Pähkävillin hullun lännen sankarit ovat autiomaassa saaneet seurakseen kaksi kavalaa intiaanityttöä, siviilissä Ewita Wager ja Heli Lehto. Tonto-intiaanina on hämmästyttävästi yhdennäköinen Simo Salminen ja yksinäisenä ratsastajana Vesa-Matti Loiri.

Spede on jälleen filmintekopuuhissa, tänä kesänä villin lännen merkeissä, sillä koko heinäkuun on kolme ratsastajaa seikkaillut Porvoon lähistön sorakuopilla, jotka merkkaavat Amerikan mantereen preerioita ja erämaita.

Pähkävilli hullu länsi on elokuvan nimi ja sen pitäisi ilahduttaa ensi kerran elokuvissa kävijöitä elo–syyskuun vaihteessa.

Elokuvaa tekee vanha tuttu kolmikko, Spede itse, Vesa-Matti Loiri ja Simo Salminen. Työryhmässä ovat mukana mm. kuvaajana Kari Sohlberg, äänittäjänä Pauli Jyrälä, kuvaussihteerinä Elina Katainen ja kaikenkarvaisissa hommissa Jaakko Talaskivi.

Spede ja Loiri ohjaavat yhdessä filminsä, jonka naistähtinä nähdään Pirjo Laitila, Heli Lehto ja Ewita Wager.

Pirjo on liftarityttö, joka eksyy miesten mukaan mutta väärään suuntaan, Ewita ja Heli intiaanityttöjä, koko elokuvan mata hareja, jotka ovat vähällä turmella koko stoorin.

Filmin juoni on tuttu monista lännenkuvista. Speedy Gonzales on roisto, jonka yksinäinen ratsastaja ystävänsä Tonto-intiaanin kanssa vangitsee ja kuljettaa läpi autiomaan vankilaan. Matkaan tulee tietenkin mutkia ja Speedy yrittää kaikkensa paetakseen.

Yksinäinen ratsastaja, Vesku Loiri sanoo olevansa antisankari, joka romuttaa cowboymyytin täydellisesti. Hänen ratsastajansa on deekiksellä ja kolmekymmentä vuotta sankari-ikäänsä jäljessä.

Tonto, jonka nimi on lainattu sarjakuvasta, on intiaani, ainakin yhtä fiksu kuin Yksinäinen ratsastajakin ja käyttelee veistään Simo Salmisen taidolla.

Pärinäkoulu rippilapsille Keimolan radalla

Pärinää, pauketta ja räiskettä on Helsingin pitäjän seurakuntien rippikoululeirillä Keimolassa.

Aamulla, illalla ja oppituntien väliaikoina ajelee kolmetoista poikaa mikroautoilla pitkin Keimolan rataa. Autoja kootaan, korjataan ja puhdistetaan niin innostuneesti, ettei tahdota ehtiä oppitunneille.

”Kyllä tämä on kivaa”, vakuuttavat kaikki pojat ainakin alkajaispäivänä maanantaina. Onnistuneena ja hyvänä ratkaisuna piti mikroautoilun ja rippikoulun yhdistämistä myös Keimolan kerhon puheenjohtaja Gunnar Wendelius.

Rippikoululeiri on autoilua lukuunottamatta täysin tavanomainen. Tosin leirillä ei ole yhtään tyttöä. Mikroautoilu kiinnostaa tyttöjäkin, mutta jotkut leirille pyrkineet olivat liian nuoria ja toiset olivat ehtineet ilmoittautua muille rippikoululeireille.

Kekkosen seurue sai soppakalat Islannissa

Reykjavik (Tarja Saarivuori)

Presidentti Urho Kekkonen on todella osannut ajoittaa Islannin lomansa hienosti, sillä jos maan teollisuusliiton puheenjohtajaan Gunnar Fridrikssoniin on uskomista, aurinko on paistanut kirkkaan siniseltä taivaalta epätavallisen monta päivää peräkkäin.

Grimså, jonka varrella presidentti seurueineen majailee, ei lähistön maatilojen asukkaiden mukaan tavallisina vuosina ole mikään hyvä lohijoki.

Tänä vuonna kuitenkin on Grimsån hyvä vuosi, joki suorastaan kuhisee lohia. Siitä huolimatta monet olivat sitä mieltä, että presidentti olisi pitänyt viedä pohjoisemmaksi, missä ovat suuret lohijoet. – –

Kalaonni ei lomalaisille ole ollut kovin myötäinen tähän mennessä. Sen verran kuitenkin on tullut, että kalasoppa on saatu hankituksi.

Urheilukalastaja Tuomas-Kettunen sanoi nähneensä ainakin kahdensadan lohen hyppivän yhtaikaa joessa.

Kansanmusiikki helähti soimaan Kaustisella

”Vaikka kansanmusiikki on yhä laajenevien piirien säveltaidetta, yksi käyttömusiikin huomattava laji, on sen valtiovallan taholta saama tunnustus ainakin taloudellisen tuen muodossa ollut varsin niukka”, dosentti Erkki Ala-Könni sanoi maanantaina avatessaan Kaustisen kansanmusiikkifestivaalit.

