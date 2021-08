Yksi koko ideakokoelman parhaista asuista: Margit Brandtin suunnittelema rantatakki-shortsit -yhdistelmä, jonka vuori on beigen väristä puuvillafroteeta. Kaksinkertainen tikkauksin koristettu kaarrokeosa, suuret paikkataskut, raksipulikkakiinnitys ja taakse kiinnitettävä vyö.

Juuri päättynyt Miesten Muotiviikko Kölnissä ei varsinaisesti tuonut esiin mitään oleellisia muutoksia.

Vapautunut, ystävällisen mukava tyyli on lujittanut asemaansa ja entiset topatut panssarit vaikuttavat täysin aikansa eläneiltä.

Perinteiseen tapaan esitti myös Kansainvälinen Puuvillainstituutti IIC oman ideakokoelmansa kesää 1972 varten.

Materiaalina on tietenkin puuvilla, ja kokoelman ideat ovat kaikkien eurooppalaisten valmistajien käytettävissä.

Kullakin valmistajalla on yksinoikeus omassa maassaan tiettyihin ideoihin.

Tällä kerralla mukana ovat tanskalainen Margit Brandt, hollantilainen Bert Zuiderveen sekä aivan uusi nimi vaatesuunnittelun alalla, lontoolainen Goria.

Näistä kolmesta on Margit Brandt ehdottomasti tehnyt parhaan kokoelman. Yhtä paljon kuin hän konstailee naisten vaatteissa, yhtä tiukan pelkistetyssä asiallisuudessa hän pysyy miesten vaatteissa.

Rockkansaa Ruissalossa nelisenkymmentä tuhatta

Ruissalo (HS)

Ruissalon rock-festivaalien yleisömäärä paisui kaiken lauantaita. Kolmen päivän lippuja oli myyty yli 25 000 ja uusia ostajia tuli iltamyöhälläkin paikalle. Poliisi arvioi jo lauantain vastaisena yönä paikalla olleen nelisenkymmentä tuhatta ihmistä.

Kuuma lauantaipäivä teki tunnelmasta raukean hyväntuulisen. Väsymys oli vienyt terän useimpien vilkkaudesta.

Lämpöasteista huolimatta ei tuhantisesta rockkansasta lähtenyt uimaan kuin muutama. Loput paistattelivat farmarihousujaan ja T-paitojaan hehkuvassa auringossa.

Rockväen ikuinen vaellus kesti kaiken päivää. Jotkut menivät kaupunkiin, jotkut Ruissaloon. Ihmismassa pyöri itsensä ympäri leirialueella puisevana parvena.

Tasapaksua limboa

Ruissalo (Julius A. Heikkilä)

Vertailtaessa sääolosuhteiden ja musiikkiesityksien laadukkuutta keskenään ensimmäisessä Ruisrock-illassa, ei saata olla toteamatta soitannollisten suorituksien tuntuvaa häviötä säähän nähden.

Kautta ehtoon kuullut orkesterit edustivat karkeasti ottaen samankaltaista musiikillista ajattelua – melko kovakouraista heavyrockia.

Niinpä riittävän jyrkät kontrastit puuttuivatkin eri esitysryhmien väliltä. Vastakohtaisuuksien puute mankeloi illan kohokohdattomaksi, tasapaksuksi limboksi, eivätkä edes ankarasti odotetut Kinksit kyenneet harmaanlaista kokonaisnäkymää kirjavoittamaan.

– –

Kello osoitti jo kotvaa yli 10, ennen kuin illan valttiässäksi säästetty Kinks päästettiin irti.

Orkesterilla on rutiinia, ja sen jäsenet tietävät tarkalleen mikä jää lojumaan hyllyille. Pari ankaraa rockia aluksi ja sitten muutama kevyempi tempo – siinä naula, joka aina vetää.

Vaikkakaan Kinksin musiikillisiin esityksiin ei juuri ammattimielessä voi puuttua – lukuunottamatta muutamaa luvattoman epäpuhdasta stemmalauluvärssyä – vaikutti kokonaisuus silti ennakko-odotuksiin nähden jokseenkin hengettömältä.

