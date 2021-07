Anssi Mänttäri kyselee kuulumisia Alessio Battilanalta. Pirjo Ahoniemi on suojautunut Itämeren viimoilta poncholla ja Lemmikki Nenonen kääntänyt selkänsä.

Mainosmies tai -nainen on yleensä ihmisen vihollinen. Hänhän panee meidät vastoin tahtoamme peseytymään, syömään, pukeutumaan ja parhaassa tapauksessa juomaankin.

Viime aikoina on kuitenkin uusia tuulia alkanut puhallella tälläkin monimutkaisella alueella. Rehellisyys on alkanut voittaa tilaa ylisanoilta, makeudelta ja mielistelyltä. Mainonnasta tulee avointa, huumoripitoista ja yksinkertaista.

– –

Raili Bode, elokuvaohjaaja ja mainosnainen varpaasta sormenpäihin, on käynyt alansa Mekassa tutustumassa uusimpiin älähdyksiin.

Tämän johdosta kokoontui joukko alan luovia kykyjä yhteiselle purjehdukselle entiselle miinanraivaajalle Finn Birdille tiistaina.

– –

Suuren vaikutuksen Raili Bodeen teki myös Nixon-kynttilä, joka on taatusti palava alusta loppuun asti sekä erilaiset tarrat, joita ihminen voi liimailla itseensä mielialan mukaan.

”Mainos muokkaa ihmistä kuin ihmistä. Siksi sen vastuu on suuri.”

Jos saisimme enemmän hauskoja mainoksia tulisimme kaikki kai sitten hauskemmiksi.

Kuhmon kamarimusiikkileiri soitti, lomaili ja vapautui

Kuhmo (HS)

”Kuhmoon? Mä oon ollut siellä metsästämässä”, ihmetteli Risto Lappalainen, kun Seppo Kimanen pyysi hänet mukaan Kuhmon kamarimusiikkifestivaaliin.

Risto Lappalainen ja 16 muuta taiteilijaa, heidän joukossaan neljä ulkomaalaista huippunimeä, tuli Kuhmoon, soitti, opetti, konsertoi ja valloitti yleisön. Kaksi viikkoa soi kamarimusiikki erämaiden äärellä.

Kuhmoon kokoontuneet nuoret muusikot eivät tunnusta taiteen nollarajan olemassaoloa. Neitseelliselle maaperälle heidät veti rakkaus kamarimusiikkiin, henkilökohtaisen vuorovaikutuksen tarve, vapaus ja lomailu — ilman rahallista korvausta.

Kuhmon kamarimusiikkifestivaali on hyvin monitahoinen idea, jota on vaikea kiteyttää muutamiin sanoihin, totesi tapahtuman suunnittelija, sellisti Seppo Kimanen.

Tapa, jolla Kuhmon leiri on toteutettu, poikkeaa täysin muista kesän aikana järjestetyistä musiikkitapahtumista.

”En halua, että tästä tehdään amerikkalaistyylinen musiikkileiri. Olemme kokoontuneet tänne soittamaan, vapautumaan ja lomailemaan. Täällä annetaan ja saadaan, yksi antaa idean, toinen toisen ja paras valitaan. Tässä on leirin idea”, Kimanen sanoi.

Tarkat ennakkoehdot Turun Ruisrockille

Turku (HS)

Turun Ruisrock järjestetään tänä vuonna toisin kuin edellisellä kerralla. Festivaalit saanevat käyttöönsä koko Saaronniemen leirintä- ja uimaranta-alueen. Ruissalon kansanpuistoon on tarkoitus perustaa matkailijoille tilapäinen leirintäalue.

Ruisrock aiheuttaa päänvaivaa muillekin kuin järjestelijöille. Poliisi haluaa järjestyksen säilyvän ja kovaääniskuulutusten olevan asiallisia, kieltää myymästä virvoitusjuomia lasipulloissa ja vaatii ambulanssipäivystystä ja pidätystiloja.

Kiinteistö- ja rakennuslautakunta miettii, kuka saa alueen leirintämaksut ja kuka vastaa puhdistuksesta.

Asemakaavaosasto taas on sitä mieltä, että koko Ruissalo on sopimaton paikka ja ehdottaa festivaalien pitämistä muualla.

Varsinais-Suomen Matkailu Oy, joka omistaa kongressihotelli Ruissalon, on ottanut kielteisen kannan leirintäalueen luovuttamiseen.

Kirkko ja valtio

”Valtiokirkko” on jo käsitteenä ristiriitainen.

Voidakseen julistaa sanomaansa kirkon tulisi olla itsenäinen, maallisista tekijöistä riippumaton. Ja valtion taas olisi oltava uskonnollisesti sitoutumaton kyetäkseen myös käytännössä takaamaan yksilön perusoikeuksiin kuuluvan uskonnonvapauden.

