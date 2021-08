Uimalla pysyy mestaripainossa, jos on joskus ollut mestari. Tapio Rautavaara on onnellinen, että selvisi urheilusta vammoitta. — Monethan päättävät lajinsa enemmän ja vähemmän raihnaisina.

”Olen iloinen, että selvisin siitä terveenä. Vaikka ei tässä vielä tiedä koska kulunut lonkkanivel antaa kuulua itsestään tai ilmaantuu jokin toinen vaiva.”

Tapio Rautavaara on ihaillut Janis Lusista ja väittää kaikesta vaivasta huolimatta alkavansa urheilijan uran koska vain alusta.

”Kohokohta on silloin kun näkee jonkun olevan herra kentällä, heittävän niin sanotusti omalle tontille. Näin teki Lusis. Loistavaa!”

”Tällä hetkellä suositan uintia jokaiselle. Se paitsi friskaa myös auttaa silloin kun ottaa aivoon. Sitä paitsi on pidettävä huoli myös siitä osasta, joka jää korvien väliin. Uinti on selvää terapiaa. Kun sen jälkeen tulee saunasta ja suihkusta on aivan toinen Tapsa.”

Tapsa on säilyttänyt saman painon, 90 kiloa, kuin hänellä oli mestaruuspäivinä.

”Keihäänheittäjän on oltava pitkä, ainakin 185 senttiä. Tämä on varma juttu. Minä tiedän kun näen miehen onko hänestä urheilijaksi.”

Tapsa on säilyttänyt myös reissumiehen eleganssinsa vuodesta toiseen. Kesällä hän on matkoilla kaiken aikaa. Syksyllä tulee oma LP levy.

”Kiinnittäkää huomiota siihen lauluun Tuhlattuja päiviä. Jokaisella on kai niitä, itsellänikin monia. En kuitenkaan tarkoita urheilua.”

Konsta Jylhä sanoutuu irti Smp:stä

Tunnettu kaustislainen kansantaiteilija Konsta Jylhä kiisti perjantaina olevansa missään tekemisissä Suomen maaseudun puolueen (Smp) politiikan kanssa.

Hänen perjantaina antamastaan tiedotteesta ilmenee, etteivät Maaseudun puolueen edustajien Oulun puoluekokouksessa esittämät väitteet, että Konsta Jylhä olisi puolueen jäsen, pidä paikkaansa.

Jylhä sanoo tehneensä Smp:lle marssin normaalina tilaustyönä. Hän pitää kansanmusiikkia erityisalanaan ja sanoo haluavansa työskennellä sen tunnetuksi tekemiseksi ”ilman mitään poliittista tarkoitusta”.

Berliinit viettivät muurin vuosipäivää

Berliini (Reuter)

Berliiniläiset viettivät perjantaina kaupungin jakavan muurin kymmenvuotispäivää. Itä-Berliinin keskustassa pidettiin sotilasparaati ja kaupungin länsiosassa laskettiin muurin juurelle seppeleitä.

Pitkin kuuluisaa Unter den Lindenin puistokatua marssi Itä-Berliinissä aseistettujen työläisten osastoja rinta rinnan armeijan sotilaiden kanssa. Vastaavanlaiset osastot rakensivat muurin yhdessä yössä elokuun 13:nnen päivän sunnuntaiaamuna 1961.

Länsi-Berliinin pormestari Klaus Schutz puhui seppeleenlaskuseremoniassa stalinismin uhrien muistomerkillä niistä 65 uhrista, jotka ovat saaneet surmansa yrittäessään päästä muurin yli.

Kiihkottomassa puheessaan Schutz sanoi muurin muistuttavan tarpeesta luoda Berliiniin järkevämmät ja normaalimmat olot.

”Tyhjä paatos ja hyvin muotoillut vastalauseet eivät ole saaneet mitään aikaan”, pormestari sanoi.

Presidentti Kekkonen kävi Turun messuilla

Turku (HS)

Noin puolentoista tunnin ajan viivähti tasavallan presidentti perjantaina Turun messuilla, joiden suojelija hän myös on.

