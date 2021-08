HS esittelee: Volkswagen (NSU) K 70

K 70 oli alunperin NSU. Fuusioiden yhteydessä NSU liitettiin Audiin, joka puolestaan on kytkeytynyt Volkswageniin ja Mercedes-Benziin. Pitkällisten selvittelyjen jälkeen NSU K 70 päätettiin siirtää hyllylle.

Kaikki ei mennyt kuitenkaan piirustusten mukaan ja Volkswagen kaipasi uutta vauhtia myyntiinsä. Niinpä K 70:stä tehtiin Volkswagen ja sillä nimellä sitä nyt markkinoidaan, vaikka se onkin varsin kaukana VW:n totutuista perusratkaisuista.

Tarjolla on kaksi moottoria ja varustevaihtoehtoja. Hinnat (kaikkine kirottuine ylimääräisine väliaikaisine tuonnin tasaus-, piste-, luksus- ja muine mahdollisine veroineen) ovat 31 500 ja 33 850 mk.

VW:n markkinointijohto repii hinnan takia varmasti hiukset päästään, vaikka kyseleekin leukavasti kilpailijoiltaan ”kuinkas nyt suu pannaan”. Kilpailijat nimittäin aikaisemmin kyselivät VW:ltä, että "kuinkas nyt suu pannaan, kun volkkarissa on etuveto ja vesijäähdytys ja..”

Kyllähän tämä entinen NSU volkkarista käy, sillä viimeistely on moitteetonta ja kaikessa näkyy saksalainen perusteellisuus. Hinta on vain niin hirvittävä – tällä rahalla saa paljon kulkevampiakin autoja.

Stillsin toinen pettymys

Stephen Stills on hankala tyyppi. Miehellä on mainetta ja kunniaa mahdottomasti, mutta levyt ovat heikkoja.

Stills II:ssa on hyvin vähän ilonaiheita. Melodiat ovat kuivakoita. Yhdysvalloissa singlenäkin menestynyt Change Partners ja pieni rallatus Marianne ovat reippaampia kuin muut levyn kappaleet. Mariannessa hänen pukkimainen suhteensa naisiin käy taas ilmi, vrt. Love the One You’re With.

Stills II ei yllätä ketään. Se on sovituksiltaan ja tyyliltään juuri mitä Crosby, Stills, Nash and Young perusteella voi odottaa.

Stillsin ääni on monotoninen ja raaka. Hän on luopunut ensimmäisen soololevynsä runsaista sovituksista, joten levy on hyvin rosoista ja karkeaa työtä. Melodioista on ankara puute. – –

Rod Stewartin kolmas oma levy Every Picture Tells a Story on saanut ainakin kahdessa rocklehdessä yltiöpäisen loistavat arvostelut. Amerikkalaisen Rolling Stone -lehden John Mendelsohn mesoaa, että Rod Stewartilla on voima pelastaa sieluja.

Englantilaisen Melody Makerin Richard Williams nimeää sen oikopäätä vuoden parhaaksi rocklevyksi, eikä löydä siitä yhtään virhettä.

Näin pitkälle en ole halukas menemään. Levyllä on kolme Rod Stewartin omaa sävellystä. Kaksi niistä on loistavia. – –

Rod Stewartin parhaat ominaisuudet näkyvät näistä lauluista. Hänellä on hyvin omintakeinen ääni. Käheä, mutta ilmaiseva, vähän haikeuteen taipuvainen sävyltään. Hän arvostaa hyvää melodiaa.

Vuosilomien jaksotus estäisi pysähtymisen

Vuosilomat pitäisi jaksottaa tasaisesti ympäri vuoden. Yhteiskunnan pitää pyöriä myös kesällä, sanoo professori Paavo Seppänen. Kahtena kuukautena kesällä, heinä- ja elokuussa, Suomi seisoo. Taloudellisesti tämä on kannattamatonta.

Valtaosa noin 1 650 000 palkansaajasta nauttii lomansa kesäkautena, toukokuun alun ja syyskuun lopun välisenä aikana.

Kesällä pidettävän vuosiloman ja viisipäiväisen työviikon sijalle professori Seppänen ehdottaa kahdentoista tunnin toimintajärjestelmää: Koneita, toimintatiloja ja laitteita käytettäisiin 12 tuntia vuorokaudessa, joka jaettaisiin kahteen kuuden tunnin työvuoroon. Ihmiset työskentelisivät 6 tuntia päivässä, 6 päivää viikossa ja siis vain 36 tuntia viikossa.

