HS esittelee: Simca 1100 Special

Simca 1100 oli viimeisenä 50 myydyimmän auton listalla viime vuonna. Special-muunnos uskoakseni nousee korkeammalle, sillä järkevähköön hintaan se tarjoaa varsin paljon.

Tällä hetkellä Simca 1100 Specialista pyydetään 2-ovisena 16 600 markkaa plus pakolliset 15 prosenttia. Hinnan nousu on kuitenkin odotettavissa vielä tämän vuoden aikana.

Simca 1100 Special on erittäin sopiva auto niille, jotka nauttivat ajamisesta ja kanssa-autoilijoiden kiusaamisesta. Ajo-ominaisuuksia on nimittäin vaikka muille jakaa ja tervehenkinen moottori kuljettaa vaatimattoman näköistä peltikuorta uskomattoman ripeästi.

Joka pitää autoa vain kuljetusvälineenä paikasta toiseen, älköön vaivautuko ostamaan Simcaa.

Kyllä se palvelee siinä missä muutkin autot, mutta se vaatii ajajaltaan ylimääräistä työskentelyä täyttääkseen tehtävänsä halukkaasti.

Simca on ajajan auto. Oikeassa käsittelyssä se näyttää parhaat puolensa: hyvän kiihtyvyyden, erinomaisen kaarrekäyttäytymisen, hyvän hidastuvuuden ja rämäkän matkanopeuden.

Ensimmäinen kuuajelu vajaatehoisella autolla

Houston (Reuter)

Apollo 15 -astronautit David Scott ja James Irwin ajelivat lauantaina kuun pinnalla ensimmäisellä ihmisen ajamalla kuuautolla noin kahdeksan kilometrin tuntivauhdilla kohti Hadleyn rotkoa ensimmäiselle kolmesta tämänkertaisen Apollo-lennon tutkimusretkestä.

Retki alkoi osittain epäkunnossa olevalla kuuautolla, sillä sen toinen etupyörä ei kääntynyt, mutta lennonjohto käski heidän jatkaa matkaa takapyörien ohjauksen avulla.

Apollo 15 -lennon johtaja Scott astui Haukka-aluksesta kuun pinnalle kello 15.29 Suomen aikaa lauantaina.

Ympäristönsuojeluopetus saatava ideologiseksi

Ympäristönsuojeluopetukselle on annettava tähän mennessä esitettyä paljon selkeämpi ja voimakkaampi ideologinen korostus. Tätä esittää Enemmistö ry valtioneuvoston kansliaan jättämässään lausunnossa.

Opetuksen eri vaiheissa on Enemmistö ry:n mielestä tuotava selvästi esiin se perusnäkökohta, että keskeisenä syynä ihmisten elinympäristön jatkuvaan heikkenemiseen on herkeämätön pyrkimys aineellisen elintason nostamiseen.

Tämä johtaa lausunnon allekirjoittajien mukaan luonnonvarojen liikakäyttöön sekä elinympäristömme köyhtymiseen ja saastumiseen.

Tämän näkökohdan esiintuominen saattaa Enemmistö ry:n mukaan johtaa ristiriitaan esim. sen opetuksen kanssa, jota ihmisille nykyisin kansantaloustieteessä annetaan.

Koskis-rock aloitti laimean vaimeasti

Koski TL. (Raimo Möysä)

Lähes 4 000 nuorta kuulijaa osallistui lauantaina Kosken nuorisoseuran järjestämään Koskis-rockiin. Hevonlinnan järven rannalla ja osittain järvelläkin järjestetty rock-juhla kuului osana nuorisoseuran järjestämään Varsinais-Suomen maakuntajuhlaan.

Koskis-rockissa esiintyi kaikkiaan 13 kotimaista yhtyettä. Lisäksi mukana olivat englantilainen Third World War ja puolalainen naisyhtye Hexen Combo. Musiikillisesti Koskis-rock ei yltänyt läheskään nimeään vastaavan monopoliyhtymän tuotteen tasolle. Koko touhu maistui ennemminkin laimentuneelta keskioluelta.

Koskis-rockin alkupuolen musiikillisesti parhaista hetkistä vastasi Wigwam. Tapansa mukaan yhtyeen soitto oli huolellista ja hyvin hiottua.

Sama koski uudelleen syntynyttä Matthews-yhtyettä, jonka esitykset olivat siistejä ja hallittuja.

Porilaisnuorten alkoholinkäyttö lähes kolminkertaistunut

Pori (HS)

Nuorten alkoholinkäyttäjien määrä on viiden viimeisen vuoden aikana Porissa lähes kolminkertaistunut.

Syynä tähän pidetään teollistumista ja kaupungistumista.

Myös keskioluella uskotaan olevan oma vaikutuksensa alkoholinkäyttäjien määrän lisääntymiseen.

Purku uhkaa viimeistä kapeaa rautatietä

Forssa (HS)

Suomen viimeistä vielä käytössä olevaa kapearaiteista rautatietä uhkaa purkutuomio. Rata on Humppilan ja Forssan välillä. Radan pituus on 22 kilometriä ja raiteiden leveys vain 75 senttiä.

Jos rata rakennettaisiin normaalilevyiseksi, kustannukset olisivat 8—10 mmk. Jotta radan uusiminen kannattaisi, pitäisi Forssan ja Humppilan välisen tavaraliikenteen kasvaa nykyisestään ainakin viisinkertaiseksi.

Tähän ei ole kuitenkaan suuria toiveita, sillä radan pääasialliset käyttäjät, Fiskarsin Jokioisten tehdas sekä Oy Finlayson-Forssa Ab:n tehtaat kuljettavat tuotteensa suurimmaksi osaksi autoilla.

Salama-laivan kohtalo ratkaistaan syksyllä

Savonlinna (HS)

Kesäkuussa Saimaan pohjasta nostetusta Salama-laivasta tehdään museolaiva tai se joutuu romutettavaksi. Enso-Gutzeitin laivastopäällikkö, tri Yrjö Roitto kertoi laivan kohtalosta päätettävän syksyllä, kun yhtiön hallintoneuvosto kokoontuu.

Salama upposi Saimaaseen yli 70 vuotta sitten. Sekä laiva että sen lasti olivat säilyneet varsin hyvin.

Laiva on edelleen todiste sadan vuoden takaisesta hienosta peltisepän työstä. Se on rakennettu niittaamalla, mutta niitit on piilotettu niin hyvin, että sitä voisi luulla hitsaamalla valmistetuksi.

Lastista oli säilynyt mm. kokonainen posliiniastiasto, useita pulloja samppanjaa ja konjakkia sekä lähes vahingoittumattomia rukiinjyviä.

Lahden uusi suurmäki

Lahti (HS)

Salpausselän harjun korkeimpien puiden latvojen yläpuolelle kohoaa Lahden urheilu- ja vapaa-ajan keskuksen suuren hyppyrimäen vauhdinottotorni. Hyppyri, josta mäenlaskijan ilmalennon rata alkaa, on jo sekin Salpausselän puiden latvojen tasalla.

Kun valtavia betonipaasia hetken katselee, on urheilumieskin valmis uhraamaan ajatuksen niille lahtelaisille veronmaksajille, jotka katkerina vertaavat tätä lähes kuuden miljoonan markan hyppyrimäkeä Egyptin faaraoiden muistomerkkiin.

Yksistään suurmäki maksaa valmiina lähes kuusi miljoonaa markkaa ja koko urheilu- ja vapaa-ajankeskus runsaat 20 miljoonaa markkaa.

Yleisurheilussa 19 suomalaista euroopanmestaria

Yhdeksäntoista kultamitalia aiemmista yhdeksästä yleisurheilun euroopanmestaruuskilpailuista on suomalaisilla urheilijoilla puolustettavanaan Helsingissä elokuun EM-kisoissa.

Mestareita on kuusitoista, sillä kolme heistä on kiivennyt korkeimmalle pallille kahdesti.

Viimeisin kultamitali on vuodelta 1962. Hopeamitaleita on niinikään 19, ja pronssia on tullut 22 kertaa.

Mick Jagger isäksi

Rolling Stones -yhtyeen johtaja Mick Jagger vahvisti perjantaina Lontoossa tiedon, jota on epäilty jo jonkin aikaa. Hänestä tulee isä.

Ranskasta Lontooseen saapunut rock-tähti ilmoitti 23-vuotiaan vaimonsa Biancan olevan raskaana. ”Hän on raskaana. Muuta sanottavaa minulla ei ole”, Jagger, 27, sanoi.

Jagger ja nicaragualaissyntyinen Bianca vihittiin St. Tropezissa toukokuussa. (UPI)

Koonnut Kari Lankinen

