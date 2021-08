Kaksi ruusua Euroopan mestarille hyvästä juoksusta: voitokas 5 000 metriä on takanapäin ja toinen kultamitali taskussa. Juha Väätäinen kruunautui stadionilla suomalaisten kaksinkertaiseksi EM-sankariksi.

Juha Väätäinen on 5 000 metrin Euroopan mestari, kolmas kestävyysmatkojen kaksoisvoittaja EM-kisojen historiassa.

Väätäisen aika 13.32,6 on uusi Suomen ennätys. Väätäisen mielestä vauhti oli liian hidas alkukilometreillä.

Kilpailun kakkonen, Ranskan Jean Vadoux pahoitteli samaa: ”Olisi belgialainen Puttemans saanut vetää lujempaa.”

Väätäinen halusi vauhtia juoksuun testatakseen itseään Münchenin olympiakisojen 5 000 metriä varten – –

Tasavallan presidentti oli Väätäisen ensimmäinen virallinen haastattelija. Kysymykseen kumpi mestaruus oli helpompi, rauhallinen voittaja vastasi:

”Henkisesti tämä juoksu oli helpompi, mutta toisaalta rasituksena kovempi, koska kymppi painoi vielä jäseniä. Kilpailuna 5 000 metriä on aina vaikea.”

Stadionintäyteinen yleisö otti seisaalleen nousten suosikkinsa mestaruuden.

Avautuuko Suomi vähitellen köyhien maiden työvoimalle

Pakistanilaiset tulivat.

Pakistanilainen lääkäri suolaa kurkkuja lihanjalostustehtaalla Helsingin maalaiskunnassa. Pakistanilainen filmiteknikko kerää astioita kahvilassa Helsingissä. Pakistanilainen valtiotieteen opiskelija leikkaa kuueläimiä lelutehtaalla Maarianhaminassa.

He ovat tyytyväisiä: ”Jotain työtä on parempi kuin ei mitään”, sanoo lääkäri.

Työnantajatkin iloitsevat: saatiin työvoimaa.

Mutta miksi he tulivat? Ja mitä Suomen pitäisi tehdä seuraaville?

Poliitikot saavat juuri nyt harmaita hiuksia. Näinä päivinä he huomaavat, että kolmas maailma ei olekaan jossain hirveän kaukana, mukavasti unohdettavissa. Näinä päivinä Suomen kansan on pakko ratkaista kiireellinen ongelma. Montako Suomi ottaa vastaan kehitysmaiden miljoonista? – –

Viisikymmentäkolme pakistanilaista ilmaantui Suomeen yllättäen. Viranomaisten tylyt lausunnot hellyttivät Suomen kansan, ja Pakistanin konsulaatti sai yleisöltä 200—400 puhelua päivittäin.

Ihmiset tarjosivat pakistanilaisille vaikka minkälaista työtä, alkaen takka- ja saunapuiden pilkkomisesta herraskartanossa.

Työvoimaviranomaiset neuvottelivat ja viisikymmentäkolme sai työnvälitystoimiston kautta työtä ja työluvan kolmeksi kuukaudeksi. Ongelmat eivät kuitenkaan ole ohi. – –

Sitten kannattaa miettiä myös miksi nyt jo työluvan saaneet viisikymmentäkolme pakistanilaista tulivat Suomeen. He eivät ole Itä-Pakistanin pakolaisia, joiksi heidät on leimattu. Kaikki työluvan saaneet 53 ovat Länsi-Pakistanista. Eivätkä he ole pakolaisiakaan. Heitä ei kotimaassaan odota poliittinen vaino, vakuutti Pakistanin konsuli Aarne Roiha.

Nämä viisikymmentäkolme eivät myöskään ole Pakistanin köyhiä, kurjia ja nälkäisiä. He ovat kehitysmaan parempiosaisia: varakkaista perheistä ja melko hyvin koulutettuja.

Helsingin liikenne on jäämässä auton alle

Helsinginkadulla hävitetään puistoa ja kaadetaan puita. Henkilöautot saavat lisätilaa.

Nordenskiöldinkadun järjestelytyöt ovat valmiit. Ajoratoja levitettiin jalkakäytävien kustannuksella.

Tukholmankatua on tarkoitus levittää. Henkilöautojen liikkumista edistetään ja jalkakäytäviä supistetaan.

Laivasillankatua tullaan ilmeisesti leventämään Eteläsataman kohdalla. Täällä on tarkoitus parantaa raitiovaunuliikennettä, mutta samalla myös henkilöautojen etenemistä. Lisätila saadaan jalkakäytävistä. – –

Alituiset muutokset kaupungissa eivät kuitenkaan vastaa julistuksia. Ennen kuin vuosikymmenen lopulla rakennetaan Vapaudenkatu Postitalolta Pasilaan ja keskustan kehäväylä Sörnäisistä Ruoholahteen, ei uusia autokaistoja rakenneta kantakaupunkiin. Vain julkiselle liikenteelle varataan kaistoja, ilmoittivat viranomaiset, kun liikennesuunnitelmia esiteltiin kaupunginvaltuustolle ja lehdistölle viime joulukuussa.