”Vuosilomat jakautuisivat entistä pidempinä yhtenäisinä jaksoina vuoden jokaiselle kuukaudelle. Vuosituhannen loppuun mennessä vuosilomat voitaisiin asteittain pidentää useiden kuukausien, ehkä 3—4 kuukauden mittaisiksi”, Seppänen sanoi.

Ensimmäinen kotimainen autoradiopuhelin pian markkinoille

Turku (HS)

Aivan lähiaikoina tulee markkinoille ensimmäinen kotimainen autoradiopuhelin. Markkinoilla jo jonkin aikaa ollut Agan toimittama radiopuhelin tulee saamaan kotimaisen kilpailijan Saloralta.

Molemmat puhelimet toimivat samoilla periaatteilla. Sekä Agan että Saloran radiopuhelin on suunniteltu posti- ja lennätinlaitoksen autoradiopuhelinverkostoa varten. Tähän voi liittyä kuka tahansa.

Puhelin toimii tilaajavalintaisena autopuhelinkeskuksen välityksellä. Myöhemmin on tarkoitus siirtyä automaattisiin puhelinkeskuksiin.

Koko maan kattava puhelinverkko tulee käsittämään 140 tukiasemaa, joista tällä hetkellä on parisenkymmentä valmiina. Yksi tukiasema pystyy vastaamaan noin 30 kilometrin linkistä.

Radiopuhelinverkostoon liittyvillä puhelimilla on myös mahdollisuus saada yhteys yleiseen puhelinverkostoon liitettyihin puhelimiin ja päinvastoin.

Konsulinkyyti odottanee uusia pakistanilaisia

Tiedot uusista Suomeen saapuneista itäpakistanilaisista työnhakijoista pitävät paikkansa, sanoo Pakistanin Suomessa oleva konsuli Aarne Roiha.

Roiha kertoo Suomeen saapuneen torstaina ja perjantaina Kööpenhaminasta kaikkiaan 14 uutta pakistanilaista. Näkymät heidän kohdallaan ovat aika synkkiä, sillä uusia työlupia tuskin tullaan myöntämään. Tilanne ratkeaa alkuviikolla.

Jos uusia työlupia ei saada, joudutaan heidät lähettämään kotimaahansa konsulinkyydillä.

Tampereen uusi posti avataan maanantaina

Tampere (HS)

Suomen toiseksi suurin postitalo avaa ovensa yleisölle aamuyhdeksältä maanantaina Rautatienkadulla Tampereella. Taloon siirtyy myös lennättimen yleisöpalvelu. Kokonaan talo on valmis vasta syyskuussa.

Tampereen entisen pääpostin palvelutilat Hämeenkadun varrella suljetaan ja kunnostetaan myöhemmin teletaloksi. Myös Verkatehtaankadulla oleva saapuvien pakettien jakelukeskus suljetaan.

Postiautoasema ja postilokerot pysyvät kuitenkin entisessä talossaan kunnes uuden postitalon kuljetusosasto valmistuu. Keskeneräinen on yhteys vielä mm. rautatieasemalle.

Uudessa postitalossa on postinlajittelu Suomen nykyaikaisinta. Koneiden toiminta perustuu postinumerojärjestelmään.

Möhöjuuri kiusaa kukkakaaliviljelmiä

Porvoo (HS)

Möhöjuuri kiusaa kukkakaalinviljelijöitä eteläisellä rannikkoalueella. Koska maahan ei nykyisin saa tuoda määrättyjä kasvinsuojelumyrkkyjä, viljelijä on voimaton.

”Onko se luonnonsuojelua, jos rikkaruohot valtaavat alaa hyötykasveilta, ihmettelee puutarhuri Hannu Helenius Porvoon pitäjän Vanha-Moisiosta.

Möhöjuuri alkaa vaikuttaa jo kolmen vuoden kuluttua viljelyn aloittamisesta. Tällöin ei ole muuta mahdollisuutta kuin siirtää viljely jälleen uuteen maaperään.

Kukkakaalin sopimusviljelmiä on alueella runsaasti toistakymmentä aina itärajalle saakka. Heleniuksella itsellään on 70 000 kilon viljelyssopimus kukkakaalista.

