Imatran Moottorikerho on valinnut Imatran MM-ajojen kisatytöiksi Kati Mansikan ja Anita Nemlanderin. Molemmat ovat soreita imatralaisneitoja.

Kisatyttöjen pääasiallisena tehtävänä on toimia opastustehtävissä ja toimia tarvittaessa tulkkeina. Molemmat puhuvat kotimaisten kielten lisäksi myös saksaa ja englantia. He liikkuvat mahdollisimman paljon Imatra-viikon eri tilaisuuksissa.

Asunaan heillä on muodin sanelemat mikrot, hapsulliset nahkaliivit ja pitkävartiset saappaat. Asusteensa ovat kisatytöt saaneet lahjoituksena eräältä paikkakunnan osuusliikkeeltä.

Apollo siirtyi kuuta kiertämään

Apollo 15 -kuualus siirtyi torstai-iltana kuuta kiertävälle radalle käyttäen ohjauksessaan uutta, ennen kokeilematonta ohjausmenetelmää, joka edellytti osittaista käsiohjausta moottoreiden pikakäytön aikana.

Astronautit David Scott, James Irwin ja Alfred Worden suorittivat vaikeaksi arvioidun toimenpiteen juuri, kun avaruusalus siirtyi kuun pimeälle puolelle ja katkaisi radioyhteytensä maahan.

Radiohiljaisuus kesti kaikkiaan kaksikymmentäneljä minuuttia ja sen jälkeen Houstonin avaruuskeskuksesta ilmoitettiin, että Apollo 15:n siirtyminen kuuta kiertävälle radalle ja sitä edeltänyt moottoreiden lyhyt käyttö olivat sujuneet erinomaisesti.

”Ihmisen olisi osattava nauttia arkipäivästä”

”Ei ihmisen iällä tarvitse olla mitään merkitystä. En totta vieköön tunne täyttäväni viittäkymmentä vuottani. Kuitenkin olen mieluummin 50-vuotias, sillä nuorena olo on hirveää. Ei tiedä elämästä mitään. Ei tämä aina pidä tietenkään paikkaansa; minullakin on eräs 17-vuotias ystävä, joka ei ole 17-vuotias, minun mielestäni.”

Suomen Kansallisteatterin näyttelijä Tarmo Manni, joka puolitoista vuotta sitten vietti 25-vuotistaiteilijajuhlaansa, ei tunne kuuluvansa eliittitaiteen edustajiin. Hänen mielestään teatterin tulisi olla kaiken kansan teatteria.

”Minä en kuitenkaan voi mitään sille, että minulla on lusikan verran kypsää paskaa mahassa — kulttuuri-ihmisellä sitä ei saa olla, vaan sen pitää heti muuttua pyhäksi hengeksi.”

”Minkä tähden ihmiset purnaavat kaikesta, jopa ilmoistakin, joihin on totuttava kuten vuorokaudenajan vaihteluun. Olisi osattava nauttia kaikesta. Kun vaihdan kenkiini uudet kengännauhat, se muuttaa koko elämäni. Minua ihmetyttää, etteivät muut huomaa sitä. Kävelenkin silloin ihan eri tavalla. Minusta arkipäivässä on todellinen juhla.”

”Minä en usko jumalaan, sillä tästä hetkestäkin löytyy jumalia. Kun alkoholismi on seurausta jostakin, samoin uskovaisuus on jostain todellisuudesta pakenemista. Näin kai se on. Minun totuuteni ei kuitenkaan ole yleispätevä. Sovellan sitä vain itseeni.”

Yhteissaunomisia leirillä Suomessa

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Alaston totuus Hampurin nuorten miesten kristillisen yhdistyksen kesälomamatkasta Suomeen järkyttää parhaillaan niitä länsisaksalaisia, joiden käsityksen mukaan lähimmäisenrakkaus ei merkitse vapaata rakkautta.

Äänekäs kohu sai alkunsa siitä, että Hampurin NMKY:n edustusto hyväksyi suurella enemmistöllä sukupuolikasvatusta koskevat ohjeet, joiden mukaan yhdistyksen jäsenet ja heidän tyttöystävänsä voivat keskenään seurustella yhtä vapaasti kuin vähemmän kristillinen nuoriso.