Juuri nämä asiat — kirkon itsenäisyys ja valtion uskonnollinen sitoutumattomuus — ovat päätavoitteina ohjelmaluonnoksessa, jonka Sdp:n asettama erityinen työryhmä on antanut julkisuuteen.

– –

Suomessa kirkko ja valtio ovat olleet eräänlaisessa järkiavioliitossa niin pitkään, että ero synnyttää monenlaisia käytännön ongelmia.

Kehityksen suunta on kuitenkin selvä, eikä asian periaatteellisesta puolesta kannata enää juuri kiistellä. Valtiokirkkojärjestelmää on vaikea perustella teologisin ja uskonnollisin perustein.

Tämän vanhentuneen järjestelmän säilyttämistä tuntuvat edellyttävän lähinnä vain historiallinen jatkuvuuden laki sekä kirkon taloudelliset edut.

Tällaisiin perusteisiin takertuminen tuskin on kirkon itsensäkään kannalta viisasta.

Musta elää 6 vuotta valkoista vähemmän

Detroit (New York Times)

Yhdysvaltain neekerien kansalaisoikeusjärjestö National Urban League julkisti tämän viikon alussa tutkimuksensa mustan väestönosan perhe-elämästä.

Tulokset ovat täydessä ristiriidassa yleisen käsityksen kanssa, jonka mukaan mustat perheet ovat äitikeskeisiä, hajanaisia ja vihamielisiä yhteydenpidolle valkoisten kanssa.

Tutkimus pyrkii tuomaan esiin ennen kaikkea mustien perheiden hyvät puolet toisin kuin useimmat tähänastiset selonteot.

– –

Terveyshuollon tila on sellainen, että mustien odotettavissa oleva elinikä on kuusi vuotta valkoisia lyhyempi.

Tilastossa on kuitenkin merkkejä myös myönteisestä kehityksestä. Vaikka mustien työttömyys on yhä vakava, se ensi kertaa sitten 50-luvun alun on alle kaksinkertainen keskimääräiseen työttömyyteen verrattuna.

NL pysäyttänyt juutalaisten maastamuuton

Lontoo (Los Angeles Times)

Neuvostoliitto on yllättäen pysäyttänyt juutalaisten muuttoliikkeen Neuvostoliitosta Israeliin, kertoivat asiantuntevat lähteet Lontoossa. Maastamuutto päättyi ilmeisesti neljä viikkoa sitten, ja se merkitsee huomattavaa muutosta Moskovan viime kuukausina harjoittamaan politiikkaan.

Maaliskuusta kesäkuuhun saakka Neuvostoliiton viranomaiset sallivat huomattavan määrän juutalaisia lähteä maasta. Keskimäärin juutalaisia lähti kuukaudessa noin tuhat tämän kauden aikana.

Maastamuutto saavutti huippukohtansa kesäkuussa, jolloin noin 1 600 juutalaiselle myönnettiin maastamuuttolupa.

Mutta muutto on nyt ainakin toistaiseksi ohi.

– –

Maastamuuton lopettaminen tuli melkein yhtä äkkiä ja odottamatta kuin Kremlin viime maaliskuussa tekemä päätös sallia huomattavan määrän juutalaisia lähteä maasta.

Moskovassa ei ole koskaan selitetty tätä virallisesti.

Valta ja inhimillisyys

Sudanin presidentti Jaafar al-Nimeiri on kertonut, että vallankaappaajat kohtelivat häntä epäinhimillisesti ja raakalaismaisesti.

Hän joutui seisomaan auringossa ja pitämään käsiään ylhäällä toista tuntia, häntä kuljetettiin kuumassa autossa, eikä aterioitakaan tarjoiltu säännöllisesti.

Näin siis valittelee mies, joka takaisin valtaan päästyään on estottomasti antanut teloittaa poliittisia vastustajiaan, sotilaita ampumalla ja siviilejä hirttämällä.

Valta muuttaa kaiken suhteelliseksi. Inhimillisyydenkin.

Pandakarhujen kauppasaarto kumoutumassa

New York (New York Times)

Lähes kaikki Yhdysvaltojen suurimmat eläintarhat ovat aloittaneet kilpailun kiinalaisista jättiläispandakarhuista.

Tämä on seurausta hiljattain tapahtuneesta Kiinan kanssa käytävää kauppaa koskevien rajoitusten lieventämisestä.

Eläintarhojen johtajat ovat ottaneet yhteyttä Kiinan viranomaisiin kirjeitse ja sähkeitse saadakseen omaan tarhaansa harvinaisen eläimen.

Jättiläispandat elävät bambumetsissä Kiinan lounaisosissa ja Tiibetissä.

– –

Erään eläinkauppiaan mukaan on mahdollista, että Kiina lahjoittaa jättiläispandan Yhdysvalloille presidentti Richard Nixonin tulevan Kiinan matkan yhteydessä.

”Mikä loistava propagandatemppu”, totesi eläinkauppias.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone