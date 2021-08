Kuin hyvin istuva paitapuku on tämä siro vasikkaturkki, joka on reunustettu valkoisella nappanahalla. Vasikkaturkin muoto saadaan aikaan erityisellä naulaamismenetelmällä, koska saumat jäävät tässä turkislaadussa rumasti näkymään. Tämäkin turkis on käsin värjätty kauniisti läikehtiväksi.