”Päätöksentekijöillä on ollut jatkuvasti taipumus yliarvostaa ns. korkeakulttuuria. Musiikin kohdalla tämä ilmenee käyttömusiikin tarpeiden väheksyntänä, erityisesti sen opetuksen järjestämisen täydellisenä laiminlyöntinä”, Ala-Könni sanoi.

Käyttömusiikin alaan kuuluviksi hän luki kansanmusiikin, sekalaisen ajanvietemusiikin, iskelmät, popin ja jazzin.

Suomalaistytöt palasivat lentokilvasta

Aurinkoisesti hymyillen kipusivat Orvokki Kuortti ja Eira Kuorinka keltavalkoisesta urheilukoneesta Helsingin lentoasemalle maanantaina iltapäivällä. Takana oli kolmen viikon ja usean kymmenen tuhannen kilometrin ansiokas rallilento.

Rouva Kuortti ja hänen kakkosohjaajansa osallistuivat lentokilpaan, joka alkoi Englannista ja suuntautui yli Atlantin ja Kanadan ja päättyi Victoriaan Amerikan länsirannikolla.

Rouva Kuortti on monessa suhteessa ensimmäinen. Hän on ensimmäinen suomalainen naispuolinen lennonopettaja. Hän osallistui ensimmäisenä suomalaisena naisena pitkään Lontoo—Sidney lentoralliin. Ja nyt hän voi viedä tililleen kunnian olla ensimmäinen suomalainen nainen, joka on lentänyt Atlantin yli.

Mainoselokuvia palkittiin

Kaksi suomalaista mainoselokuvaa on saanut kunniakirjan äskettäin Cannesissa päättyneissä filmijuhlissa. Elokuvat ovat Creafilmin ”Tomaatti” ja Filmteam Kotkavuoren ”Pax-strong”.

Mainoselokuvatuottajain liiton mukaan suomalaisen mainoselokuvatuotannon mahdollisuudet ovat yleensäkin lisääntyneet kansainvälisillä markkinoilla. Eri Euroopan maihin lisääntyy mainoselokuvapalveluiden vienti jatkuvasti.

Hipit häipyvät Ibizalta

Hipit ovat aloittaneet viikonvaihteessa laajan poismuuton Välimerellä sijaitsevalta Ibizan saarelta poliisin kanssa sattuneen välikohtauksen seurauksena. Poliisien ja hippien välisissä kahakoissa loukkaantui useita ihmisiä ja 50 pidätettiin.

Poliisi ei halunnut puhua mitään välikohtauksesta, jossa varoituslaukauksia ammuttiin ilmaan ja jossa hippien mukaan kaksi heidän toveriaan haavoittui.

Välikohtaus näytti merkitsevän loppua hippien oleskelulle Ibizassa, missä paikalliset asukkaat ovat äimistyneinä seuranneet nuorten alastomuutta, avointa rakastelua ja huumausaineiden nauttimista.

Välikohtaus tapahtui perjantai-iltana, jolloin Kaliforniasta kotoisin oleva 44-vuotias Robert ”Sokea-Bob” Berge, jolla oli päällään liehuvia viittoja, toisessa kädessään valkoinen keppi ja toisessa risti, johti noin 300 seuraajaansa Santa Eulalia del Rion kylään syntymäpäiväjuhliin. – –

”Näin kun noin 20 nuorta hakattiin järjettömästi", kertoi englantilainen matkailija James Ferguson (29). ”Se oli kauheata katseltavaa. Yksi hipeistä, joka pyrki pakoon kiipeämällä aidan yli, näytti haavoittuneen luodista”, hän sanoi.

Muut silminnäkijät kertoivat poliisin ottaneen kiinni noin 50 poikaa ja tyttöä. Heidät pantiin riviin kylän torille ja kytkettiin toisiinsa käsiraudoilla ennen vankilaan viemistä.

”Meille ei ole koskaan suotu missään rauhaa, mutta mitään tällaista ei ole aikaisemmin tapahtunut”, sanoi pidätykseltä välttynyt 19-vuotias nuorukainen. ”Me häivymme täältä kaikki”, hän sanoi.

Tietojen mukaan myös paikalliset asukkaat olivat yhdessä poliisien kanssa ottamassa kiinni hippejä.

Jarno Saarinen kolmantena MM-pisteissä

Praha (Reuter)

Suomen Jarno Saarinen voitti sunnuntaina ajetun Tshekkoslovakian moottoripyörien Grand Prix-kilvan alle 350-kuutioisten luokassa ja sijoittui sataa kuutiota pienemmässä luokassa kolmanneksi.

Kilpailut ajettiin tihkusateessa ja kilpailijat joutuivat noudattamaan erittäin suurta varovaisuutta.

Alle 350-kuutioisten luokassa joutui ajojen ehdoton ennakkosuosikki Italian Giacomo Agostini keskeyttämään moottorivian vuoksi neljännellä kierroksella. Agostini johti kilpailua moottorivian katkaistessa matkan teon. Jarno Saarinen pääsi ohitse.

Voittonsa ansiosta Saarinen nousi yhteispisteissä kolmannelle sijalle 350-kuutioisten luokassa.

