Sanaristikkointoilijat saavat syksystä kakkoskanavan kautta puuhailtavaa. Ruutujen täyttämistä varten antavat ohjelman kaksi juontajaa vihjeitä ja neuvoja. Haastatteluja, filmejä ja kuvia käytetään myös.

Mestareina toimivat Tampereen yliopistossa opiskeleva Kaarina Elo, 24, sekä Jouko Sinkkonen, 42-vuotias lahtelainen tarkkailuluokan opettaja. Hän on tuttu muun muassa viitisenkymmenen aamukahvi-ohjelman tekijänä.

Tämä Ruotsista peräisin oleva ristikko on sikäli erikoinen, että vastausten mukana voivat täyttäjät lähettää rahojaan maamme hätääkärsivien auttamiseksi.

Tilattu ufo testasi seminaarilaisia

Pudasjärvi (HS)

Kuu pimeni ja toista sataa ufoharrastajaa tähyili silmä kovana horisonttiin Pudasjärvellä Iso-Syöte -tunturin kerolla viikonvaihteessa. Valtakunnallinen ufo-seminaari retkeili maan tunnetuimmalla outojen lentävien esineiden esiintymäseudulla, ja ufo oli tilattu paikalle.

Kaikille retkeen osallistuville oli jaettu testauskupongit, joihin oli tarkoitus merkitä noin klo 23.00:ksi tilatun ufon lentosuunta, sijainti, etäisyys, koko ja muoto.

Maan johtaviin ufo-harrastajiin ja -tutkijoihin kuuluva oululainen insinööri Ahti J. Karivieri kertoi, että tilattu ufo oli varta vasten auton valoilla aikaan saatu valoilmiö.

”Testillä, joka järjestettiin ensimmäisen kerran maailmassa, on tarkoitus valaista suurehkon joukon arviointikykyä ja yksityisen havainnoitsijan erehtymismahdollisuuksia.”

”Tulee”, parkaisi joku loitompaa kallion reunalta.

Valopiste heilahti kaukana sinertävän vaaran laella. Koulupojista mummoikäisiin koostunut joukko ryntäsi äänen suuntaan. Joku kompastui tunturin laelta juomavesilähteelle opastavaan lankaan, ja manasi kaatuessaan.

Valoilmiö heilahteli hetken ja katosi.

Vennamo ja Lemström uudelleen johtoon

Oulu (Seppo Kievari)

”Iso veli” Veikko Vennamo, 58, valittiin yksimielisesti maaseudun puolueen johtajaksi uudelleen lyhyin juhlallisuuksin Oulussa sunnuntaina.

Smp:n puoluekokous oli saanut käskyn jättää pitkät valinta- ja kiitosseremoniat tällä kertaa pois ohjelmasta.

Samaan tapaan, mutta pienemmän kukkapuskan kera valittiin uudelleen myös puoluesihteeri Rainer Lemström.

Puoluejohtaja Vennamoa verrattiin mm. '”timanttikärkiseen poraan” ja puoluesihteeri sai tunnustusta luotettavuutensa takia.

Antaessaan puolueelle aatteellista evästystä Vennamo viljeli runsaasti Raamatun kieleen viittaavia ilmauksia ja piti hyvänä ajatuksena sitä, että hänen puhettaan kutsuttaisiin vuorisaarnaksi.

Omaa asemaansa muiden puolueiden painostuksessa hän vertasi kertomukseen Kristuksesta vuorella.

Konsta teki marssin

Kun suureen kansalliseen suosioon noussut sankari alkaa politikoida, petymme aina vähän.

Sen, että musiikki-ihme Konsta Jylhä nyt on säveltänyt Smp:lle marssin, ei kuitenkaan välttämättä tarvitse merkitä sitä, että Konsta olisi pyrkimässä eduskuntaan.

Marssia on esitetty puoluekokouksessa Oulussa näinä päivinä. Jäsenet harjoittelivat sitä jo matkalla linja-autoissa, joten kauniilta kai kuulosti.

Sanoista vastaa Pauno Haapamäki, hieman tuntemattomampi, mutta sitäkin mahtipontisempi henkilö. Toisessa säkeistössä sanotaan mm:

”Yhteiskunnan mahti painaa,

vallan raha vie,

niin katkera ja kyyneleinen

taas on köyhän tie

Kansa voimahan uuteen luottaa,

uskoo huomiseen,

Toivo sen luja on, yhteinen”

Joku voisi sanoa, että sanojen väri on ehkä vanhanaikainen, taistelulaulunomainen; emmehän me enää taistele!

