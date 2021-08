Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailujen ensimmäinen ilta Olympiastadionilla päättyi villiin suomalaiseen riemuun. Oululainen askeetti Juha Väätäinen, 30, vei murskaavalla loppuvedollaan kultamitalin 10 000 metrin rajuvauhtisessa juoksussa.

Kun takana oli 24 kierrosta ja 50 metriä lähtivät kaksinkertainen Euroopan mestari Jürgen Haase ja Juha Väätäinen yhtä aikaa rajuun kiriin. Haase ei koskaan saanut metrin eroa umpeen, vaan joutui alistumaan ennen maalia.

Väätäisen voittoaika on uusi Pohjoismaiden ennätys 27.52,8.

Euroopan ennätysmies Dave Bedford toteutti ainoan osaamansa taktiikan. Hän loikki kärjessä lähes koko matkan. Alku oli rajua ennätysvauhtia. Puolimatkankin aika oli huima: 13.54.

Bedford kypsyi omaan vetoonsa, sillä hänen varjonaan oli koko ajan tiivis ryhmä mestaruuden kärkkyjiä. Bedford putosi välillä pääjoukostakin, ryhdistyi ja ryntäsi etumatkan kiinni ja johti viimeisen kierroksen alkuun asti.

Englantilainen ennakkosuosikki oli juossut omat jalat altaan ja oli täysin kyvytön kirimään.

Juutalaisjärjestö vaatii taas miljoonaa Suomelta

Tukholma (STT)

Itävaltalaista syntyperää olevien ruotsalaisten natsiuhrien valtakunnallinen järjestö on maanantaina kääntynyt Suomen Tukholman suurlähetystön kautta Suomen presidentin Urho Kekkosen puoleen.

Järjestö toivoo edelleen saavansa miljoona kruunua korvauksena yhdentoista natsiuhrin luovuttamisesta Suomesta Natsi-Saksalle vuonna 1942. Korvaus toimitettaisiin mahdollisille elossa oleville omaisille tai muussa tapauksessa se jäisi järjestölle.

Suomi on aiemmin viitannut vuodelta 1923 peräisin olevaan lakiin, jonka mukaan poliisin ja sisäministeriön virkamiehet ovat vastuussa silloisen Suomen hallituksen tekemisistä.

Ruotsalainen järjestö vaatii hallitusta kantamaan vastuun siitä, että natsiuhreille myönnetystä poliittisesta turvapaikasta huolimatta heidät luovutettiin Saksalle.

Jos Suomen hallitus ei myönnä vastuutaan ja maksa vahingonkorvausta, on järjestö päättänyt 1. lokakuuta jälkeen kääntyä Kansainvälisen tuomioistuimen, Eurooppa-neuvoston ja YK:n puoleen.

Istumalakko alkoi Joensuun teatterissa

Joensuu (HS)

Joensuun Kaupunginteatterin kiista näyttää saavan uutta tuulta purjeisiinsa. Tiistaiaamuksi määrättyihin ”Miehen kylkiluu” -harjoituksiin tulivat kaikki näyttelijät, myös erotettu teatterinjohtaja Jouko Turkka.

Oppositionäyttelijät eivät kuitenkaan ottaneet osaa harjoituksiin, vaan aloittivat istumalakon, johon yhtyi myös osa teknillistä henkilökuntaa tukeakseen Turkan takaisin ottamista teatterin palvelukseen.

He pitivät erottamista laittomana, koska Turkka heidän mielestään ei missään vaiheessa ole kieltäytynyt noudattamasta johtokunnan määräyksiä. Hän ei työmaaneuvoston mukaan ollut edes läsnä, kun päätettiin, että Maiju Lassilan "Tulitikkuja lainaamassa" -näytelmää ei ruveta harjoittelemaan. Tähän yhtyi myös Jouko Turkka, samoin hän uskoo jatkavansa yhä teatterin johtajana.

Kesytetty leijona on tappaja vapaana

Nairobi (Los Angeles Times)

Elokuvassa "Elsa, vapaana syntynyt" esiintynyt Boy-niminen leijona pahoinpiteli hiljattain erään afrikkalaisen palvelijan hengiltä. Pahoinpitelyn tapahduttua villieläinten erikoistuntija George Adamson ampui yhdeksänvuotiaan leijonan.

Tapaus on tuonut jälleen pinnalle Keniassa jo monta vuotta jatkuneen kiistan. Vaikka Adamsonin toiminta on arvostettua kaikkialla maailmassa, on siitä jatkuvasti kiistaa Keniassa.

Monet metsästäjät ja muut villieläinten erikoistuntijat uskovat, ettei leijonaa, joka kerran on kesytetty, saisi enää koskaan päästää takaisin luontoon. Heidän mielestään kesytetty leijona ei opi enää metsästämään. Silloin se kääntyy ihmisen puoleen, jota se ei osaa pelätä ja jonka se tuntee hyvin. Tuloksena on leijona, joka tappaa ihmisiä.

Elokuvakierros

Kun Francois Truffaut tekee uutta elokuvaansa, Hollywoodin elokuvantekijät saattaisivat hämmästyä: Truffautin koko kuvauskalusto mahtuu yhteen pakettiautoon, joka on sopivasti pysäköitynä kuvauspaikan edessä.

Myös hänen kuvausryhmänsä on pieni, mutta tehokas, sillä useimmat työntekijöistä ovat olleet Truffautin mukana vuosien ajan.

Truffautin elokuvaa filmataan Pariisissa. "Kaksi englantilaista naista" tulee filmin nimeksi. Se perustuu, kuten Truffautin ehkä kuuluisin teos Jules ja Jim, kirjailija Henri-Pierre Rochen romaaniin. – –

Alfred Hitchcock, aina vain väsymätön veteraaniohjaaja ja mestarillisten thrillereiden tekijä, on jälleen aloittanut uuden filmin.

Sen nimeksi tulee Frenzy ja osatkin on jo jaettu. Filmissä näyttelevät John Finch, Anna Massey, Vivien Merchant ja Alec McCowan.

Karkurien tulva USA:n Vietnamin joukosta

Washington (AP)

Huolimatta Yhdysvaltain supistuvasta osuudesta Vietnamin sodan taisteluissa sotilaskarkurien määrä on noussut toisessa maailmansodassa saavutetulle huipputasolle.

Kesäkuun 30. päivää edeltäneen 10 kuukauden aikana karkurien määrä nousi 68 500:aan — mikä vastaa neljää ja puolta taisteluvahvuista divisioonaa. Budjettivuoden kaksi viimeistä kuukautta nostavat luvun vieläkin suuremmaksi. – –

Armeija on viime kuukausina tiukentanut suhtautumistaan karkureihin. Virallisen selityksen mukaan suurimpana syynä sotilaiden karkaamisiin on Vietnamin sota ja sen synnyttämä haavoittumisen ja kuoleman pelko.

Useimmat karkureista jättävät yksikkönsä saatuaan komennuksen Vietnamiin.

