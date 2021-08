Harvoin, suorastaan erittäin harvoin, kohtaa nuorisoleiriä sellainen kunnia, että paikalle saapuu tervehdyskäynnillä pääministeri, suurlähettiläs, erään puolueen puheenjohtaja ja kuusi toinen toistaan huomattavampaa puoluesihteeriä, kansanedustajia ynnä muita merkkihenkilöitä.

Näin nyt kuitenkin kävi Kiljavalla, jossa parhaillaan on koolla edustava läpileikkaus Suomen ja Neuvostoliiton nuorisosta.

Tosin se vaikuttaa hyvin miesvaltaiselta, ja kaikki neuvostoliittolaiset tuntuvat olevan joko sosialistisen työn sankareita, kansanedustajia, Komsomolin keskuskomitean jäseniä tai muita jo puolueessa tai elämässään ansioituneita henkilöitä.

Leirin eksoottisin osanottaja taitaa kuitenkin tulla Turkmenistanista. Hän on 26-vuotias Kemal Hangeldiev , jolla on komealta kalskahtava Sosialistisen työn sankarin arvonimi.

Ammatiltaan hän on lypsäjä, vaikka sitä päältä päin ei millään arvaisi. Lypsäjän ammatista puhuessa kun tulee mieleen väkisin sellainen suomalainen, pyöreämuotoinen karjakkotyyppi.

Kemal on hoikka, hymyilevä ja ylpeä turkmenistanilaisista perinteistä.

Keskuspankit kiinni koko viikon

Vain Japanin keskuspankki osti tiistaina dollareita. Sekaannus Euroopan valuuttamarkkinoilla jatkui ja useimmat valuuttapörssit pitivät edelleen ovensa suljettuina.

Matkashekkienkin ostoja rajoitettiin. Suomessa turisteja koetettiin ymmärtää pankeissa, mutta useat hotellit eivät enää huolineet matkashekkejä maksuksi.

Keskuspankkien arvellaan pidättäytyvän valuuttakaupoista koko tämän viikon.

Yhdysvalloissa Nixonin tuontivero sai ihmiset ryntäämään kauppoihin ja ostamaan ranskalaista viiniä, eurooppalaisia autoja, vaatteita ja herkkuja. Nixon itse tapasi päivän aikana sekä demokraattien että republikaanien senaattoreita ja edustajanhuoneen jäseniä ja yritti saada heidän tukensa maanantaina ilmoittamilleen toimille.

Useat Länsi-Euroopan lehdet tuomitsivat tiistaina jyrkästi presidentti Nixonin toimet yksipuolisina ja itsekkäinä.

Erityisesti niiden katsotaan vaikeuttavan maailmankauppaa ja enteilevän kauppasotaa.

Ulkomaalaistyövoima pian esille SAK:ssa

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö määrittelee ilmeisesti lähiaikoina kantansa Suomen työmarkkinoille ns. köyhistä maista tuleviin työntekijöihin, kertoi SAK:n toinen puheenjohtaja Arvo Hautala.

Juuri kesälomalta palannut Hautala sanoi, että Suomeen saapuneiden pakistanilaisten sijoittuminen täkäläisille työmarkkinoille ei ole ollut vielä SAK:ssa esillä, joskin järjestön edustajat ovat puoltaneet heidän työlupiaan.

Hautala katsoi, että varsinkin nyt työllisyystilanteen heikentyessä pitäisi turvata työtä ensin omalle väelle.

Pakistanilaisryhmän hän kuitenkin sanoi tulleen Suomeen hakeutuessaan harhaanjohdetuksi.

”Mielisairaaloiden rakentaminen typerää”

”Nykyaikana on suoranaista typeryyttä rakentaa enää yhtään mielisairaalaa. Se tulee yhteiskunnalle paljon kalliimmaksi kuin suojatyöpaikkojen ja palvelukeskusten luominen.”

Näin sanoi professori Nico Speijer Helsingissä käynnistyneessä Euroopan mielenterveysliiton 21. vuosikokouksessa.

Kokoukseen osallistuu alan asiantuntijoita 20 maasta, ensi kertaa myös Euroopan sosialistisista valtioista.

Speijer on Hollannin valtionyliopiston sosiaalipsykiatrian professori. Häntä pidetään nykyaikaisen avohoidon ja suojatyöpaikkajärjestelmän uranuurtajana.

Professori Speijer sanoi vuosikokouksen avajaispaneelissa, että häneltä kysytään usein, onko ihmisellä oikeus tehdä itsemurha.

”Hollannissa tuollaisia kysymyksiä ei tehdä. Meidän mielestämme jokaisella yksilöllä on oikeus elämään. Näin ollen on luotava sellaiset olosuhteet, joissa hän voi elää”, Speijer sanoi.

”Tälläkin hetkellä kaikkialla makaa monia tuhansia ihmisiä mielisairaaloissa. Ja vain siksi, että yhteiskunta ei ole järjestänyt heille mahdollisuutta elää sellaista elämää, jota he voisivat elää”.

Trooppiset taudit lisääntyneet Suomessa

Trooppisten tautitapausten lukumäärä on lisääntynyt Suomessa huomattavasti viime vuosina.

Maan ainoa trooppisten tautien poliklinikka Auroran sairaalassa Helsingissä on osoittautunut tarpeelliseksi, sanoi apulaislääkäri Hannu Kyrönseppä klinikalta.

Trooppisten tautien poliklinikalla on käyntien määrä kasvanut jatkuvasti. Kuukautta kohti on klinikalla noin 60—70 kävijää.

Malaria, suolistoloiset, muut suolisto- ja ripulitaudit, punatauti ja salmonellataudit ovat yleisimmät klinikalla havaitut trooppiset sairaudet.

Klinikalla on käynyt melko vähän ulkomaalaisia potilaita. Huomattavin potilasryhmä on suomalaiset, jotka jostain syystä ovat oleskelleet pitempään jossakin trooppisessa maassa.

Nauvon meteoriitti pikkuplaneetta

”Mielestäni Nauvon meteoriitti on pikkuplaneetta, jolla oli oma ratansa avaruudessa”, sanoi tohtori Birger Wiik tiistaina.

Palanen Nauvoon elokuun alussa pudonneesta meteoriitista lainataan amerikkalaisille tarkempia tutkimuksia varten. Parhaillaan porataan Turussa osa meteoriitin ”sydämestä” ja se annetaan lainaksi amerikkalaisille tutkijoille, kertoi tohtori Wiik.

Amerikkalaisille lainataan osa meteoriitin ”sydämestä”, koska se ei ole joutunut raskaan säteilyn alaiseksi.

Meteoriittien tutkimisessa on amerikkalaisilla enemmän kokemusta kuin suomalaisilla. ”Lainaamalla palasen heille voimme saada tuloksia nopeammin”, sanoi Wiik.

Tohtori Wiik ottaa palan meteoriitista mukaansa lähtiessään torstaina kansainväliseen meteoriittikongressiin Tubingeniin Saksaan. ”Minulla on nyt todellinen valtti mukanani”, sanoi hän.

Kansainvälinen meteoriittikongressi pidetään nyt ensimmäisen kerran Euroopassa.

Tvärminne-komitean työ Raaden mittatilauspuku

Tvärminne (Leena Saarinen)

Tvärminnen eläintieteellinen asema jatkaa taistelua olemassaolostaan ja asemansa sijoituksesta Tvärminnessä.

Vastassa on Neste Oy ja tuleva öljynjalostamo, jonka tieltä eläintieteellisen aseman olisi väistyttävä.

Asemalla luonnehditaan komitean mietintöä, jossa öljynjalostamon paikaksi ehdotetaan Tvärminneä, Uolevi Raaden mittatilauspuvuksi.

Professori Hans Luther, joka on komitean jäsen, on tyytymätön. Hän katsoo, että vähemmistössä olleiden luonnontieteilijöiden kysymyksiin ei komiteassa aina ole edes viitsitty vastata, eikä heidän ehdotuksiaan ole otettu käsiteltäväksi.

Hän on sitä mieltä, että kustannuslaskelmat ovat puutteellisia, että on asioita, joita mietinnössä ei ole otettu huomioon, eivätkä läheskään kaikki asiat koske tutkimusaseman kohtaloa.

Creedence nousee USA:ssa

Creedence Clearwater Revivalin suosioon ei Tom Fogertyn puuttuminen vaikuta. Yhtyeen uusin single Sweet Hitchhiker on noussut Yhdysvalloissa parhaiten myytyjen levyjen joukkoon.

Kappale seurailee tarkasti yhtyeen myyntikelpoiseksi osoittautunutta tyyliä. John Fogerty laulaa käheästi kuten ennen ja bayou-rytmistä kappaleen tunnistaa heti CCR:n tuotteeksi.

Yhtyeestä eronnut Tom Fogerty on tehnyt oman singlensä, joka ei ainakaan vielä ole päässyt suosioon. Kappaleen nimi on Media Man. Se on selväpiirteisen kaupallinen, mutta hyvin erilainen kuin CCR:n levyt.

Koonnut Kari Lankinen

