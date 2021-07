Shakkilauta on rauhoittanut Karhupuiston elämää, sanovat innokkaimmat pelaajat. Maahan istutetun laudan ympärille kerääntyneet unohtavat pullonsa, he kertovat.

Väitteessä voi hyvinkin olla perää, sanoo Kallion poliisi. Puisto on pääkaupungin poliisin kannalta Kallion rauhallisimpia, koska useat pelin katseluun kyllästyneet kaikkoavat kirjaston taakse pieneen puistikkoon.

Pelin lisäksi puiston suosioon vaikuttavat neljä lähettyvillä olevaa yömajaa ja eläkeläisten asuttamat talot.

Lauantaina poliisi joutui jo puoleltapäivin hakemaan kymmenisen rähinöitsijää puistosta.

Pelaajat ovat tyytyväisiä runsaan vuoden käytössä olleeseen shakkiinsa.

Apollo-15 aikoo lyödä entiset ennätykset

Amerikkalainen avaruusalus Apollo-15 lähtee maanantaina 12-päiväiselle kuumatkalle.

Jos kaikki käy suunnitelmien mukaan, ihminen laskeutuu kuuhun neljännen kerran ensi lauantaina.

Apollo-15 on tähänastisista kuulennoista vaativin. Laskeutumispaikka on vaikeampaa maastoa kuin ennen ja kuussa vietetään aikaisempaa pitempi aika. Kuunäytteitä on määrä kerätä enemmän kuin kolmella aikaisemmalla lennolla yhteensä.

Ensimmäisen kerran toivotaan myös, että kuualuksen lähtöä kuusta voitaisiin seurata televisiosta — astronautit jättävät kuuhun kameran tätä varten.

Uutta on myös astronauttien liikkumistapa kuussa: he pystyvät kuuautonsa avulla tekemään entistä pitempiä tutustumismatkoja.

Pankeilla yli 6 000 konttorin verkosto

Suomalainen säästäjä voi hoidella raha-asioitaan pitkälti yli 6 000 pankkikonttorissa. Tiheimmän konttoriverkoston tarjoaa Postipankki, pienimmän liikepankit.

Yleisön säästövaroja oli vuodenvaihteessa keskimäärin 2,5 miljoonaa markkaa yhtä pankkikonttoria kohti.

Tämän vuoden alussa oli Postipankilla lähes 3 000 konttoria eri puolilla maata.

Säästöpankkien toimipaikkaluku nousi 1 266:een ja Osuuspankkien 1 220:een. Liikepankeilla oli 825 konttoria.

Mera-ohjelma luonnon hävittäjänä

Metsätalouden rahoitustoimikunnan (Mera) metsänparannusohjelma pyörii nyt seitsemättä vuottaan. Meneillään on Mera III.

Luonnontutkijan mielestä nämä vuodet ovat merkinneet kohtalokasta luonnon hävittämistä ja muuttamista.

Sen sijaan, että luonnonsuojelu olisi otettu huomioon, ”Mera-ryhmittymä on häärinyt kuin korppiparvi Suomen luonnon haaskalla”, sanoo Valtion luonnonsuojelutoimiston tutkimusassistentti Urpo Häyrinen.

Lapset maalle täysihoitoon

Maatiloja kaupunkilaislasten kesäpaikoiksi ehdottaa sisäministeri Eino Uusitalo (k).

Hänen mielestään kaupungit voisivat tarjota tällaisen vaihtoehdon kesäsiirtoloiden lisäksi.

Uusitalo puhui lauantaina Teuvan maatalousnäyttelyssä.

Näyttelyssä kävi lauantaina 20 000 vierasta ja perjantaina ja lauantaina yhteensä yli 35 000.

Uusitalon mukaan ei ole tutkittu missä määrin kaupunkilaisperheet haluaisivat lähettää lapsiaan täysihoitoon maatiloille kohtuullista korvausta vastaan.

Kaustisella käy vilske

Kaustinen (Vesa Veikkola)

Kun Taalainmaan pelimannien johtaja Knis-Kalle Aronsson myöhään lauantai-illan tantsuissa polkaisi saappaallaan tahtia Kaustisen juhlakentän lankkulavaan, oli taas päivä musiikkijuhlaa takana päin.

Lauantai Kaustisella oli itse asiassa tasainen kuin pannukakku. Suuri kaunis kohokuorinen ja makea pannukakku. Niin tasainen, että korkeaa paikkaa ei löytynyt; oli vain huippuja.

Järjestäjätkään eivät osanneet nimetä kuudennelle juhlapäivälle kohokohtaa. Hymyyn oli kuitenkin syytä, sillä 50 000:n vieraan raja saavutettiin selvästi.

Fischer kohtaa nyt shakin armottomat

Häikäisevästi shakin MM-ehdokkaiden turnauksessa pelannut Yhdysvaltain Robert Fischer on nyt edennyt maailmanmestaruuden tuntumaan.

Edessä on enää yksi kynnys, mutta se on sitä korkeampi: Neuvostoliiton kansallissankarin maineiset huippunimet.

Neuvostoliittolainen maailmanmestari Boris Spasski puolustaa mestaruuttaan ensi vuoden alussa sitä pelaajaa vastaan, joka tulevassa syyskuussa voittaa MM-ehdokkaiden loppuottelun.

Robert Fischer on jo voittamattomasti edennyt tähän kamppailuun.

Toiseksi osapuoleksi tullee juuri Spasskille mestaruutensa menettänyt Tigran Petrosjan, joka välieräottelunsa yhdeksännessä pelissä näytti rautaiset peliotteensa.

N-liittoon maailman suurin ydinvoimala

Maailman suurin atomivoimala rakennetaan Leningradin ulkopuolelle lähelle Laatokkaa. Voimalan rakentaminen aloitetaan kuluvan viisivuotissuunnitelman aikana, joka päättyy vuonna 1975.

Jättilaitoksen tehoksi tulee kaksi miljoonaa kilowattia.

Voimalan läheisyyteen syntyy aivan uusi 50 000 asukkaan teollisuuskaupunki uutistoimisto Tassin mukaan.

Voimalan tarkkaa sijaintipaikkaa ei tiedetä.

Naisella 15 sikiötä

Rooma (UPI)

Lääkärit poistivat leikkauksella 15 sikiötä erään 35-vuotiaan italialaisen naisen kohdusta varhain lauantaina, ilmoitettiin Roomassa. Nainen oli nauttinut lääkkeitä hedelmättömyyden parantamiseksi.

Sairaalan edustajat kertoivat naisen olleen neljännellä raskauskuukaudella. Kaikki sikiöistä, joista 10 oli tyttöä ja viisi poikaa, olivat erittäin hyvinmuodostuneita. Kukin oli noin 150—200 gramman painoinen.

Italialaiset lääketieteen edustajat sanoivat uskovansa, että tapaus on alallaan ennätys.

Eläköön pub!

Nyt se tiedetään. Brittiläinen oluttupa, pub, on merkittävä terapeuttinen tekijä, joka pitää yllä perhesopua.

Perheissä, joissa päällikkö säännöllisin (ilmeisesti kuitenkin kohtuullisin) väliajoin käy iltaoluella kaveriensa kanssa, on vähemmän perheriitoja kuin perheissä, joissa isä kallistelee pelkästään teekuppia.

Omassa luokassaan painiskelevat tietenkin alkoholistit, joita tässä Englannissa tehdyssä tutkimuksessa ei ollut käsitelty.

Asiaa tutkimassa oli Englannin kirkon alainen sosiaalitutkimussäätiö. Kohteena oli 400 lapsiperhettä Cardiffissa, Walesin suuressa satamakaupungissa.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone