Nuorinta työnnetään tyvestä puuhun Kaupunginteatterin uutta työkautta aloitettaessa. Markku Salonen (vas.) on vastakuoriutunut Teatterikoulusta Kaupunginteatterin uusien kasvojen joukkoon, työntäjänä on Tampereelta muuttanut vanha tekijä Pekka Laiho ja sivustatukena vierailijasta vakinaiseksi näyttelijäksi muuttanut Tarja Markus.

Helsingin Kaupunginteatteriin pääsee tuttuun tapaan jo elokuun ensimmäisellä viikolla.

Viime kaudelta periytyvä ohjelmisto alkaa pyöriä molemmilla näyttämöillä perjantaista 5. elokuuta alkaen. Ensimmäisinä palaavat nähtäviksi Zorbas ja Kymmenen askelta kuun pinnalla.

Ensimmäiset ensi-illat ovat syyskuun alussa Helsingin juhlaviikkojen aikana, jolloin Kaupunginteatteri ottaa ulkomaisena vieraanaan vastaan Itä-Berliinin Volksbühne-teatterin.

Uuden työkauden avajaisissa maanantaina teatterinjohtajat Timo Tiusanen ja Eugen Terttula toivottivat entiseen joukkoon tervetulleiksi monia uusia tuttuja, mm. kapellimestariksi palaavan Ilkka Kuusiston, syysmusicalissa vierailevan Vesa-Matti Loirin ja Tampereelta siirtyneen Pekka Laihon.

Beatlejakin taas lavalla

George Harrison ja Ringo Starr — beatleja siis — ovat pitkästä aikaa esiintyneet julkisuudessa.

George ja Ringo soittelivat yhdessä muiden kuuluisuuksien, mm. Bob Dylanin ja intialaisen Ravi Shankarin kanssa New Yorkissa konsertissa, jonka tulot menivät Pakistanin pakolaisten hyväksi.

Kaikki 20.000 Madison Square Gardenin paikkaa oli myyty kahteen näytökseen.

George Harrison esiintyi nyt ensimmäisen kerran neljään vuoteen ja keräsi runsaasti väliaplodejakin esittäessään useita kappaleita ensimmäisestä omasta albumistaan. Lavalla olivat hänen kanssa Ringo Starr rummuissa, kitaristi Eric Clapton sekä pianisti ja vokalisti Leon Russell.

Myöskään Bob Dylan ei ole esiintynyt Yhdysvalloissa pariin vuoteen ja sai myrskyisän vastaanoton. Parraton, farmaripukuinen Dylan esitti varhaisimpia laulujaan, ”Blowing in the wind” ja ”Love minus zero”.

Konsertin päätteeksi kaikki esiintyjät yhdessä lauloivat Harrisonin kappaleita, ”My sweet Lord” ja ”Bangla Desh”, joka on hänen uusinta tuotantoaan.

Konserttiin oli jopa odotettu kaikkia neljää beatlea. John Lennonista ei kuitenkaan kuultu mitään. Paul McCartneyn taas sanottiin kyllä oleskelevan New Yorkissa, mutta konserttiin hän ei tullut.

Astronautit takaisin kuusta kiertoradalle

Houston (Reuter)

Apollo 15 -astronautit David Scott ja James Irwin nousivat maanantai-iltana kello 19.11 Suomen aikaa kuun pinnalta Falcon-modulissaan ja telakoivat sen onnistuneesti Endeavour-komentoalukseen kello 21.10 Suomen aikaa.

Apollo 15 -lennon komentaja Scott ilmoitti muutamia sekunteja telakoinnin jälkeen Houstonin tarkkailukeskukseen, että telakointi onnistui hyvin, mutta hän luonnehti sitä melko vaikeaksi.

Komentoaluksessa oleva kolmas astronautti Alfred Worden vahvisti telakoinnin sujuneen suunnitelmien mukaisesti ja toivotti Scottin ja Irwinin tervetulleiksi ”takaisin kotiin”.

Suomella varaa sähkövaloon

Maaseudun sähköistämistä on pääministeri Ahti Karjalaisen mielestä syytä kiihdyttää.

Puhuessaan maanantaina Mikkelissä pääministeri sanoi Suomella kyllä olevan varaa siihen, että sähkövalo olisi pian käytännöllisesti katsoen kaikkien ulottuvilla.

”Tähän käytettävät varat helpottaisivat työllisyyttä eniten kehitysalueilla lähivuosina.”

Karjalainen totesi, että tällä hetkellä voidaan arvioida maaseudun sähköistysasteen olevan keskimäärin noin 94 prosenttia. Kuitenkin on edelleen alueita, joilla se on huomattavasti alhaisempi.

Oluenjuonnissa uusi ennätys

Suomalaisia on alkuvuonna vaivannut ennätysmäinen jano. Kurkuista virtasi janon sammukkeeksi muiden virvokkeiden ohella yli 100 miljoonaa litraa olutta.

Ensimmäisen kerran oluen kulutus ylitti 100 miljoonan litran rajan alkuvuonna. Viimevuotisesta oluen myynti lisääntyi 7,7 miljoonaa litraa eli 8,2 prosenttia.

Keskiolutta kaatui suihin alkuvuonna 76,5 ja A-olutta 25,3 miljoonaa litraa. Jokaiselle suomalaiselle tästä määrästä riittäisi runsaat 20 litraa, jos määrä jakautuisi tasaisesti.

Eniten olutta juodaan pari vuotta sitten tehdyn tutkimuksen mukaan Belgiassa, 150 litraa henkeä kohden vuodessa.

”Jäte sorakuoppaan, jos kukaan ei näe”

Öljyjätteestä on tullut pulma niin nopeasti, ettei Suomen laki ole perässä pysynyt.

Jätehuollon järjestely on kunnan vapaaehtoisuuden varassa; yksityinen, pienkuluttaja erityisesti, ei pääse öljystään eroon helposti eikä halvasti.

”Ihmiset välttävät korkeita vastaanottomaksuja. Jäteöljy kipataan syrjäisiin paikkoihin, jos kukaan ei ole näkemässä. Jäteöljystä eroon pääseminen ei ole nykyisin kovin yksinkertaista”, sanoo Vesihallituksesta maisteri Raimo Penttonen.

Tuliset terveiset taivaalta

Turku (HS)

Puolitoista kiloa painava meteoriitti syöksyi piharakennuksen katon läpi Nauvon Haverössä maanantaina iltapäivällä.

Meteoriitti putosi vajaan 100 metrin päähän maanviljelijä Tor-Erik Anderssonin tilan päärakennuksesta. Putoava esine kulki läpi pihavajan tiilikaton ja teki siihen 30x30 sentin suuruisen aukon.

Vajaan sadan metrin päässä vajasta oli putoamishetkellä maantietä pitkin kävelemässä kolme kirvesmiestä, jotka kuulivat ensin viuhuvan äänen. Miehet painuivat vaistomaisesti matalaksi, sillä ääni muistutti kranaatin lentoa. Miehet eivät kuitenkaan nähneet mitään.

Samassa kuului vajasta päin kova pamaus lentävän esineen lävistäessä tiilisen katon. Tiilenpalaset lensivät joka suunnalle ja kattoon tuli iso reikä.

Lähes 400 sakkoa ensimmäisenä päivänä

Lähes 400 kahdenkymmenen markan huomautuslappua vääristä pysäköinneistä jakoivat uudet pysäköinninvalvojat ensimmäisen työpäivänsä aikana, arvioi oik. kand. Vesa Majamaa Helsingin kiinteistövirastosta.

Maksumääräysten tarkka lukumäärä saadaan vasta tänä aamuna, koska osa lappuliisoista tilitti työnsä vasta klo 17 jälkeen.

Puolenpäivän tarkka tilasto osoitti 120 pysäköintisakkoa.

USA puoltaa Kiinan YK-paikkaa syksyllä

Yhdysvaltain ulkoministeri William Rogers ilmoitti maanantaina, että Washington aikoo äänestää syksyn YK:n yleiskokouksessa Kiinan jäsenyyden puolesta.

Rogers korosti samalla, ettei Pekingin hyväksyminen maailmanjärjestön jäseneksi merkitse Taiwanin syrjäyttämistä YK:sta.

Ulkoministerin mukaan Yhdysvaltain hallituksen mielestä Kiinan YK-jäsenyyttä aiemmin estäneet poliittiset vaikeudet ovat nyt poistuneet sekä Kiinan oman politiikan muutoksen että erityisesti Nixonin suunnitteleman Pekingin vierailun vuoksi.

Rakkauden sanoja

Olen amerikansuomalainen, nyt taas käymässä täällä.

Tuli mieleeni muuan suomenkieleen liittyvä asia. Amerikassa minulta usein kysellään, mitä on ”I love you” suomeksi. Ja minä en kehtaa sanoa, sillä ”Minä rakastan sinua” kuulostaa perin rumalta. Aivan kuin kiroilisi. Ja eikö totta; rakastan-sanassa ja kirosanoissa on paljon yhtäläistä, ylipäätään kaikissa rumissa sanoissa on tuo ärähtävä r-kirjain.

Siksipä sanonkin aina, että suomeksi nuo tunteet ilmaistaan sanomalla ”Mä lemmin sua”. Jolloin kyselijät ihastuvat ja sanovat, että suomenkielihän on yhtä kaunista kuin ranskankielikin.

Joten eikö rakastaa-sanasta voitaisi luopua ja keksiä tilalle jotain muuta sanaa.

Tai ottaa hätätilassa käyttöön tuo lempiä-verbi.

Amerikansuomalainen

Koonnut Kari Lankinen

