Ansaintatarkoituksessa lennettyjen tuntien määrä on ylittänyt reittilentojen tuntimäärän. Osaltaan tähän ovat vaikuttaneet lisääntyneet liike- ja neuvottelulennot. Näiden määrä kasvoi viime vuoden aikana 70 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Helsingin lentoaseman vanhassa matkustajapaviljongissa toimii erityinen liikelentokeskus, jonka kautta kiireiset liikemiehet pääsevät matkaan ennätysajassa.

Joustavien tulli- ja passimuodollisuuksien vuoksi välttyvät liikelennolle lähtijät jonottamasta tavallisten reittimatkustajien kanssa.

Liikemiehiä lennätetään Suomessa tällä hetkellä kahdella suihkukoneella ja lukuisilla 3—8 paikkaisilla potkurikoneilla. Liikelennoista yli 60 prosenttia suuntautuu Suomen ulkopuolelle Pohjoismaihin ja Eurooppaan.

Suurmaakuntien kautta maakuntaitsehallintoon

Maakuntaitsehallinnon toteuttamista neljän—kuuden suurmaakunnan kautta ehdotti kansanedustaja Seppo Westerlund (lib.) keskiviikkona Oulussa.

Westerlundin mielestä suuriin talousalueisiin pohjautuvat suurmaakunnat hidastaisivat muuttoliikettä ja olisivat uusi porras Helsingin ja maaseudun välillä.

Kuntauudistus voitaisiin Westerlundin mukaan toteuttaa asteittain. Ensimmäisessä vaiheessa uudistus koskisi kuntia, jotka vapaaehtoisesti haluavat liittyä toisiinsa. Niistä saatujen kokemusten perusteella ratkaistaisiin liitoksia vastustavien kuntien kohtalo.

Westerlundin mukaan kaikki hallituspuolueet ehkä voivat hyväksyä hänen ajatuksensa kuntauudistuksesta ja maakuntaitsehallinnosta. Tällä hetkellä ei tunnu olevan muitakaan ratkaisumalleja uudistuksiin, joista on tullut hallituksen avaamaton umpisolmu, hän sanoi.

Toinen kivikautinen asuinpaikka löytyi Kaarelasta

Helsingin maalaiskunnan Kaarelan kylästä on löydetty aikaisemmin tuntematon kivikautinen asuinpaikka. Muinaistieteellisen toimikunnan mukaan löytö on osaksi suunnitellulla Martinlaakson rautatielinjalla ja osaksi aluekeskukseksi suunnitellussa maastossa.

Aikaisemmin on ratalinjalta löydetty yksi kivikautinen ja yksi pronssikautinen asuinpaikka. Niitä on tutkittu kesän aikana. Tutkimukset on kustantanut Helsingin kaupunki yhdessä Helsingin maalaiskunnan kanssa, koska tutkimuskohteet sijaitsevat kuntien rajan molemmin puolin.

Onassiksen tytär naimisiin

Kreikkalaisen miljoonikon Aristoteles Onassiksen 20-vuotias tytär Christina Onassis on vihitty salaisesti maanantaina Las Vegasissa 47-vuotiaan losangelesilaisen Joseph Bolkerin kanssa.

Siviilivihkiminen tapahtui lakimiesten toimistossa. Avioliitto on Christinan ensimmäinen ja Bolkerin toinen.

Vihkimistilaisuus kesti vain kolme minuuttia. Pari saapui Lontoosta Los Angelesiin, jossa ystävät järjestivät salaisen vihkimisen ”turvallisuussyistä”.

DDT Suomessakin tupakan höysteenä

DDT:tä on löytynyt suomalaisista savukkeista melkoisesti yli sen rajan, jonka kauppa- ja teollisuusministeriö on vahvistanut esimerkiksi marjojen, hedelmien ja vihannesten korkeimmaksi sallituksi määräksi.

Vihannes- ja hedelmäkilossa saa olla nykyään korkeintaan yksi milligrammaa DDT:tä. Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen elintarviketeollisuuslaboratoriossa tehdyissä kokeissa löydettiin savukkeista jopa 14,9 milligrammaa tätä vaarallista kasvinsuojeluainetta.

Ruotsalaiset ja aiemmin länsi-saksalaiset tutkimukset ovat osoittaneet DDT:tä olevan raakatupakassa. Tutkittaviksi esimerkkitapauksiksi Suomessa oli valittu kolme tällä hetkellä myyntitilastojen mukaan suosituinta savukemerkkiä Marlboro, Colt ja North State filter eli ”punainen Nortti”.

Amerikkalaisissa tutkimuksissa tupakka on jaotettu eri aineryhmiin, joista yhden on havaittu aiheuttavan syöpää.

Parsa tehokasta

Nelivuotias pariisilainen Bruno Marisy nielaisi äitinsä rannekellon. Hätääntyneet vanhemmat kutsuivat lääkärin, joka määräsi äidin syöttämään Brunolle parsaa.

Parsan syönti osoittautui tehokkaaksi, sillä kello kulki sen ansiosta vaivatta pojan suoliston läpi ja tuli ulos normaalia tietä, kertoivat ranskalaiset sanomalehdet. (UPI)

