Neljäksi kuukaudeksi on kuuluisan kissanpennun erottava isännästään Carolus Enckellistä. Maanantaina on kissalla edessä lentomatka Osloon. Joulukuun alussa se voi koettaa Suomeen tuloa paremmalla onnella.

Onnellisen lopun sai kiista pienestä marokkolaisesta rotukissasta: eläin lennätetään maanantaiaamuna Osloon neljän kuukauden karanteeniin. Sen jälkeen kissan omistaja voi tuoda lemmikkinsä Suomeen.

Helsinkiläinen taiteilija Carolus Enckell hankki eläimen Kööpenhaminasta. Hän ei voinut kuitenkaan tuoda sitä mukanaan, koska rajoilla on tiukat määräykset lemmikkieläinten maahantuonnista.

Ruotsin tullimiehet lähettivät kissan pienessä suljetussa korissa Helsinkiin, missä lähetys joutui Katajanokan tullikamarille.

Tullikamarilla oltiin ensin tietämättömiä siitä, mitä pitäisi tehdä, koska paperit eivät olleet kunnossa.

Eläinlääkintäneuvos Rolf Berger maa- ja metsätalousministeriöstä oli sitä mieltä, että kissa on joko lähetettävä pois maasta tai lopetettava. Suomessa ei kissalle olisi voitu järjestää sopivaa karanteenipaikkaa.

Taiteilija Enckell yritti ensin järjestää karanteenipaikkaa Ruotsista. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, sillä kaikki karanteenipaikat, joihin hän sai yhteyden, olivat täynnä.

Tämän jälkeen Enckell otti yhteyttä erääseen ystäväänsä, joka asuu Oslossa. Tämä lupasi auttaa ja ottaa kissan luokseen karanteeniin. Tätä ennen hänen oli kuitenkin hankittava oman maansa viranomaisilta kissalle tuontilupa. Lupa myönnettiin ja kissa lähtee Osloon lentokoneella maanantaiaamuna.

Perjantaina ilmeni kaiken lisäksi vielä uusi ongelma: Katajanokan tullikamari suljettiin viikonvaihteen ajaksi eikä kissaa voitu jättää näin pitkäksi aikaa koriin tullikamarille.

Asia ratkesi siten, että kissan omistaja ja tullimies kuljettivat lemmikin valtion eläinlääketieteelliseen laitokseen. Tullimies ja omistaja noutavat kissan yhdessä maanantaiaamuna ja saattavat lentoasemalle.

Joensuun näyttelijäin työmaaneuvosto lujana

Joensuun kaupunginteatterin johtokunta päätyy ensi maanantaisessa kokouksessaan kenties erottamaan teatterinjohtaja Jouko Turkan ja suurimman osan näyttelijäkuntaa, yhteensä 11 henkilöä, joita syytetään välikirjan rikkomisesta.

Näyttelijät, jotka edelleen jatkavat Gorkin Brechtin Äidin harjoituksia vastoin johtokunnan määräyksiä, katsovat johtokunnan ja teatterin työntekijöiden suhteiden kiristyneen pisteeseen, jossa ei enää voida käyttää demokraattisia toimenpiteitä eli teatterin valtaamista.

Ei ole varmaa, suostuvatko näyttelijät edes johtokunnan mahdolliseen myöhempään uuteen välikirjain tarjoukseen. Todennäköisempää on, että näyttelijät muodostavat uuden teatterin, joka ryhtyy kiertämään maata esittäen Gorkin Brechtin Äitiä, kertoo näyttelijäin perustaman työmaaneuvoston edustajana Turo Unho.

Hän sanoo, että kaikki mitä Joensuun kaupunginteatterissa parhaillaan tapahtuu, on politiikkaa ja seurausta johtokunnan viime kaudella aloittamasta ryhtiliikkeestä Jouko Turkan teatterin yhteiskunnallista linjaa vastaan.

Joensuun kaupunginteatterin näyttelijöillä ei ole johtokunnassa työehtosopimuksen edellyttämää äänivaltaista edustajaa.

Katajanokan likavedet vielä suoraan mereen

Katajanokka on ainoa kaupunginosa Helsingissä, jonka likavedet menevät vielä puhdistamattomina mereen.

Asukkaiden ja teollisuuslaitosten likavesien ainoa käsittelymuoto on saostuskaivot.

Katajanokan lisäksi on Helsingin ranta-alueilla muutamia viemäripätkiä, joita ei vielä ole saatu ohjatuksi puhdistamoihin. Viimeisimpänä on valmistunut Vuosaaren puhdistamo, jossa ryhdytään toteuttamaan lietteen kuivatusta koneellisesti.

Kyläsaaren puhdistamossa toteutettu lietteen lavakuivaus ulkoilmassa ei Suomen ilmasto-olosuhteissa tunnu tarpeeksi tehokkaalta, kertoi insinööri Rolf Johansson Kyläsaaren laitoksilta.

Turun messut avattiin karnevaalitunnelmissa

Turku (HS)

Humppasävelin ja voimistelijatyttöjen rytmikkäin liikkein avatut Turun Messut vetivät Turun laajaan ja aurinkoiseen Kupittaan puistoon heti avajaispäivänä tuhansittain kansaa.

