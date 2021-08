Heinola (HS)

Lasse Viren paikkaili sunnuntaina Euroopan mestaruuskisojen ”kolhujaan”.

Heinolassa 5 000 metrin Suomen ennätys parani ensimmäisen kerran alle kolmentoista ja puolen minuutin; 13.29,8.

Juha Väätäinen ei ollut Heinolassa ennätystään puolustamassa, eikä Seppo Tuomisenkaan vauhti kestänyt kuin neljä kilometriä Virenin vauhdissa.

”Nyt on menossa oikea fiilinki. Koko juoksu meni kuin tyhjää vain. Olisin voinut vetää vielä kovempaa 3 000 ja 4 000 metrin välillä, jolloin aika olisi ollut myös huomattavasti parempi, mutta en uskaltanut. En tiennyt kuntoni nousseen näin huimasti viikossa”.

Näin Lasse Viren Heinolan hurjan vitosen maalissa, kun kellot olivat pysähtyneet uuteen Suomen ennätykseen, joka merkitsi Juha Väätäisen runsaan viikon vanhan SE:n siirtymistä takaisin Myrskylään.

Ruisrock tukehtumassa suosioonsa

Turku (HS)

Väen poistuttua Ruissalon leirintäalueelta rock-festivaaleista jäivät jäljelle maahan poljettujen virvoitusjuomatölkkien, muovilautasten ja lusikoiden tasaisesti peittämät kentät ja juomavesihanoista valuneen veden kuralätäköt.

Elämän vaatimukset olivat Ruisrockissa yksinkertaistuneet: palanen maata istua, seistä tai maata, kannullinen virvoitusjuomaa ja muki keittoa ruuaksi. Pöytänä voi toimia vaikka roskalaatikon kansi.

Rahattomat janoiset ryystivät vettä juhlakentän vesihanoista. Ikuisesti valuva vesi teki kentän reunasta mutaista lätäkköä, jonka saarekkeillakin kelpasi istua, vaikka läpikulkijat roiskuttelivat rapaa.

Tämänvuotinen Ruisrock oli Euroopan suurin alan festivaali. Kolmen päivän tapahtumaan osallistui yli 100 000 ihmistä. Riski näin suuren yleisömäärän kokoontuessa on järjestelytoimikunnan mielestä liian suuri.

- Mitä enemmän on osallistujia, sitä vähemmän on suhteessa niitä, jotka kuuntelevat musiikkia.

Turun festivaalien järjestäjät ovat joutuneet harkitsemaan juhlien lopettamista tai niiden järjestämistä helpommin hallittaviin puitteisiin.

Ruisrockin paluuliikenne sujui poliisin kertoman mukaan loistavasti. Järjestyspoliisista todettiin rockilaisten hävinneen kuin ”tuhka tuuleen”. Erityisen hyvä oli poliisin mielestä sillan tiesulku, joka oli oleellisesti helpottanut liikenteen sujumista Ruissalossa.

Museojuna täynnä iloisia matkaajia

Suomen ensimmäinen museojuna oli koko sunnuntaipäivän täpötäynnä riemuitsevaa väkeä sen ajaessa kaksi säännöllistä vuoroaan ja vielä yhden ylimääräisen Forssasta Humppilaan ja Jokioisiin.

Päivän aikana pienessä 36-paikkaisessa matkustajavaunussa ajoi noin 150 henkeä, osa käytti hyväkseen jatkoyhteyksiä Humppilasta Toijalan tai Turun suuntaan.

Museojunan kulusta vastaava Veturienystävät ry sai päivän mittaan lukuisia yleisöaloitteita: mm. Jokioisiin toivottiin asemaravintolaa.

Yhdistys aikoo talven aikana kunnostaa ensi kesän liikenteeseen toisen matkustajavaunun; se rakennetaan vanhalle tavaravaunun alustalle.

Mitä Yves tarkoitti

Jokin aika sitten uutistoimistot syytivät maailmalle metrikaupalla tekstiä, jossa kerrottiin, että Yves Saint Laurent ei enää aio esittää haute couture -kokoelmiaan, vaan keskittyy esittämään valmisvaatetta.

Tästä monet innostuivat niin, että kertoivat Yvesin lopettavan koko haute couturen tekemisen.

Onneksi eivät asiat näin kurjasti ole. Tarkoitus on vain erottaa jyvät akanoista, eli haute couture -näytökset ovat tästä lähtien avoimet vain yksityisasiakkaille.

