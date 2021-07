Reykjavikissa sijaitsevan Pohjolan talon tilaisuuksiin on välistä sellainen tungos, että poliisia tarvitaan ruuhkan selvittämisessä. Kesällä on hiljaisempaa, mutta Aallon suunnitteleman rakennuksen kahvila on kautta vuoden islantilaisten suosima kohtaamispaikka.

Reykjavik (Tarja Saarivuori)

Aivan Reykjavikin keskustan tuntumassa, pikkuisen tekolammen rannalla on talo, jonka suunnittelija tunnetaan Islannissa hyvin. Arkkitehti Alvar Aalto on suunnitellut Pohjolan talon ja myös sen kalustuksen.

Valkoiseksi kalkittu rakennus sinipunaisine kattorakennelmineen on hyvässä sovussa maiseman kanssa Reykjavikin yliopiston vieressä.

Pohjolan talo on nyt kolmivuotias. Se on erittäin suosittu varsinkin talvella, jolloin opiskelijat käyvät siellä sekä lukemassa pohjoismaisia lehtiä että opiskelemassa. Talossa on nimittäin työhuoneet ja opetustilat yliopiston suomen, norjan, tanskan ja ruotsin kielen lehtoreille. Täällä he pitävät useimmat oppituntinsa sekä ylioppilaille että yleisölle. – –

Pohjolan talo on erikoisasemassa muihin samanlaisiin taloihin verrattuna, koska isäntämaa Islanti ottaa osaa toimintaan. Tämä helpottaa erilaisten näyttelyjen, seminaarien, esitelmäsarjojen ja taidepäivien järjestelyjä.

Pohjolan talon kahviossa on esillä 35 pohjoismaista sanomalehteä, jotka tulevat lentopostissa Islantiin. Lehdet lähetetään myös pyydettäessä kirjastoille, kouluille ja muille islantilaisille laitoksille. Lisäksi taloon tulee 133 pohjoismaista aikakausilehteä.

Rapuja riitti katseltavaksi

Ravut olivat kauden avajaispäivänä sekä ostajien että myyjien mielestä liian kalliita Helsingissä. Torikauppiailta ne loppuivat hetkessä ja hallissa oli puoleltapäivin vain yhdellä myyjällä 2,30 markkaa maksavia rapuja myynnissä.

Pornoelokuvat vapaaksi

Ns. pornoelokuvat pääsevät pannasta Suomessa. Tämä kuuluu valmisteilla olevan uuden elokuvasensuurilain käytännön antiin. Elokuvien sensuuri lievenee ja laista poistetaan mm. vaatimus ”hyvien tapojen” mukaisuudesta.

Lain luonnoksessa painotetaan elokuvan vaikutusta — ei paljaan pinnan määrää — ja päämääränä on se, ettei katsojan mielenterveys kärsi.

Uudistuksiin kuuluu myös ”lapsilta kielletyn” rajan pudottaminen vuodella.

Irwinille

Eipä vain arvannut Suomen kansa, että ST Pauli ja Reeperbahn vielä tulee tuottamaan esittäjälleen kultaa. Aivan oikein Irwin Goodman saa toisen kultalevynsä lähipäivinä.

— Kun sain ensimmäisen, sanoin ettei tällaista sitten ainakaan kymmeneen vuoteen. Näin huonosti vain kävi, juttelee Irwin, joka vieläkin liikkuu yhdessä kaupunginvaltuutettu Vexi Salmen kanssa.

Poikavekkulit miettivät juuri loppusointuja uuteen levyyn studiolla Pitäjänmäellä.

Tähtiä poissa Suurajoista

Jyväskylä (HS)

Osa kotimaan kirkkaimmista rallitähdistä jättää Jyväskylän 21. suurajot väliin. Timo Mäkisen, Simo Lampisen, Jorma Luseniuksen ja Leo Kinnusen poisjäämisen syyksi arvellaan kustannustason nousua.

Vuoden takainen voittaja Hannu Mikkola ja uudelleen rallireiteille palaava Pauli Toivonen sen sijaan ovat vahvasti kuvassa mukana. Tämän vuoden suurajoihin osallistuu ajajia seitsemästä maasta, yhteensä 120 autokuntaa.

Lapin Kulta avaa myyntikonttorin Pohjois-Ruotsissa

Lapin Kulta Oy avaa myyntikonttorin Pohjois-Ruotsissa oluen markkinointia varten. Konttorin sijaintipaikaksi kaavaillaan Haaparantaa ja se aloittaa toimintansa vuoden 1972 puolella.

Lapin Kulta on myynyt olutta Pohjois-Ruotsiin neljän vuoden ajan. Sen osuus suomalaisen keskioluen viennistä Ruotsiin on ollut viime vuosina noin kolmekymmentä prosenttia.

Naapurivisan jatkoksi syyskuussa Naapurikaupungit

Kotka (HS)

Eestin television ja Mainostelevision yhteistoiminnassa toteuttama Naapurivisa saa jatkokseen Naapurikaupungit-nimisen ohjelman. Ensimmäisinä esiintyvät ystävyyskaupungit Tallinna ja Kotka.

Uusia protesteja jätealuksesta

Lontoo / Dublin Reuter

Sekä Englannin että Irlannin hallitukset esittivät Hollannille virallisen vastalauseen keskiviikkona hollantilaisten aikeista upottaa mereen yli kuusisataa tonnia kemiallisia jätteitä

Aikaisemmin ilmoittivat jo Tanskan ja Norjan hallitukset, etteivät ne tule hyväksymään hollantilaisten aikeita upottaa jätteet Pohjanmereen.

Hollantilaisen Akzo-yhtymän kloorijätteitä kuljettava Stella Maris säiliöalus purjehti alunperin Pohjanmerelle aikoen tyhjentää jätemyrkkyä sisältävät säiliönsä sinne, mutta norjalaisten ja tanskalaisten vastalauseiden johdosta alus suuntasi keskiviikon vastaisena yönä kohti Pohjois-Atlantia.

Toistaiseksi ei tiedetä vaikuttaako Englannin ja Irlannin esittämä vastalause jätelaivan liikkeisiin vai pysyykö alus uudessa suunnitelmassaan tyhjentää jätteet Atlannin syvänteisiin.

Koonnut Jarkko Rahkonen

