ja Kosken kohinaa. Maltaita jauhaa Musta hevonenkin.

Sotamuistot vetoavat synkkään suomalaiseen. Döbeln ja Sandels taistelevat paikasta auringossa Hakkapeliitan ja Amiraalin kanssa. Ja neljänkymmenen olutmerkin sekaan tuppautuu yhä uusia.

Helsinki vielä vuosia kuraojansa varassa

Vantaan veden laatu parantuu muutamassa vuodessa huomattavasti. Näin sanoo yksi asiantuntija. Toinen — kemisti — varoittaa tulevaisuuden vaaroista, joita saattaa olla odotettavissa käytettäessä jatkuvasti voimakkaita puhdistustoimia vaativaa raakavettä.

Helsingin on joka tapauksessa tultava vielä vuosia toimeen Vantaan vesistöllä Hiidenvesi mukaanlukien. Tehokkaat piiskat ruoskivat niitä yrityksiä ja yhteisöjä, jotka yhä laskevat jätteensä puhdistamattomina tähän kullanarvoiseen kuraojaan.

Yritetään estää lisääntyvä likaantuminen, jotta viimeiset vuodet ennen jättimäisen Päijänne-tunnelin valmistumista olisivat turvatut. – –

Viranomaisilla on melko tarkat tiedot niistä yrityksistä ja yhdyskunnista, jotka laskevat jätteitään Vantaan vesistöön. Niinikään puhdistamoitten toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti. Asialla on mm. Vantaanjoen vesiensuojeluyhdistys, jonka ääntä väitetään kuultavan, vaikka yhdistyksellä ei ole käytettävissään mitään lainvoimaisia pakkokeinoja.

Yrityksiä piiskaavilla on käytössään ”musta lista” niistä, jotka vielä purkavat jätevetensä ilman mitään käsittelyä Vantaan vesiin.

Suomalainen 17. sijalla kansantulossa

Suomessa oli kansantulo asukasta kohti v 1968 maailman 17:nneksi korkein, ilmenee vastikään valmistuneesta Suomen tilastollisesta vuosikirjasta. Kansantulo oli maassamme 1 342 dollaria asukasta kohti.

Suomen edellä olivat mm. kaikki muut pohjoismaat. Korkein kansantulo oli Kuwaitissa — 3 857 dollaria asukasta kohti. Yhdysvallat jäi vajaat 300 dollaria jälkeen.

Palkkapäivät Käpylässä

Taas tuli tilipäivä pakostakin, sanoi Kyösti Blomerus raveissa. Ja oikeassa hän onkin, rahaa tulee kuin roskaa jos vain sattuu olemaan onnea.

Kiihkein raviurheilun ystäväpiiri kokoontuu Käpylään sateessakin. Ei voi jättää väliin Malakhitin, Lörön, Pölyttimen ja Poika Jonnen seikkailuja.

Paitsi asiantuntijaraatia, mustalaisia, on raveissa muitakin hevoshulluja. Viihteemme kärkimiehiin kuuluva Olli Alho ei mielellään jätä raveja väliin. Kari Franck, Sinikka Sokka ja Ere Kokkonen pelaavat myös pelotta ja nauttivat täysin siemauksin ravien huumasta eli lihapiirakoista, nakkimakkaroista ja broilereista.

Naiset kuuluvat myös kentän laidalle. Mitään erikoista rustinkia ei päälleen tarvitse vetää. Käpylä ei ole Ascot, se on varmaa se. Liina päähän ja saappaat jalkaan, parhaassa tapauksessa voi sievistellä kiikareilla.

Kentän sisäpuolellakin on naisia. Porvoo tuntuu tällä hetkellä olevan tämän jalon urheilun puolesta. Hopean suku viihtyy hyvin raveissa. Nuori ja kaunis Maarit Hopea ajaa itsekin Pomstaa. Kaarina Lahtinen on myös ravinaisia samoin kuin Kirsti Herlinkin. Viimeksimainittu on lähinnä hevosenomistajia.

Televisio Suomessa seitsemänneksi yleisin Euroopassa

Suomi oli vuoden vaihteessa seitsemännellä tilalla televisioiden yleisyydessä Euroopassa. Tämä ilmenee Euroopan Yleisradioliiton julkaisemista tilastoista, joiden mukaan Suomessa oli 22.71 televisiota sataa asukasta, kohti vuoden vaihteessa.

Kärjessä oli Ruotsi, jossa oli 31.04. vastaanotinta sataa asukasta kohti. Toisena oli Iso-Britannia (29.50), kolmantena Tanska (27.55), neljäntenä Saksan liittotasavalta (26.93), viidentenä Gibraltar (25.40) ja kuudentena Hollanti, jossa oli 23.53 vastaanotinta sataa asukasta kohti.

Suomen jälkeen ovat tilastossa Norja, Sveitsi, Tshekkoslovakia, Ranska ja Belgia.