Messut avasi pääministeri Ahti Karjalainen, joka totesi messujen ja näyttelyiden järjestämisen kuvastavan aina yrittäjien eteenpäinmenon halua ja uskoa tulevaisuuteen. – –

Kupittaan alueella on runsaat 500 eri osastoa. Kolmannet Turun yleismessut ovat molempia edeltäjiään paljon suuremmat. Kupittaan messukentän 26:n hehtaarin alueella esittelee tuotteitaan ja artikkeleitaan noin 800 näytteilleasettajaa.

Messuille odotetaan 200 000 kävijää, sillä edellisellä kerralla viisi vuotta sitten heitä oli 160 000.

Elokuvakierros

Ranskalainen naisohjaaja Nadine Trintignant on saanut päätökseen kolmannen elokuvansa filmauksen. Hänen ympärillään on koko kuvaustyön ajan ollut salaperäisyyden verho, jota lehtimiehet eivät ole pystyneet yrityksistään huolimatta raottamaan.

Vasta hiljan Nadine Trintignant suostui haastatteluihin, sillä hän on sanonut, ettei halua puhua elokuvastaan mitään ennen kuin se on täysin valmis. Elokuvan nimeäkään ei vielä tiedetä.

Varmasti tiedetään vain, että sen päänäyttelijöinä ovat Catherine Deneuve ja Marcello Mastroianni.

Myös elokuvan aihe alkaa hiljalleen paljastua. Se kertoo avioparista, joka eräässä elämänsä vaiheessa joutuu tekemään päätöksen elämän ja kuoleman välillä. He valitsevat elämän.

Vaikka filmistä tulee sangen vakava, sanoo ohjaaja tekijöillä olleen valtaisan hauskaa sitä tehdessään. Ennen kuvausten alkua ohjaaja ja filmin tähdet sulkeutuivat neljäksi vuorokaudeksi yhteen huoneeseen, jossa he keskustelivat elokuvan työvaiheista.

Ruuanlaittokin sujui hyvin, sillä vuoroin Catherine Deneuve paistoi kananmunia ja Marcello Mastroianni spaghettia italialaiseen tapaan.

Nadine Trintignant on tyytyväinen tulokseen. Hän sanoo näyttelijöiden tehneen parhaansa ja ylistää ennen kaikkea naispääosan esittäjää. Ohjaajan mielestä Catherine Deneuve on antanut kaikkensa filmille, joka ilmestynee suomalaistenkin katsottavaksi lähiaikoina.

Viikon elokuvia

Eeva Järvenpää

Ensi-iltojen kannalta elokuvaviikko on köyhääkin köyhempi. Vaikka niitä kertyikin jälleen suhteellisen paljon, voi hyvällä omallatunnolla suositella vain yhtä, Anton Tshehovin neljän novellin filmatisointia, Huvilarakkautta.

Onneksi sentään vanhoissa filmeissä on kehumisen aihetta. – –

Cannabis on niitä elokuvia, johon kauniiden kuvakulmien varjolla on sotkettu kaikkea mahdollista, mitä kuvaajan kauneutta tajuavaan silmään on osunut.

Perimmäinen idea lienee lähtöisin mafiasta. Gangsteriliiga on palkannut miehen tappamaan kilpailijafirman jäsenet ja niin tapahtuukin. Kysymys on huumausaineliigasta, joka pyrkii astumaan mafian varpaille ja sille annetaan ansionsa mukaan. Poliisi on voimaton ja gangsterit ampuvat kuin ampumaradalla ainakin pitkin Pariisin katuja eikä kukaan kiinnitä asiaan mitään huomiota.

Koska filmissä on mukana vapaata rakkautta julistavat ranskalaiset poptähdet Jane Birkin ja Serge Gainsbourg, pitää filmiin viiden minuutin välein saada mahtumaan rakastelukohtaus, ei väliä missä ja kuinka vaarallisessa tilanteessa, pääasia on että paljasta pintaa näkyy. – –

Jos ei Cannabiksessa ollut liiemmälti aineksia hyvään elokuvaan, niin yhtä vähän Tappakaa Carter jaksaa kiinnostaa.

Kysymys on jälleen kahdesta gangsteriliigasta ja tappajasta, joka päättää kostaa veljensä kuoleman. Mukana on sadistista ja täysin perustelematonta tappamista. Keinot ovat myös monet, milloin puukolla, haulikolla, pistoolilla, pahoinpitelemällä tai hukuttamalla. Pääasia tuntuu olevan, että ruumiita syntyy mahdollisimman nopeasti.

Filmiin on sotkettu vielä hieman pornoleffoja, jotta kaikki yleisöönmenevä saataisiin kasaan.

Jos Mike Hodges olisi malttanut pysyä asiassa, olisi filmistä voinut tulla terävämpikin. Tällaisena siinä kiinnosti oikeastaan vain englantilainen pubmiljöö ja katunäkymät.

Jotta kaikenkarvaiselle murhaamiselle löytyisi jokin oikeutus, on ohjaaja keksinyt nerokkaasti, että pahan on sittenkin saatava palkkansa.

Koonnut Pasi Oikarinen

