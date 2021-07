Astronauttien David Scottin ja James Irwinin on määrä kierrellä kuussa kuuautolla yhteensä kymmeniä kilometrejä. Maassa olevalla televisioyleisöllä on tilaisuus seurata tällä tutkimusmatkalla mukana auton edessä olevan televisiokameran välityksellä. Kuuauton kehittäminen vei puolitoista vuotta ja maksoi 150 miljoonaa markkaa. Sähköllä käyvä ja siten saasteeton auto painaa maassa 200 kiloa ja kuussa 40 kiloa. Scott (oik.) ja Irwin kokeilivat ennen lentoa kuuautonsa kaksoiskappaleella kalifornialaisessa maastossa.

Apollo 15:n astronauttien David Scottin ja James Irwinin kolmipäiväinen ohjelma kuussa on tähän asti laajin, vaikka se periaatteessa noudattaa aikaisempien kuussa käyntien linjaa.

Se tarjoaa myös maassa olevalle televisioyleisölle ennennäkemätöntä ohjelmaa.

Scottin ja Irwinin on määrä ajella erikoiskuuautollaan kymmenen kilometrin säteellä kuualuksestaan Haukasta ja kerätä kiviä ja tutkia karua ja rosoista maastoa laskeutumispaikkansa ympärillä.

Auton nokassa oleva kamera lähettää kuvia koko ajan maahan.

Lentohistorian pahin onnettomuus Japanissa

Tokio (AP)

Historian tuhoisin lento-onnettomuus tapahtui Japanissa perjantaina 7.05 Suomen aikaan.

162 ihmistä sai surmansa kansallisen lentoyhtiön koneen ja armeijan suihkukoneen törmättyä ilmassa.

All Nippon Airways -lentoyhtiön Boeing 727 oli palaamassa Sapporosta Tokioon. Siinä oli matkustajia 155 ja 7 hengen miehistö.

125 koneen matkustajista kuului toisen maailmansodan aikana surmansa saaneiden omaisten yhdistykseen.

Tupakoijat hyljeksivät uusia savukemerkkejä

Uusien savukemerkkien on erittäin vaikeaa päästä suomalaisten suosioon.

Kymmenestä uudesta merkistä saattaa kaksi tai kolme jäädä eloon edes muutamaksi vuodeksi, vaikka tuotteiden markkinoille laskua edeltää tarkka tutkimus, kertoi markkinointipäällikkö Jorma Haarni Suomen Tupakka Oy:stä.

Viime vuonna oli eniten myyty savukemerkki Colt, joka ohitti North State filterin.

Kymmenen suosituinta savukemerkkiä v. 1970:

1. Colt

2. North State filter

3. Marlboro

4. Smart

5. Klubi 77

6. Boston filter

7. Gold Dollar

8. Virginia

9. Partner

10. North State

Hanasaaren hiilivarasto räjäytettiin

Kaasulaitoksen vanha Hanasaaren hiilivarasto rojautettiin kyljelleen räjäyttämällä klo 15 jälkeen Helsingissä. Räjäytys sujui suunnitelmien mukaan eikä aiheuttanut vahinkoja. Paikalle rakennetaan uusi voimalaitos.

Bunkkerimaisen hiilivaraston pohjakerrokseen oli porattu 450 latausreikää. Betonisen rakennuksen kaatamiseen käytettiin parisen sataa kiloa dynamiittia. Varasto oli noin nelikerroksisen talon korkuinen.

Räjäyttäminen ei aiheuttanut elämänmenoon Hanasaaressa juuri muuta muutosta kuin Parrukadun sulkemisen liikenteeltä parin minuutin ajaksi.

Miten vain haluamme

Euroopasta ja muualta todellisen sivistyksen piiristä tulleet matkailijat väittävät, että olemme muodissa monta vuotta jäljessä. Toisin sanoen: täällä seurataan vielä muotia, vaikka muualla on nämä puuhat jo jätetty yli vuosi sitten.

Tämä väite on väärä. Ei tarvitse kuin ottaa muutama askel pääkaupungin hikisillä kaduilla, kun huomaa että Luojan kiitos, muotia ei seurata. Katukuva on kaamea, siitä voimme olla varmat.

Torilla maleksii siniseen armeijamalliseen denimpaitaan pukeutunut pariskunta. He näyttävät niin välinpitämättömiltä ulkonäkönsä suhteen, että he eivät voi olla suomalaisia. Ja aivan oikein. Kaliforniasta, Los Angelesista eli ystävien kesken vain Losista, ovat asianajaja Dick Kaplan ja puolisonsa Barbara.

”Emme me välitä muodista kuin joskus. Muuten, nämä kuteet ovat nyt korkeinta huutoa USA:ssa!”, innokkaasti kuvaava Dick selittää.

– –

Muotia on myös pitää tummaa pukua ilman minkäänlaista aluspaitaa, riemunkirjavat solmiot myös näkyvät katukuvassa hassuina väritäplinä. Rohkein mies kulkee ilman paitaa, mutta siihen ei taas tarvita lainkaan vatsaa.

Pieni iso mies

Arthur Pennin Little Big Man on viikon odotetuin ja ehdottomin elokuva.

Se on samalla kertaa loistelias spektaakkeli intiaanien asemasta amerikkalaisten vallatessa maan punaisilta veljiltään ja vavahduttava kuvaus omaa paikkaansa yhteiskunnassa etsivästä yksilöstä.

Pennin elokuvien ihminen on etsinyt omaa itseään, omaa persoonallisuuttaan ja omaa paikkaansa yhteiskunnassa — sitä löytämättä ja valinnut paon todellisuudesta. Näin myös Pennin Little Big Manissa.

– –

Little Big Man on monitasoinen ja moniulotteinen filmi.

Arthur Penn on onnistunut hiuksenhienosti sovittamaan yhteen komedian ja traagisten sävyjen ulottuvuudet. Juuri, kun hän on vienyt kohtauksen synkät ja pessimistiset sävyt äärimmilleen, filmi hyppää mitä herkullisimpaan komiikkaan. Little Big Man onkin kaikesta traagisuudestaan huolimatta erinomaisen hauska elokuva.

Suuri kunnia siitä lankeaa Dustin Hoffmanille, jonka osasuoritus lienee loistavimpia, mitä valkokankaalla on aikoihin nähty.

USA siirtymässä metrijärjestelmään

Washington (New York Times)

Yhdysvaltain kauppaministeri Maurice Stans ehdotti torstaina kongressin hyväksyttäväksi laajan ohjelman, joka muuttaa Yhdysvaltain naulojen ja tuumien mittajärjestelmän grammoihin ja metreihin perustuvaksi.

Ehdotus metrijärjestelmään siirtymisestä herätti kongressissa ainakin yhtä paljon hämmennystä kuin ensimmäinen vastaava ehdotus 150 vuotta sitten. Vuonna 1821 ehdotettiin kongressille ”uuden ranskalaisen paino- ja mittausjärjestelmän hyväksymistä olennaisilta osiltaan”.

Stans ehdotti asteittaista muutosta, jonka olisi määrä tapahtua noin kymmenessä vuodessa. Päätarkoitus on parantaa Yhdysvaltain kilpailuasemaa maailmankaupassa.

Tukholma on mansikkapaikka

Tiedättekö, millä kaupungilla on mansikansyönnin epävirallinen maailmanennätys? Se on tukholmalaisilla, jotka popsivat kesän mittaan tuota herkkua uskomattomat määrät.

Suuri elintarvikealan myymäläketju ilmoitti myyvänsä 120 000 litraa mansikoita päivässä pelkästään tukholmalaisille.

Vertailun vuoksi mainittakoon, että vastaava huippuluku vadelmien kohdalla on vaatimattomat 1 000 l päivässä.