Miksi ympäristönsuojelu on yhä useille vain tyhjä sana ja etäinen asia?

Miksi yleisö on kuin 50-vuotias menevä mies, joka havahtuu vasta kun lääkäri antaa viimeisen varoituksen?

Lopun aikojen sävyä on viime aikoina saanut keskustelu ympäristönsuojelusta. Tehtävää on niin paljon ja aikaa niin vähän, että tilanne on epätoivoinen.

Yleisön tuki puuttuu toistaiseksi miltei kokonaan. Kuitenkin se on välttämätön. Asian vakavuutta ei ole yleisesti tajuttu. Näyttää olevan mahdotonta selittää sitä ihmisille niin, että he ymmärtäisivät.

Luonnonsuojelijaa ei oteta tosissaan, ja kun hän turhautuneena kärjistää puheitaan ja korottaa ääntään, hän joutuu hullun ja radikaalin kirjoihin.

Monet tuntevatkin kiusausta jättää toivoton homma sikseen ja mennä nauttimaan luonnosta niin kauan kuin sitä vielä on.

Asterixia ja Tarzania linja-autolasteittain

Omat sähkötolpat. Pari tiskiä, kolme tuolia ja penkki. Lämpöpattereita. Radiopuhelin ja mikrofilmauslaite. Erillinen pannuhuone. Vajaat sata metriä hyllyä, joissa vajaat viisituhatta erilaista kirjaa. Muutama uhrimielinen virkailija. Ja lainaamisen epävirallinen maailmanennätys.

Se on kirjastoauto.

Kansainvälisten normien mukaan sopiva vuosilainaus kirjastoautolle on 100 000 nidettä. Sen jälkeen hankitaan lisäkalustoa.

Helsingin kaupungin kirjastoautot lainaavat ennusteen mukaan tänä vuonna kukin 200 000 kirjaa. Se on tiettävästi maailmanennätys.

– –

Kirjastoauton tuloon on vielä runsas puoli tuntia. Mutta pysäkille on jo kerääntynyt melkoinen joukko lainaajia.

"Ku tulee ekana, ni saa parhaat kirjat”, Ari selittää.

”Se vaan tässä on huono puoli, ettei kirjoja saa tarpeeksi. Viisikkojakin saa vaan yhden kerralla. Asterixeja ja Tinttejä mä oon yrittäny lainata monta kertaa, mutta aina ne on loppu.”

Suomalaiset ”rajakonkarit” Ruotsin riesana

Oulu (HS)

Jatkuvaa ja kasvavaa pahennusta Ruotsin länsirajalla aiheuttavat muutamat vuosikausia raja- ja vankilaviranomaisia työllistäneet suomalaiset, jotka eivät edes yritä sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, vaan elävät Ruotsin vankiloissa saamillaan työansioilla.

Muutamien kymmenien miesten joukko ylittää Ruotsista karkoituksen saatuaan rajan kerran toisensa jälkeen yksinomaisena tarkoituksenaan päästä vankilaan Ruotsissa.

Äskettäin oli Haaparannan käräjillä ”hyvin tunnettu suomalainen rajakonkari” saamassa 26. kerran vankeustuomion luvattomasta rajanylityksestä.

Lääke kaljuuteen uskotaan keksityn

Suomalainen tutkijaryhmä uskoo tukholmalaisen iltapäivälehden mukaan keksineensä kymmenen vuoden tutkimustyön jälkeen lääkkeen, joka kasvattaa tukan takaisin kaljuun päähän.

Lääkettä on kokeiltu sekä ihmisiin että eläimiin. Eräs koekaniinina ollut kaljupää professori totesi kokeiden jälkeen saaneensa tukkansa täydellisesti takaisin.

– –

Uuden ihmelääkkeen pitäisi vaikuttaa muutamien viikkojen kuluessa. Lääkehoitoa on kuitenkin jatkettava, kunnes uudet hiukset ovat kasvaneet normaalin pituisiksi.

Tukholmalaislehden mukaan ihmelääkkeen pitäisi tulla kauppoihin kolmen viikon kuluessa.

Koonnut Kari Lankinen