Katkeruutta, verta ja kyyneleitä, sitä tämä kai kuitenkin on, ja jos sävel on nätti, niin pian laulu on kaikkien huulilla.

Kalajoen särkillä 50 000 yöpyjää

Kalajoen hiekkasärkkien leirialueen 50 000 yöpyjän raja on rikottu.

Ilmaisen oleskelun Kalajoen leirintäalueella sai valkeakoskelainen aviopari Rauno ja Kaija Venäläinen. Samalla heille tarjottiin illallinen.

Kalajoen hiekkasärkät johtavat Suomen tämänvuotista leirintäalueiden yöpyjämäärätilastoa. Oulun Nallikarissa on ollut 45 000 ja Turun Ruissalossa samoin noin 45 000 yöpyjää.

Kuninkuusravit yleisömenestys sadesäälläkin

Vaasa (HS)

Rankkasade oli pilata Vaasaan kokoontuneen raviväen mielialan sunnuntaiaamuna.

Parin ensimmäisen lähdön aikana sade kuitenkin lakkasi ja katsomon sekä räystäiden alle pakkautunut yleisö levittäytyi kentän laidoille.

Tutut ja tuntemattomat onnittelijat hyörivät liejussa voittajien, vuoden ravikuninkaan Alo-Valon ja ravikuningattaren Tellan ympärillä, kun tittelit oli ratkaistu sunnuntaina lähes viiden tunnin odotuksen jälkeen.

Yleisömenestys oli vähän parempi kuin järjestäjät olivat odottaneet. Harmaasta taivaasta ja sateen uhkasta huolimatta oli noin 10 000 henkilöä tullut raviradalle.

Seteliautomaatti oululaispankkiin

Oulu (HS)

Yksi maan kahdeksasta ja Oulun ainut kaikkien pankkien yhteinen seteliautomaatti tulee Oulun Osuuspankin uuteen toimitaloon, joka avataan maanantaina.

Seteliautomaatti on elokuun ajan pankin henkilökunnan kokeilukäytössä ja syyskuun alusta lähtien kaikkien palveluksessa.

Harppuunamiehiä Hangon vesillä

Hanko (Orvo Mäkelä)

Harppuunakivääreillä saalistettiin kaloja Hangon saaristossa viikon vaihteessa.

Kalastajat olivat silmäkkäin saaliinsa kanssa: kyseessä oli sukelluskalastuksen pohjoismaiset mestaruuskilpailut. Mukana tosin oli isäntämaalaisten lisäksi ainoastaan tanskalaisia. Voitto jäi kotimaahan.

Kilpailut kestivät neljä tuntia lauantaina ja saman verran sunnuntaina. Ahkerimmat olivat vedessä täydet kahdeksan tuntia.

Pinnan alla ei kukaan kuitenkaan pystynyt olemaan paria minuuttia kauempaa, sillä hengityslaitteita ei käytetty. Kumipuku ja räpylät sen sijaan kuuluivat kaikkien varusteisiin.

Mies räjäytti itsensä baarissa

Tampere (HS)

Viitisen dynamiittipötköä mänttäläiseen baariin tuonut mies sai surmansa ja kaksi muuta henkilöä loukkaantui sekä seiniä sortui ja ikkunoita ja kalustoa rikkoutui dynamiitin räjähdettyä baarin käymälässä lauantai-iltana.

Muut baarissa olleet 20 henkilöä säilyivät vammoitta.

Surmansa saanut 28-vuotias kuorreveteläinen metsätyömies tunnettiin Maki-baarissa vakituisena ruokailijana ja joskus hän istuskeli siellä iltaansakin. Mitään kinaa ei hänen kanssaan ole koskaan ollut, sanoo baarin omistaja Toini Räihä.

Lauantai-ilta oli Räihän mukaan ihan tavallinen. Surmansa saanut oli istunut baarissa jo alkuillasta, hän oli puhellut baarissa olleille lähtevänsä kuuhun, mutta sitä oli tietenkin pidetty leikkinä, sanoo Räihä.