Mutta kadunlevitykset vain jatkuvat. Nyt niitä usein perustellaankin julkisen liikenteen parantamisella.

Mannerheimintiellä varataan raitiovaunuille omat kaistat. Samalla kuitenkin yksilöllisenkin liikenteen ajoratoja levennetään. Tämä tapahtuu jalkakäytävien, ja osittain puistoalueen kaventumisen kustannuksella.

Raitiovaunupysäkkejä harvennetaan, suojakaiteita poistetaan. Henkilöautoliikenteeseen ei ole haluttu kajota.

Julkisen liikenteen paraneminen jää sen sijaan monessa suhteessa kyseenalaiseksi. Ei auta paljoa, että siellä täällä varataan raitiovaunuille kaistoja, kun samalla pumputaan lisää henkilöautoja kaduille.

Suojakorokkeet pian normien mukaan

Suojateiden suojakorokkeiden mitoitukseen on tekeillä normitus. Helsingin kaupungin liikennetutkimusosasto tekee tutkimusta jalankulkuliikenteen tarpeista, kertoi insinööri Erkki Ryynänen kaupungin liikennesuunnitteluosastolta.

”Jalankulkijoille pyritään järjestämään mahdollisimman turvallinen kadunylitys”, Ryynänen kertoi. ”Suojakorokkeiden suunnittelussa pyritään huomioimaan myös paljon tilaa vievä lastenvaunuliikenne. Suojakorokkeiden mitoituksessa joudutaan kuitenkin ahtaissa tiloissa turvautumaan sopuratkaisuihin.”

Sopuratkaisussa saattaa jalankulkija jäädä huonoimpaan asemaan. Valo-ohjatun suojatien jalankulkukoroke on vaarallisen kapea esimerkiksi Erottajan suojan vieressä.

Raitiovaunu voi yllättää korokkeella seisovan ja kuorma-auton lava saattaa toiselta puolelta heittää jalankulkijan maahan. Suojakoroke ei varsinaisesti ole edes koroke, vaan osa suojatietä katutasossa.

Viime tingassa katua ylittämään lähtevät joutuvat kapealle korokkeelle, kun vihreä valo vaihtuu punaiseksi. ”Tuo on niin pieni kolo”, huudahti eräs seurue ja juoksi punaista valoa vasten korokkeelta turvaan Erottajan suojalle.

Kartano ei kelpaa

Kalliiksi käynyttä, vähän käytettyä Königstedtin edustuskartanoa odottaa arvon lasku, mikäli opetusministeri Jaakko Itälän toiveet toteutuvat.

Itälän mukaan kartano on hankala valtion edustustilaksi, ja hän esittää Königstedtin vaihtamista Suomenlinnan tiloihin linnoituksen uudelleen järjestelyn yhteydessä.

Königstedt on alusta alkaen ollut monien hampaissa vähäisen käyttönsä takia. Vain harvat valtiovieraat ovat astelleet juhlavilta pääportailta puutarhan tai saunan rantaan.

Sähkötuoli ja joustopuskurit Saabin ensi vuoden malleissa

Kun veron alaiseen vihreään 4-oviseen Saab 99:ään asennetaan sähkötuoli, niin 28 750 markan kaupan kylkiäisenä saadaan vielä silmänpesijäkin. Eikö se ole jo onnea?

Suurimmat yllätykset ensi vuoden Saabeissa ovat hinnat: Saab 96 maksaa 18 860 markkaa ja 2-ovinen Saab 99 vaatimattomat 27 255 markkaa. Pistevero sisältyy hintoihin.

Sähkölämmitteinen kuljettajan istuin on vakiovarusteena kaikissa malleissa. Muita uutuuksia ovat mm. 99-sarjan joustopuskurit, parantunut jarrujen suojaus ja uudet suunta- ja seisontavalot.

Kahden hengen kartanoauto Volvon uutuus vuodeksi 1972

Göteborg (Jukka Miettinen)

Volvo jatkaa samaa linjaa kuin ennenkin ja esitteli pääasiassa turvallisuuteen tähtääviä parannuksia.

Yksi uusi korimalli on ensi vuoden valikoimassa: Volvo 1800 ES on farmarimuunnos urheiluautosta 1800, jonka valmistus jatkuu edelleen. – –

Volvo 1800 ES on kahden hengen farmariauto, sillä takaistuin on korkeintaan lapsia varten. Tehdas käyttää siitä nimitystä fast back -tyyppinen kartanoauto; ostajalla onkin syytä olla kartano ja muutama tukkipuu humisemassa sen takana, sillä 1800 ES:n hinta on melkoinen.

Koonnut Pasi Oikarinen

