Beatle Paul McCartney on perustanut uuden englantilais-amerikkalaisen popyhtyeen. Sen arvellaan aloittavan esiintymiset heti kun McCartneyn ja hajonneen Beatles-yhtyeen raha-asiat on saatu järjestykseen.

Uudessa yhtyeessä McCartneyn vaalea amerikkalainen vaimo Linda Eastman soittaa pianoa, McCartney itse on soolo-kitaristi. Amerikkalainen rockrumpali Denny Seiwell on mukana. Hänhän soittaa jo McCartneyn ”Ram”-albumissa, joka pitkään on ollut yksi Englannin eniten myydyistä lp-albumeista.

Neljäs jäsen on tunnettu kitaristi, säveltäjä ja laulaja Denny Laine, joka alunperin kuului englantilaiseen Moody Blues-yhtyeeseen.

Ryhmällä ei toistaiseksi ole nimeä.

Uusi yhtye merkitsee Paul McCartneyn ensimmäisiä julkisia esiintymisiä Englannissa sitten vuoden 1966, jolloin Beatles-yhtye viimeksi esiintyi.

Apollo 15 kohti maata

Avaruuskeskus, Houston (Reuter)

Apollo 15 -astronautit suuntasivat kulkunsa aluksellaan kohti maata keskiviikkoiltana Suomen aikaa polttamalla kolme sekuntia rakettimoottoreitaan aluksen saamiseksi irti kuun kiertoradalta.

Perillä maassa astronautit ovat lauantaina.

Ennen kotimatkalle lähtöä singottiin Apollosta jousivoimalla minisatelliitti (35.6 kiloa) kuun kiertoradalle.

Satelliitti tarkkailee vuoden ajan kuun ympärillä olevaa säteilyä ja magneettikenttää. Satelliitti singottiin 120—96 kilometriä korkealta radalta.

Birger Wiik: Elämäni harvinaisin meteori

Turku (HS)

”Minä olen nyt onnellinen”, huudahti tohtori Birger Wiik, joka keskiviikkona sai Turun yliopiston geologian laitoksella käteensä Nauvoon maanantaina pudonneen meteoriitin.

Wiik, joka saapui keskiviikkona Turkuun tutkimaan löydöstä sanoi, ettei hänen elämänsä aikana ole aikaisemmin tehty tällaista meteoriittilöytöä Suomessa.

”Meteoriitteja on tosin löydetty joitakin, mutta ne ovat olleet maassa ehkä satoja vuosia. Viimeksi sain tutkittavakseni vuonna 1966 meteoriitin Sallasta. Se oli ollut maan pinnalla satoja vuosia ja oli aivan ruosteinen.”

Puolet autoista selvisi Porvoon häkämittauksissa

Porvoo (HS)

Porvooseen tänä keväänä valmistuneella autojen katsastusasemalla on parin kuukauden aikana mitattu pakokaasujen häkäprosentteja.

Puolet tutkituista autoista hylättäisiin katsastuksessa Ruotsissa tai Länsi-Saksassa.

Näissä maissa saa hiilimonoksidin määrä olla 4,5 prosenttia pakokaasusta. Yhden prosentin ylitys sallitaan. Tämän rajan on alittanut 49 prosenttia tutkituista 270:stä autosta. – –

Suomessa ei lainsäädäntö edellytä pakokaasun mittausta. Laki edellyttää katsastusasemien verkon peittävän koko maan, mutta ulkona katukatsastustiloissa koetta ei voida tehdä.

Katsastusasemia rakennetaan kaiken aikaa lisää, mainitsi tekn. lis. Kalevi Savolainen, joka on valvonut Porvoon kokeilua.

Hyönteishelvetti Länsi-Siperiassa

Moskova (S)

Neuvostoliiton ammattiyhdistyslehti Trud kertoi keskiviikkona huomiota herättävässä artikkelissa Länsi-Siperiaa kohdanneesta hyönteiskatastrofista.

Eräin paikoin on hyönteisiä niin paljon, että ne pimentävät auringonvalon. Miljardien verenimijähyönteisten laumat ovat aiheuttaneet suunnattomia tuhoja karjanhoidossa: eläimet kuolevat tai hoippuvat kuolemaisillaan ja maidontuotannossa ovat tappiot arvioiden mukaan miljoona litraa päivittäin.

Länsi-Siperian suunnattomat suoalueet ovat tavallisinakin kesinä maailman pahimpia hyönteishelvettejä. Routa ei sula siellä koskaan, ja lyhyen kuuman kesän aikana syntyy matalissa vesissä suunnattomat joukot hyönteisten toukkia.

Tänä vuonna on Länsi-Siperiaa lisäksi kohdannut lämpöaallon ja sateen yhdistelmä, josta on ollut seurauksena ennennäkemätön hyönteisten määrä.

Trud ei epäröinyt nimittää tilannetta ”katastrofaaliseksi”.

Kunniakonsulit tekevät työtään ilman palkkaa

Sikarit, kuubalaiset ja filippiiniläiset, olivat keskustelun aiheina, kun pääministeri Ahti Karjalainen vastaanotti Suomessa vierailevat kunniakonsulimme Yhdysvalloista ja Kanadasta.

Pääministeri esitteli Armi ja Gil Hilariolta lahjaksi saatua jättiläismäistä sikarilaatikkoa ja sanoi kuubalaisiakin olevan.

”Mutta eihän niitä voi amerikkalaisille tarjota.”

Lyhyen vastaanoton päätteeksi pääministeri toivotti aurinkoisia lomapäiviä konsuleille ja toivoi, että he voisivat sanoa matkastaan samoin kuin entinen mies: ”Matka oli ikimuistettava niiltä osin, jotka muistan.

Arijoutsi lähtee

Pakinoitsijat muistuttavat valtiomiehiä siinä, että kumpiakaan ei mahdu kovin monia näin pieneen maahan; valtiomiehiä on tuskin muita kuin Kekkonen, pakinantekijöitä toki vähän useampia.

Joka tapauksessa ammattikunta on harvenemassa; taas poistuu riveistä yksi, kirjailija Heikki Marttila, nimimerkki Arijoutsi, siirtyy huomenna eläkkeelle.

Myös pyörät

Radion palveluksiin autoilijoille kuuluu se, että lauantaisin luetellaan varastettujen autojen rekisterinumeroita. Pentti O. Heimolainen siellä lukee kauniilla äänellään näitä peltilehmien tunnuksia.

Miksi muuten ei luetella myös varastettuja polkupyöriä?

Onhan pyörä omistajalleen usein arvokkaampi kuin auto auton omistajalle. Kaikki on niin suhteellista.

Ehkä jo ensi lauantaina otetaan tämäkin käytäntöön.

Väätäinen konttasi tartanilla

Juha Väätäinen, 30, tutki huolellisesti Olympiastadionin punaista tartan-rataa. Vaipui hetkeksi polvilleen, hieroskeli rosoista pintaa kaksin käsin, taputteli, tunnusteli ja sanoi: ”Olen liian vanha mies tällaiselle.”

Kumartui vielä kerran, nakkasi radalle jostain vierähtäneen mutterin sivuun ja nykäisi mahtavan valloittavan hymyn kohti muhkeita pulisonkeja.

”Jaha, taas on yksi pelistä pois.”

Peninkulman Suomen ennätysmiehen viimeinen tutustuminen EM-näyttämöön ennen tiistain kilpaa oli hymyä täynnä, leppoisa.

Jo Väätäisen ilmestyminen stadionille herautti hymyn huulille. Oululainen saapasteli sisään siviiliasussa ja kantoi — keihästä.

”Ai miksikö keihäs. Katsokaas, ne liksat…”

Minihameet liikaa nunnan hermoille

Vatikaani (UPI)

Nunna, jonka Vatikaani asetti vartioimaan Pyhän Pietarin kirkkoa säädyttömästi pukeutuneilta turisteilta, vedettiin keskiviikkona pois asemapaikaltaan.

Vatikaani ilmoitti nunnan kärsivän ”hermostollisesta uupumuksesta”.

Sisar Fiorella pääsi maailman sanomalehtien etusivuille lyhyen komennuksensa aikana.

Hän kielsi sisäänpääsyn maailman suurimpaan kirkkoon tuhansilta naisilta, jotka olivat pukeutuneet minihameisiin, läpinäkyviin tai laajasti kaula-aukkoa näyttäviin puseroihin tai vatsan paljaaksi jättävään yhdistelmäasuun.

Sisar Fiorella oli ensimmäinen nainen, jonka Vatikaani on määrännyt vartiointitehtäviin.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone