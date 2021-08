Kyllä sopu sijaa antaa ja raskas väsymys. Aamuyön pitkinä tunteina karisee viimeinenkin arvokkuus. Likainen kova lattia kelpaa makuusijaksi. Tärkeää on vain löytää vielä tyhjä paikka lattialta.

Matkustajalaivojen ja autolauttojen matkustajamääriä ei Suomessa pystytä tehokkaasti valvomaan, vaikka näiden alusten merikelpoisuuden olennainen osa on laivan matkustajamäärä.

Matkustajamääriä tarkkailee käytännössä vain kunkin laivan miehistö, ja aluksen päällikkö on luvun totuudenmukaisuudesta vastuussa.

Merenkulun säädöksien noudattamista valvovat viranomaiset ovat pakotettuja luottamaan pelkästään laivojen miehistön antamiin tietoihin. Muunlaiseen valvontaan ei merenkulkuhallituksen mukaan nykyisellä työvoimalla ole mahdollisuutta.

Lunastetut matkaliput ja maihinnousukortit eivät anna todellista lukua matkustajista, koska kaikki alle 12-vuotiaat saavat matkustaa ilmaiseksi. Heillä ei ole maihinnousukorttia.

Helsingin Sanomain toimittajat laskivat erään ruuhkavuoron matkustajamäärän samanlaisin laittein ja samoissa laskentakohteissa kuin laivan miehistökin. Laskenta suoritettiin sekä lähtö- että tulosatamassa ja mukaan laskettiin myös lapset. Laskennan mukaan tulos oli 1394 matkustajaa. Kyseisen aluksen korkein sallittu matkustajamäärä on 1200 ihmistä.

Aluksen päällikkö väitti saatua lukua vääräksi. Laivan miehistön laskennan mukaan alus oli täysi, mutta suurinta sallittua matkustajamäärää ei ylitetty. – –

Suomen ja Ruotsin välisillä linjoilla ei ruuhka-aikana löydy edes istumapaikkaa likikään kaikille kahdeksan yötuntia lautalla matkustaville.

Love Recordsin uusimmat

Love Records on tuottanut kolme uutta LP:tä, joihin lukeutuu mm. Kristiina Halkolan ensimmäinen oma LP nimeltä Täytyy uskaltaa. Levylle ovat säveltäneet ja sovittaneet Kaj Chydenius ja Eero Ojanen Saarikosken, Brechtin, Valan, Buddhan, Rossin, Jevtushenkon ja Gibranin tekstejä.

Levyllä on myös kaksi tunnetuinta Espanjan vastarintaliikkeen laulua, Julian Grimau ja Baskipappi.

Levyllä on myöskin Mustien pantterien kansallishymni ja Rhodesian sortoa käsittelevä laulu Moses Mokenesta. Tv-näytelmästä Tuhannen ja yhden työn tarinat on mukana laulu Valdemar Mäkisestä.

Karjalainen presidentiksi

Nykyisestä pääministeristä Ahti Karjalaisesta on tehtävä keskustapuolueen presidenttiehdokas jo ensi kesän puoluekokouksessa Jyväskylässä.

Tämän vaatimuksen heitti Nuoren keskustan liiton, NKL:n, puheenjohtaja Risto Volanen tiistaina Uuraisilla.

Keskustanuoret tekivät jo kesäkuussa liittokokouksessaan asiaa koskevan päätöksen. Silloin ei kuitenkaan vielä rohjettu sanoa ääneen Karjalaisen nimeä, vaikka hyväksytyn julkilausuman epävirallisesti myönnettiinkin merkitsevän hänen valitsemistaan nuorten ehdokkaaksi.

Volanen sanoi nimenkin nyt ääneen. Hän piti ”parhaimpana ratkaisuna presidentti Kekkosen jatkamista tehtävässään”, mutta totesi tämän ”aiemmin kieltäytyneen ehdokkuudesta”, kuten asia on tapana keskustapuolueen keskuudessa ilmaista.

Vapautuneet pyttymiehet ajautuneet Helsinkiin

Turun keskusvankilasta ja Huittisten varavankilasta vapautui elokuun alussa 150 pakkolaitosvankia uuden lain nojalla. Tarkoitus oli, että he palaisivat kotiseuduilleen ja aloittaisivat siellä alusta.

Mutta totuus on karu: suuri osa heistä on tänään Helsingissä. Yksin ulkopaikkakuntalaisia on jo noin 40 kappaletta. Vankilassa pakkosäästetyt kymmenmarkkaset ovat huvenneet, asunnosta ei ole tietoa, työpaikasta puhumattakaan.

Heidät voi tavata Esplanadilta, Kaisaniemen puistikoista ja Rautatieasemalta. Ja kierre on alkamassa: ”Jos ei starttirahaa saada, niin on pakko aloittaa keikat ja murrot taas. Ei kato perkele ole muuta mahdollisuutta”, eräs heistä sanoo.

Mielentilalääkitys vaara liikenteessä

Lisääntyvä mielentilaan vaikuttavien lääkkeiden pitkäaikainen käyttö on tulossa uudeksi vaaratekijäksi moottoriajoneuvoliikenteessä.

”Varsinkin tilanteessa, jolloin potilas juuri alkaa saada psyykeen vaikuttavaa lääkitystä, ei hän mielestäni saisi kuljettaa moottoriajoneuvoa lainkaan”, sanoi apulaisprofessori Mauri Mattila Helsingin yliopiston farmakologian laitokselta.

HYKS:n psykiatrian klinikalla tehdyn tutkimuksen mukaan valtaosa lääkeaineita käyttävistä ajaa moottoriajoneuvoa.

Linnunlaulun silta pian käyttökunnossa

Linnunlaulun jalankulkusillan loppukatselmus toimitettiin tiistaina. Tämän viikon aikana valmistuvat myös sillalle johtavat jalankulkuteiden liittymät. Ensi viikolla silta on rakentajien puolesta kaikin puolin käyttökunnossa.

Uusi silta sijaitsee Helsingin-Pasilan asemavälillä. Sillan pituus on 66,8 ja korkeus 7,4 metriä, josta hyötyleveys on 3,4 metriä.

Aiemmin samalla paikalla olleeseen siltaan verrattuna on uuden sillan pituus yli kolminkertainen. Tämä johtuu Helsingin—Pasilan välillä toteutetusta raiteiden lisäyksestä.

Yllätys Moskovassa: pääpalkinto neljälle

Moskovan VII elokuvafestivaalit tarjosivat tiistaina päättäjäisissä vierailleen melkoisen yllätyksen: ensi palkinto jaettiin tällä kerralla neljän eri maan kesken.

Voittajaelokuvat olivat italialainen Damiano Damianin ohjaama ”Poliisipäällikön tunnustukset tasavallan oikeuskanslerille”, japanilaisen Kaneto Shindon ”Elä tänään, kuole huomenna”, ukrainalaisen Juri Ilijenkon ”Mustalla merkitty valkoinen lintu” ja puolalainen Andrei Wajdan ”Koivikko”. – –

Mutta eipä myöskään Suomi jäänyt tällä kerralla täysin osattomaksi. ”Akseli ja Elina” sai kunniakirjan ja palkintona ”hyvien naapuruussuhteiden johdosta” suuren komean taidelasimaljakon.

Sen vastaanotti suomalaisten edustajana näyttelijätär Rose-Marie Precht, ainoa suomalaisen delegaation jäsen, joka vielä oli Moskovassa — muiden ryhmän jäsenten oli mm. erinäisten matkalippusekaannusten takia lähdettävä kotimatkalle päivää aikaisemmin kuin oli ollut tarkoitus.

Miljoonat matkaavat tv:n kanssa

Maailman suosituimpiin televisiosarjoihin kuulunee Neuvostoliiton television ehdottomasti katselluin ohjelma ”Televisiomatkustajien kerho”, joka kerää sunnuntaisin 50—30 miljoonaa neuvostokansalaista televisioiden ääreen.

Tämä jättiläisyleisö matkaa sarjan tekijän — maailmanmatkaajan ja kirjailijan — Vladimir Zhneiderovin kanssa eri maanosissa tutustuen lähinnä maiden ja alueiden eläimiin ja luontoon ikään kuin vastapainona uutislähetysten teollisuus-, sota- ja levottomuuskuvauksille.

Neuvostoliitolla itsellään on tietenkin kuvauksissa suuri osuutensa jo valtaisan pinta-alansa ja vaihtelevan luontonsa vuoksi. Myös Pohjoismaita esitellään usein, etenkin Ruotsista on välittänyt paljon aineistoa Ruotsin suurlähetystöön kuuluva Göran Lundström.

Ohjelman suuri suosio selittyy osittain siitä, että monien neuvostokansalaisten on vaikeaa matkustaa ulkomaille ja osittain ohjaaja Zhneiderovista, joka on ohjannut ”Kerhoa” jo kymmenisen vuotta ja kirjoittanut 16 kirjaa, tehnyt lähes sata elokuvaa.

Koonnut Pasi Oikarinen

