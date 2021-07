Kaustisen purppuripelimannit, joista tunnetuin ylivoimaisesti on Konsta Jylhä, esiintyvät juhlien aikana niin monta kertaa, etteivät itsekään muista.

Kaustinen (HS)

Konsta Jylhän ensimmäinen juhlakonsertti, johon liput myytiin loppuun jo alkuviikosta, oli Kaustisen kansanmusiikkifestivaalien torstaipäivän suurtapahtuma.

Konsertissa kuultiin pelkästään Konstan omia sävellyksiä, joista puolet olivat uusia. Juhlakonsertti uusitaan perjantaina.

Kansanmusiikkijuhlilla vieraili torstaina myös sisäministeri Eino Uusitalo. Hän sanoi joutuvansa viran puolesta matkustamaan eri puolilla maata siinä määrin, että lomalla on mielellään kotona perheen parissa.

”Tämänkin vaihtoehdon kuitenkin voitti Konsta Jylhän juhlakonsertti, josta en malttanut olla poissa lomastani huolimatta.” – –

Ensimmäinen tangotilaisuus oli Kaustisella omistettu Unto Monoselle. Vaikka Monosen sävelmät eivät ajallisesti olekaan iäkkäitä, ne on jo ehditty omaksua eräänlaiseksi oman aikamme kansanmusiikiksi.

Satumaa, Lapin tango, Syvä kuin meri, Kangastus, Erottamattomat ovat esimerkiksi kaikki Monosen tuotantoa ja vahvistavat varmasti sen haastattelututkimuksen tulosta, jonka mukaan kotimainen tango kuuluu kansamme keskuudessa yhä kaikkein suosituimpiin musiikin lajeihin.

Parhaiden Monosen tangoista onkin sanottu kuvastavan sekä tekijänsä omaleimaisuutta että kansaa, jolle ne on tehty.

Radiossa puhutaan nyt Eestistä Viron sijaan

Radion ohjelmaneuvosto on tietävästi ensimmäisen kerran puutunut kielikysymykseen päättämällä, että vastedes radiossa käytetään nimeä Eesti Viron sijasta.

Ohjelmaneuvosto perusteli päätöksensä mm. sillä, että maan virallinen nimi on Eestin sosialistinen neuvostotasavalta ja eestiläiset itse haluavat itsestään tätä nimeä käyttää. Ohjelmaneuvosto totesi myös että Viro on vain Eestin yksi maakunta ja vanhoista poliittisista perinteistä lähtöisin oleva nimi.

Yksimielisen päätöksensä ohjelmaneuvosto teki 28.6. pitämässään kokouksessa. Suomen kielitoimisto on suositellut maasta käytettäväksi nimeä Viro.

Libya sieppasi ilmasta sudanilaiset johtajat

Englanti vaati torstaina Libyaa vapauttamaan kaksi Sudanin johtajaa, joista toinen on maan uusi presidentti, näiden tultua pidätetyksi kun englantilainen matkustajakone oli pakotettu laskeutumaan Benahaziin Libyaan.

Jyrkkäsanaisessa lausunnossaan apulaisulkoministeri Joseph Godber tuomitsi Libyan toimenpiteen ja sanoi sen merkitsevän ”salaliittoa ja kidnappausta”. Godber sanoi tapahtunutta ”pöyristyttäväksi teoksi”.

Rattijuoppous lisääntyy — vankilat täyttyvät

Rattijuoppous on voimakkaasti lisääntymässä maassamme. Viime vuonna poliisin tietoon tuli 9289 rattijuoppoustapausta, mikä on yli 900 enemmän kuin vuonna -69 ja yli 2 000 tapausta enemmän kuin vuonna 1967. Tänä vuonna rattijuoppoustapausten määrä on kasvanut parilla kymmenellä prosentilla viime vuoteen verrattuna.

Tämä käy ilmi Kriminologisen tutkimuslaitoksen torstaina julkistamasta tutkimuksesta, jonka ovat suorittaneet valtiotieteen kandidaatti Risto Jaakkola ja oikeustieteen kandidaatti Hannu Takala.

Tutkijat ehdottavat, että Suomessa omaksuttaisiin ruotsalainen käytäntö, jonka mukaan tavallisesta rattijuoppoudesta erotettaisiin lievempi, sakolla rangaistava rattijuoppous.

Tutkimuksesta ilmenee, että rattijuoppouden lisääntyminen on voimakkaassa yhteydessä moottoriajoneuvokannan kasvuun, ja jo tällä hetkellä puolet vankiloihin tulevista on tuomittu rattijuoppoudesta.

Tällä perusteella tutkijat ennustavat, että mikäli rangaistuskäytännössä ei tapahdu uudistusta, on ryhdyttävä rakentamaan uusia vankiloita rattijuoppoja varten muutaman vuoden väliajoin.

Pasolini syytteeseen epäisänmaallisuudesta

Italialaista elokuvaohjaajaa Pier Paolo Pasolinia ja viittä muuta henkilöä syytetään Torinossa epäisänmaallisen propagandan levittämisestä armeijan keskuuteen. Heidän väitetään rikkoneen lakia ja kehottaneen sotilaita epäisänmaalliseen toimintaan.

Pasolini, jonka uusinta elokuvaa Decamerone on ylistetty eri puolilla maailmaa, on ollut Torinossa ilmestyvän vallankumouksellisen vasemmistolehden Lotta continua (Jatkuva taistelu) toimittajana.

Asiaa tutkivat viranomaiset syyttävät Pasolinia siitä, että hän on lehdessä julkaissut kirjoituksia, joissa hän kehottaa sotilaita laiminlyömään tehtävänsä armeijassa. Myös muut syytteeseen asetetut henkilöt ovat eri aikoina olleet saman vasemmistolehden toimittajina.

Viranomaisten mukaan Pasolini on kirjoituksissaan nimittänyt armeijaa kapitalismin välineeksi ja taantumuksen voimaksi sekä kuvannut upseerit järjestelmän palvelijoiksi ja vahtikoiriksi.

Kymin säännöstely vei veden järvestä

Lahti (HS)

Nastolan ja Iitin rajalla olevan Kymijoen vesistöön kuuluvan Arrajärven ranta-asukkaat ovat kokeneet ikävän yllätyksen. Järven vedenpinta on heinäkuun aikana laskenut yli puoli metriä.

Laitureita on jäänyt kuivalle maalle ja kaivot, joissa kuivinakin aikoma on ollut vettä, ovat nyt tyhjinä. Tämä on seurausta niistä vedensäännöstelymääräyksistä, joita Kymijoen voimalaitokset noudattavat.

Mankalan ja Vuolenkosken voimalaitosten puhelimet ovat soineet, kun kiukkuiset ranta-asukkaat ovat purkaneet tunteitaan. Voimalaitokset ovat kuitenkin tässä asiassa sijaiskärsijöitä, sillä niitä sitovat tarkat vedenkorkeusmääräykset.