Muotitoimittajat, jotka usein ovat kirjoitelleet aika rumasti Yvesin salonkimuodista, saavat kiltisti pysyä ovien takana, kun suuri muoti porhaltaa salongin kullattujen tuolien välissä. Toivotaan, että he kestävät sen kuin mies. (A-L. W)

Turistit veivät Suomen ja Norjan välisen rajapyykin

Norjan poliisi etsii Finnmarkissa Pohjois-Norjassa rajapyykin varastamisesta epäiltyjä turisteja. Turistit ovat olleet liikkeellä kolmella autolla.

Rajapyykki varastettiin Tanan läheltä. Se on kivestä ja siihen on "Norge"- ja "Suomi"-sanojen lisäksi kaiverrettu kummankin maan vaakunat.

Rajapyykin varastamisesta voidaan Norjassa tuomita enintään neljäksi vuodeksi vankeuteen. (NTB)

”Kellojen hinnat nousevat 40 prosenttia”

Kuopio (HS)

Suomen Kelloseppäliiton vuosikokous on julkilausumassaan huolestunut kellojen lisääntyneestä salakuljetuksesta, jonka liikevaihtoveron lisävero mahdollisesti aiheuttaa.

Kelloseppäliiton toiminnanjohtaja, ekonomi Erkki E. Sorsa kertoi, että kellojen kustannukset ovat jo nousseet tuottajamaissa. Kun näihin korotettuihin hintoihin tulevat vielä muut korotukset, kellojen hinnat nousevat noin 40 prosenttia.

Kelloseppäliitto piti sunnuntaina vuosikokouksensa Kuopiossa. Julkilausuman mukaan yrittäjälle aiheutuu kohtuuttoman suuri lisätyö veronkantajana toimimisesta ja se tuntuu erityisen raskaana pienyrityksissä, jollaisia kellosepänliikkeet pääosaltaan ovat.

Liiton puheenjohtajaksi valittiin edelleen Pentti Brunila.

Polkupyöristä kova kysyntä

Polkupyörien myynti Suomessa saavuttaa tänä vuonna 200 000 rajan. Tämä on Polkupyöräkauppiaiden liiton toiminnanjohtaja Helge Blomqvistin mukaan suurin luku lähes 20 vuoteen.

Pyörät myytiin melkein loppuun ennen ns. luksusveron säätämistä, mutta nyt niitä on jälleen markkinoilla riittävästi.

Polkupyörien myynti on ollut jatkuvassa nousussa 3 vuoden ajan. Vuonna 1966 niitä myytiin noin 100 000. Aallonpohja saavutettiin vuosina 1962—1964, jolloin pyöriä ostettiin vajaat 100 000. Tähän määrään ne olivat laskeneet Blomqvistin mukaan jatkuvasti vuodesta 1952, jota ennen polkupyöriä oli vielä suhteellisen paljon.

— Nyt on kuitenkin tullut muotiin molemmille sukupuolille tarkoitettu kevyt malli, jota myydään paljon. Kotimaisen pyörän suosio on lisäksi koko ajan kasvanut maamme markkinoilla, toteaa Blomqvist. Tuontia on myös melko paljon, lähinnä Norjasta ja Ruotsista, joskin ruotsalaisten osuus myyntiluvuissa vähenee jatkuvasti.

Toiminnanjohtaja Blomqvist uskoo, että erilaiset tempaukset pyöräilyn hyväksi edistävät suuresti tätä liikuntamuotoa. Esimerkiksi Ruotsissa niitä harrastetaan paljon, ja siellä myydäänkin hänen arvionsa mukaan tänä vuonna polkupyöriä ennätysmäiset 500 000 kappaletta.

Sikoja 137 000 enemmän kuin viime vuonna

Maassamme on nyt noin 137 000 sikaa enemmän kuin viime vuonna. Tämä ilmenee Maatalouden tilastokeskuksen julkaisemista tutkimuksista.

Kaikkiaan Suomessa oli kesäkuun puolivälissä 1971 noin 1 182 000 sikaa. Porsaiden määrässä on ollut lisäystä eniten.

Kanat ovat lisääntyneet noin 778 000 eläimellä. Kanojen poikaset sitä vastoin ovat vähentyneet suunnilleen samalla määrällä. Yhteensä Suomessa on nyt siipikarjaa noin 841 000 eläintä.

Hevosten, nautaeläinten ja lampaiden määrässä on tapahtunut vähentymistä vuoden kuluessa.

Lypsylehmien määrä on laskenut viimevuotisesta noin 40 000 eläimellä.

Maassamme on nyt noin 1 865 000 nautaeläintä. Hevoskanta on vuoden kuluessa pienentynyt noin 17 000 eläimellä. Suomessa on tätä nykyä noin 73 000 hevosta.

Lampaat ovat vähentyneet noin 13 000 eläimellä. Lampaita on maassamme noin 175 000.

Koonnut Jarkko Rahkonen