Ohjeiden mukaan Suomeen matkustavat nuoret saivat luvan käydä saunassa yhdessä, uida alasti ja nukkua yhteisissä makuuhuoneissa.

Matkajohtajien ei myöskään pitäisi yrittää estää nuorten NMKY-laisten sukupuolielämää.

Viikkolehti ”Stern” julkisti uusimmassa numerossaan jopa kuviakin siitä, kun Hampurin NMKY:n kesäretkelle osallistuneet nuoret miehet ja naiset saunovat ja uivat yhdessä kaikista luonnollisimmassa asussa Kärkölän leirillä.

Hampurin NMKY joutui käytösohjeidensa vuoksi vaikeuksiin valtakunnallisen liiton johdon kanssa, joka peruutti kaiken taloudellisen tuen hampurilaisilta.

Kolmannes mustalaisista ei osaa lukea

Ilmaisen täydennysopetuksen järjestämistä noin 1 600:lle mustalaiselle ehdottaa mustalaisten koulutustoimikunta.

Tärkeimmät aikuiskoulutuksen muodot ovat toimikunnan mukaan luku- ja kirjoitustaidon kurssit, työkykyisten ja -ikäisten työelämään valmentavat kurssit ja puutteellisen peruskoulutuksen täydentäminen.

Mustalaisten koulutustoimikunta jätti mietintönsä torstaina opetusministeriölle.

Toimikunta pitää tärkeänä, että samalla kun mustalaiset perehdytetään yleiskulttuuriin, heille annetaan mahdollisuus tutustua omaan vähemmistökulttuuriinsa, sen asemaan ja oikeutukseen nyky-yhteiskunnassa.

Lähes kolmasosa aikuisista mustalaisista on vielä lukutaidottomia, vaikka oppivelvollisuuslaki on Suomessa ollut voimassa noin 50 vuotta.

Lucy Show

Jos Heikki ja Kaija on meikäläinen ohjelmaveteraani, niin ei tarvitse Lucille Ballinkaan hävetä show’nsa ikävuosia.

Kansainvälinen menestys on jatkunut melkein ikuisuuden ja päätähtikin on ehtinyt varttua kukoistavasta neitosesta kukoistavaksi rouvaksi.

Minusta Lucille Ball tosiaankin on kukoistava tv-tähti.

Olen pitänyt hänen ohjelmistaan ties kuinka kauan ja vaikka ohjelman käsikirjoitukset eivät nykyisin aina ole priimatavaraa tai edes lähellä sitä, jaksaa tämä käheällä äänellään seksikkäästi raakkuva valkoverikkö aina vain vetää pisteet kotiin tv-puolituntisestaan.

Eniten ihailen Lucy Shown ammattitaitoa, toisin sanoen sen nimihenkilön ammattitaitoa. Tylsinkin puujalkavitsi saa hänen replikoinnistaan ja ilmeistään eloa ja kauhukseen katsoja huomaa ulvovansa miljoonaan kertaan heitetylle huulelle tai kuoliaaksi nauretulle tilanteelle.

Enemmistö kannattaa EEC:tä Englannissa

Lontoo (Reuter)

Uuden mielipidetutkimuksen mukaan suurin osa englantilaisista on ensimmäistä kertaa sitä mieltä, että maan tulisi liittyä Euroopan talousyhteisöön EEC:hen.

Tutkimuksen mukaan neljäkymmentäviisi prosenttia englantilaisista on selvästi EEC:hen liittymisen kannalla, neljäkymmentäyksi prosenttia liittymistä vastaan ja neljätoista prosenttia tutkimukseen osallistuneista ei osannut lausua mielipidettään.

Havaijilla ylijäämämiehiä

Havaijilla on osavaltion viranomaisten v. 1970 koskevan tilaston mukaan 24 564 ”ylijäämämiestä”, ts. naimattomien miesten lukumäärä ylitti tällä luvulla vapaana olevien naisten määrän. (UPI).