Presidentti tutustui messujen johdon opastuksella moniin osastoihin sekä heitti yhdessä messujen pääemännän Miss Suomen Pirjo Laitilan kanssa kolikon Kupittaan lähteeseen.

– –

Messuja suosi perjantaina aurinkoinen, lämmin sää, ja klo 15:een mennessä alueelle oli saapunut yli 12 000 maksanutta katselijaa.

Perjantaipäivän jälkeen yhteinen kävijämäärä nousee jo noin 145 000 henkilöön.

Kakarakyläkin Kangasalan kolmen päivän karnevaaleissa

Karnevaalikulkue kolmenkymmenen kärryn letkassa avasi Kangasalan kurkunleikkaus- ja kukkaiskarnevaalit, joiden päätarkoitus on tehdä pitäjän puutarhaviljelyä tunnetuksi.

Kukkia ja vihanneksia riitti kottikärryjen täytteeksi, autojen katteeksi ja musertumaan traktorinpyörien allekin, kun kunta aloitti kolmipäiväiset kemunsa.

Kurkunleikkaus- ja kukkaiskarnevaalit ovat uusinta viime kesästä; silloin kävijöitä oli 25 000, nyt odotetaan yli 30 000 henkeä.

– –

Kangasalan harjulle kunnantalon taakse on juhlien ajaksi kyhätty hehtaarin laajuinen kakarakylä pienempien kävijöitten viihdykkeeksi. Lapset ovat itse olleet suunnittelemassa ja rakentamassa kyläänsä.

Päivien aikana on lupa pystyttää uusia mökkejä, korjata autoja ja mestaroida vanhoja kelloja. Ken ei viihdy taloissa, sille on tarjolla seikkailuratoja, liukuja, telineitä, puomeja ja pensassokkeloita.

SNS:n jäsenmäärä on kasvanut

Yli 7 000 uutta jäsentä on liittynyt tänä vuonna Suomi—Neuvostoliitto-seuraan, jonka jäsenhankintakilpailu jatkuu vielä lokakuun loppuun.

Seuraan kuuluu nyt runsaat 200 000 henkilöjäsentä sekä lukuisia järjestöjä ja muita yhteisöjä.

Seuran marraskuussa pidettävään edustajakokoukseen mennessä odotetaan jäsenmäärän lisääntyvän vielä ainakin kolmella tuhannella, kerrotaan Suomi—Neuvostoliitto-seurasta.

Naisille suunnitellaan halvempia henkivakuutuksia

Naisten henkivakuutusmaksujen alentamista suunnitellaan. Naiset elävät keskimäärin pitempään kuin miehet.

Kuolemisen vaara on suurin osatekijä vakuutusmaksun määrittelyssä. Tästä huolimatta naisia on velotettu samojen perusteiden mukaan kuin miehiä. ”Naisia on sorrettu”, sanoo tiedotuspäällikkö Erkki Seitovirta vakuutusyhtiöiden tiedotuskeskuksesta.

Naiset maksavat henkivakuutuksistaan yhtä paljon kuin miehet, vaikka monissa ikäluokissa heidän kuolleisuutensa on noin puolet pienempi miehiin nähden.

Rotta katkaisi EM-lähetyksen

Muuntajan jännitteisiin tunkeutunut rotta aiheutti Helsingin Töölön ja Meilahden kaupunginosien hetkellisen pimenemisen.

Sähköhäiriö keskeytti joksikin aikaa myös EM-kilpailujen televisioinnin Stadionilla.

Hotelli Hesperian rakennustyömaalle pystytetyssä muuntajassa tapahtui oikosulku kello 18.19 perjantai-iltana. Töölö ja Meilahti pimenivät kokonaan parin minuutin ajaksi.

Mannerheimintien ja Töölönkadun välinen alue joutui lisäksi olemaan 40 minuuttia ilman sähköä, ennen kuin vika saatiin kokonaan korjatuksi.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone