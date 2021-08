”Nyt juhla alkaa. Ei enää huudeta Pirkkoa, kyllä se täällä on.”

Kaksi ja puolituhatta helsinkiläisten leikkikenttien yli neljävuotiasta leikkijää täytti Ruskeasuon ratsastushallin pallosalin ilonpidolla.

Torstaina oli päättäjäispäivä ja suuri juhla, jossa lapset olivat esiintyjinä ja katselijoina.

Muistettiin samalla historiaa: leikkikenttiä on ollut Helsingissä jo 20 vuotta.

Riemu oli rajaton. Kreppipaperirusetit heiluivat, putoilivat ja peittyivät hiuksiin kovassa menossa. Laulettiin, naurettiin ja kannustettiin esiintyjiä. Oli kesäleikki, peikkoleikki, cowboyleikki ja rohkea sotaretkileikki.

Lapset tulivat 34 eri kentältä, joista 12:lla leikitään vain kesäisin. Kokovuotisista avattiin 1951 ensimmäisenä Brahen leikkikenttä, jonka ensimmäiset leikkijät ovat siis tänään jo yli 24-vuotiaita.

Kansanmusiikki innostaa Ruisrockin soittajia

Perjantaina alkavan Ruisrockin ohjelmistoa hallitsee kansanmusiikkiin pohjautuva folk-rock. Viimevuotiset raskaspoljentoiset jytä-yhtyeet ovat vaihtuneet mandoliineilla ja viuluilla musisoiviksi esiintyjiksi.

Kansanmusiikki ei elä noususuhdannetta ainoastaan Kaustisissa, vaan myös rock-musiikissa.

––

Jo viime vuonna piti Turkuun saapua Juicy Lucy -nimisen englantilaisen kokoonpanon. Vaan ei tullut, kääntyi melkein portilta pois.

Tänä vuonna vahinko on korjattu ja yhtye tulee. Ei kuitenkaan enää samana kuin viime vuonna päätellen heidän viimeisimmästä levystään Get A Whiff A This.

Viime vuonna yhtye edusti kovaa rock-linjaa. Raskas ja raju meno olivat silloin yhtyeen tunnusmerkit. Uusimmalla levyllä on tyyli melkoisesti muuttunut. Tilalle on tullut pehmeä ja kevyt musiikki. Monessa kohdin tulee mieleen Ruisrockissa esiintyvä englantilainen Fairport Convention. Juicy Lucy vain rokkaa enemmän ja paremmin.

Kummankin musiikki perustuu kansanmusiikkiin. Erona on vain se, että Fairportin musiikki on niin englantilaista kansanmusiikkia kuin vain voi olla. Lucyn kansanmusiikin juuret sen sijaan löytyvät rapakon toiselta puolelta, amerikkalaisesta country-musiikista.

Työläisiä houkutellaan Ruotsista asunnoilla

Rauma-Repola Oy houkuttelee Ruotsiin muuttaneita metallialan työntekijöitä Porin, Loviisan, Tampereen ja Rauman tehtailleen lupaamalla työpaikan ja asunnot.

Yhtiö ilmoittaa, että asuntoja on tarjolla tai että niiden hankinnassa avustetaan.

Tampereella yhtiölle valmistuu ensi vuoden alkupuolella kolmisenkymmentä perheasuntoa. Yhtiön Loviisan asuntoalueella rakennetaan noin viittäkymmentä perheasuntoa.

Muuten tulijat joutuvat yleisille kireille asuntomarkkinoille.

Rauma-Repola Oy on jo toinen suuryhtiö, joku houkuttelee Ruotsiin muuttaneita palaamaan takaisin.

Uusi ydinvoimala valmistuu 1978

Loviisan toista atomivoimalaa koskeva sopimus allekirjoitettiin torstaina Helsingissä. Samalla päätettiin ensimmäisen ydinvoimalan polttoaineista. Näiden sopimusten yhteisarvo nousee noin 700 miljoonaan markkaan.

Neuvostoliittolaisen vientijärjestön Technopromexportin toimittama atomivoimala maksaa noin 580 miljoonaa markkaa. Suomalaisten alihankkijoiden osuus sen hankinnoista ja kustannuksista on noin 50 prosenttia.

Toisen voimalan teho on yhtä suuri kuin ensimmäisenkin, 440 megawattia. Kun Loviisan molemmat voimalat ovat lopullisesti valmiit vuonna 1978, niin ne kattavat noin 15 prosenttia maan koko energian tarpeesta.

Postinumeroluetteloiden jakaminen alkaa

Postinumeroluetteloiden jakelu Helsingissä alkaa perjantaina.

Jokainen talous, kauppaliike ja konttori saa postinumeroluettelonsa syyskuun loppuun mennessä. Luettelon painos on kaksi miljoonaa kappaletta. Luetteloiden jakelun jälkeen aloittaa posti- ja lennätinlaitos postinumerokampanjan, jolla pyritään lisäämään postinumeroiden käyttöä osoitteissa.

Vuoden alussa koekäyttöön otetun postinumeroinnin tuntee tutkimusten mukaan tällä hetkellä yli 80 prosenttia väestöstä. Lähimmän kahden vuoden aikana pyritään siihen, että 90 prosenttia käyttäisi postinumeroita.

Tämä takaisi postinkulun nopeutumisen ja käsittelyn varmuuden jo ennen varsinaista automatisointivaihetta.

Kinksien diplomityö

Kinks on pyörinyt levytilastoissa kohta vuosikymmenen ajan.

Heidän musiikkinsa vain on kokenut melko täydellisen muodonmuutoksen sitten kuusikymmenluvun alkupäivien. Ainoastaan rokkaava meno on säilynyt. Kinksien uusin tuote on nimeltään Lola versus Powerman and Moneygoround.

Hetkittäin jopa hajoamisen partaalla ollut yhtye on levyllä taas kerran saanut tuulta siipiensä alle ja tuloksena on levy, joka on parasta koko laajassa Kinks-tuotannossa.

Lolassa eivät Kinksit esitä mitään uusia ja ihmeellisiä musiikillisia ulottuvuuksia. Tyyli on sama kuin se on ollut jo parin viime vuoden ajan. Ainoa lisä on pianistin palkkaaminen yhtyeen riveihin.

Ray Daviesin sävellykset ja sanoitus on se, mikä pitää yhtyeen vuodesta toiseen elinvoimaisena. Lolan onnistuminen perustuukin täysin Ray Daviesin mainioihin sävellyksiin ja sanoituksiin. Levyä voi jopa pitää säveltäjä-sanoittaja Raymond Douglas Daviesin diplomityönä.

Ruotsin kiekkoliitto torjui raittiusmainoksen

Tukholma (Kari Kallio)

Ruotsin jääkiekkoliiton päätös sallia olutmainoksen kahden seuran pelipuvuissa ja kieltää raittiusmainos Tukholman AIK:n paidoissa on herättänyt kummastusta sekä jääkiekko- että muissa urheilupiireissä.

Tukholman AIK ja Ruotsin Systembolaget neuvottelivat kevään aikana valmiiksi sopimuksen mainoksesta. Kuten Alko Suomessa, harrastaa Systembolaget Ruotsissa myös raittiustyötä, eikä itse juuri mainosta juomiaan.

Tämän periaatteen mukaisesti suunniteltiin AIK:n pelipaidan selkämykseen numeron alle pullo suu 5 senttiä alaspäin ja pullosta putoamaan tippa. Pulloon laadittiin teksti ”Torju tilkka”.

Jääkiekkoliiton johto ei kuitenkaan hyväksynyt mainosta.

– –

AIK:n varapuheenjohtaja Bror Mellberg sanoo seuran kärsivän päätöksen johdosta taloudellisesti.

”Se ei kuitenkaan ole pääasia. Tärkeintä on, että liitto ei ole tajunnut estäneensä vakavan yrityksen selvällä ja helposti tajuttavalla tavalla opettaa nuoria ymmärtämään, että urheilu ja alkoholi eivät kuulu yhteen.”

Dizzy Gillespie aikoo Yhdysvaltain presidentiksi

Jazz-trumpetisti Dizzy Gillespie, joka useita kertoja on soittanut Valkoisessa talossa, sanoo äkkiä ymmärtäneensä Valkoisen talon todelliset mahdollisuudet. Hän aikoo asettua presidenttiehdokkaaksi.

Gillespie kertoi aikomuksestaan esiintyessään keskiviikkona televisiossa ja vielä torstaina hän vakuutti olevansa aivan tosissaan.

”Suhtaudun ajatukseen aivan vakavasti. Aion todella yrittää saada niin paljon ääniä kuin mahdollista ja ennen kaikkea nuorisolta. Haluan mahdollisuuden osoittaa amerikkalaisille, kuka on todella isänmaallinen”, Gillespie sanoi. ”Muut ehdokkaat vain pyrkivät saamaan valtaa. Minä haluan työskennellä kansan hyväksi ja taata rauhan.”

Koonnut Kari Lankinen

