Omatekoinen, viinipullosta ja hylsystä koottu piippu on tavanomainen väline huumausaineiden polttajille Vietnamin kenttäolosuhteissa.

Tiedot heroiinin käytön pelottavasta yleisyydestä Vietnamissa olevien amerikkalaisten joukkojen keskuudessa hätkähdyttivät äskettäin amerikkalaista yleisöä.

Totuus onkin, että Kaakkois-Aasian huumausainekauppa puhkesi kukkaansa, kun maksukykyiset amerikkalaiset markkinat amerikkalaisten sotilaiden muodossa tuotiin tähän maailman kolkkaan.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat nyt ryhtyneet jättiläisponnistukseen katkaistakseen heroiinin virtaamisen sotilailleen.

Kaakkois-Aasian oopiumiunikon tie tuottajalta kuluttajalle on kuitenkin monivaiheinen ja ihmeellinen.

Yhdysvallat on Kaakkois-Aasiassa aloittanut laajan huumausainesodan.

Amerikkalaisten tavoite on kaksitahoinen: he tahtovat pysäyttää heroiinin virtaamisen Vietnamissa oleville joukoilleen ja estää Kaakkois-Aasian heroiinia pääsemästä Yhdysvaltain markkinoille täyttämään sitä tyhjää tilaa, joka mahdollisesti syntyy, jos Lähi-idästä Yhdysvaltoihin tapahtuvaa huumausaineiden salakuljetusta onnistutaan rajoittamaan.

Hardin & York Hookerin tilalle Ruis-rockiin

Englantilainen pehmeää rockia soittava Hardin & York -niminen yhtye tulee Ruissalon rockfestivaaleille sydänkohtauksen saaneen John Lee Hookerin tilalle.

Hookerin oli määrä musisoida yhdessä amerikkalaisen bluesyhtyeen Canned Heatin kanssa lauantai-illan konsertin viimeisenä esiintyjänä.

Hardin & Yorkin täyttä kokoonpanoa ei tiedetä. Yhtyeen nimimiehet ovat entisiä Spencer Davisin jäseniä, urkuri-säveltäjä Eddie Hardin ja rumpali Peter York.

Festivaaleihin on myyty noin 8 000 lippua. Kaikkiaan saarelle odotetaan noin 20 000 henkeä konserttia kohden. Virallinen kävijämäärä nousisi näin 60 000:een, kun se viime vuonna oli 36 000.

Ruissalon leirintäalue on jo suljettu tavallisilta matkailijoilta. Sisään pääsee ainoastaan festivaalilipulla. Leirintäalue on siirretty toiseen kohtaan Ruissalossa.

Rock-kansaa vaeltaa jatkuvasti Ruissaloon. Halutuimmat teltanpaikat leirintäalueen nurmikentällä täyttyvät hyvää vauhtia, mutta metsässä on vielä tilaa.

Vähäpätöisyyden ansiot

Toimettomuus on ainoa tapa kohdata lisääntyvän vapaa-ajan aiheuttama ongelmatilanne, väittää kanadalainen ympäristöntutkija William Yeomans.

William-herra on keksinyt toimettomana olemiselle uuden englanninkielisen sanankin — freebling. ”Se on vain istumista paikallaan tekemättä yhtään mitään.”

Yeomansin mielestä tämä toimettomuus freebling-tapaan on tärkeätä ihmisen mielenterveydelle ja hänen suhteilleen kanssaihmisiin.

William Yeomans näkee käsitteessä freebling kuitenkin aivan uusia näkökohtia.

”Tällainen rento toimettomuus on vähäpätöisenä olemisen taidetta.”

Yeomans puhui näin järkyttäviä Kanadan puisto- ja virkistysalueyhdistyksen järjestämässä konferenssissa, jossa käsiteltiin mm. nykyajan ihmisen elämäntapoja.

”Sitä paitsi, jos ihminen osaa menestyksellisesti olla toimeton, on muilla paljon helpompi olo hänen seurassaan. Hänestä ei ole uhkaa kanssaihmisilleen. Tällainen ihminen ei myöskään tunne kateutta, koska hänellä ei ole halua tärkeilyyn tai vaikutuksen tekemiseen”, Yeomans julistaa.

Neuvosto-Fiateja tulossa jo Suomeenkin

Italialainen henkilöauto Fiat 124 saa piakkoin kilpailijakseen Länsi-Euroopan markkinoilla neuvostoliittolaisen sisarautonsa Shigulin.

Uutistoimisto Tass ilmoitti keskiviikkona, että ensimmäiset 2 000 ”neuvostoliittolaista Fiatia” on jo myyty Suomeen, Belgiaan, Hollantiin ja Luxemburgiin.

Shiguli ei poikkea paljoakaan Fiat 124:stä. Sitä valmistetaan Volgan varrella sijaitsevassa suuressa Togliattin tehtaassa, jossa työskentelee myös joukko italialaisia asiantuntijoita.

Kun tehdas saadaan toimimaan täydellä teholla, se pystyy toimittamaan 660 000 autoa vuodessa. Tällä hetkellä pystyy Togliatti-tehdas valmistamaan vuosittain 220 000 autoa.

Näistä myydään 50 000 sosialistisiin maihin, mutta tulevaisuudessa odotetaan viennin Länsi-Eurooppaan lisääntyvän.

Suomessa ottaa ensimmäiset Shigulit vastaan Konela.

Alko pelkää

Tehokkaana tunnettu Oulun yliopiston ylioppilaskunta laajentaa toimiaan ravitsemusalan yrittäjänä. Syksyllä Välkkylän ylioppilaskylässä avattavan suurravintolan nimeksi tulee ”Reidar”.

Nimenanto ei sujunut yksimielisyydessä, sillä ravintola piti alunperin kastaa nimeen ”Närgi njurgok”. Nimi on saamea ja merkitsee suomeksi Naivat hylkeet. Reidar Särestöniemellä on samanniminen maalaus.

”Närgi njurgokista” luovuttiin, koska sen lausumisen arveltiin tuottavan kohtuuttomia hankaluuksia varsinkin pikkutunneilla.

”Reidarin” avaamisen myötä ylioppilaskunnan Rauhala-ravintola menettää A-oikeutensa B:ksi. Tämän pelätään Oulussa merkitsevän sitä, että kesäravintola ”Kesäleski” hilpeilee viimeisiä aikojaan.

Järjestelyt ovat alkuisin Alkosta, mistäs muuten. Perusteluissa sanotaan, että Oulun ylioppilailla on pian liiaksi kosteikkoja.

Sydänleikkauksesta menestys ja pulma

Ohitusleikkauksesta on tulossa todennäköisesti suuri menestys sepelvaltimotukoksen hoidossa, mutta samalla siitä on tulossa lähiaikojen suurimpia lääketieteellisiä pulmia. Sairaalapaikkojen ja lääkärien määrä on riittämätön hoitamaan niin valtavaa määrää ohitusleikkauksia kuin tarvittaisiin.

Näin kertoi Suomessa pikavierailulla oleva Yhdysvaltain sydäntautiyhdistyksen puheenjohtaja tohtori William Glenn.

Ohitusleikkauksessa otetaan laskimo potilaan jalasta ja se asetetaan kulkemaan aortasta ohi sepelvaltimon tukoskohdan. Tätä leikkausta on käytetty noin kahden vuoden ajan, joten se on vasta koeasteella.

Tutkijat tarvitsevat vielä muutaman vuoden päästäkseen selville, ovatko ennakkotulokset leikkauksesta todella paikkansa pitäviä.

Pakistanilaisille ei enää työlupia

Pakistanilaisille työnhakijoille ei enää myönnetä lisää työlupia, kertoi Pakistanin Suomessa oleva konsuli Aarne Roiha keskiviikkona.

Konsuli Roiha on neuvotellut viranomaisten kanssa 33:n pakistanilaisen työluvista.

”Neuvotteluissa tultiin siihen tulokseen, että aikaisemmin työvoimaministeriössä pidetyssä kokouksessa päätetystä 53:sta työluvasta pidetään kiinni”, sanoi konsuli Roiha.

”Suomi ei voi nopeasti sijoittaa työmarkkinoilleen suuria määriä ulkomaisia työnhakijoita. Suomen kiintiöksi on sovittu 53 ja siitä pidetään kiinni”, sanoi Roiha.

Eurooppa valmistelee valuuttaratkaisua

Pohjoismaat ovat yhtä mieltä dollarikriisin synnystä, mutta eri mieltä sen ratkaisutavoista.

Tukholmaan keskiviikkona kokoontuneet pohjoismaiset valtiovarainministerit ja keskuspankkien pääjohtajat keskustelivat valuuttatilanteesta lähes kolmen tunnin ajan.

Kokouksessa evästettiin sekä 10 rikkaan teollisuusmaan kokoukseen lähtevää Ruotsia että EEC:n torstain ministeritason kokoukseen matkustavaa Tanskaa.

Klubit kriisissä

Englannin mystinen herrasmiesklubimaailma kärsii jäsenten ja rahan puutteesta.

Monet näistä miesten pyhätöistä ovat joutuneet avaamaan ovensa naisille, monet lopettamaan toiminnan kokonaan ja monet nostamaan jäsenmaksujaan huimasti.

Klubeihin on sisustettu erillisiä huoneita naisia varten. Heillä ei yleensä olekaan pääsyä klubin muihin osiin. Määräpäivinä he voivat käydä ruokasalissa syömässä päivällisen tai lounaan.

Klubien vanhat herrasmiehet ovat kauhuissaan. Jos joku nainen uskaltaisi astua esimerkiksi pelisalin puolelle, kivitettäisiin hänet varmasti, on eräs vanha jäsen tuhahtanut.

